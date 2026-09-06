Támadnak a sáskák! - így védekezhetünk ellenük a kertben

Az idei forró, száraz időjárás miatt soha nem látott mértékben jelentek meg a sáskák a hazai földeken és kertekben, komoly fenyegetést jelentve a növényállományra. A sáska elleni védekezés most minden gazdálkodó és kerttulajdonos számára kiemelt fontosságú: cikkünk részletes útmutatót nyújt a leghatékonyabb kémiai és természetes módszerekről, valamint a legújabb szabályozásokról - írja a Fanny magazin.
Hol okozhatnak nagyobb károkat a sáskák?
A marokkói, az olasz- és a vándorsáska elsősorban a melegebb, szárazabb alföldi területeken, például Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében okozhatnak komolyabb károkat. De mivel jól repülnek, és nagyobb távolságokat is könnyedén megtesznek, így akár más térségekben is gyorsan felbukkanhatnak.
Mit eszik a sáska? Miért veszélyes kártevő?
Táplálkozásukkal rövid idő alatt akár teljesen letarolhatják a növényzetet. Elsősorban a zöldségféléket veszélyeztetik, de a kertészeti kultúrákban, és a szántóföldeken is komoly károkat okozhatnak. A nagyobb rajok különösen veszélyesek, hiszen rövid idő alatt nagy területet pusztíthatnak el.
Hogyan védekezzünk a sáska ellen?
Rendszeresen ellenőrizzük a növényeket
A korai felismerés az egyik legfontosabb védekezési mód: minél hamarabb észrevesszük a sáskákat, annál könnyebb kordában tartani őket. Járjuk körbe a kertet és a környező területeket, ellenőrizzük rendszeresen a növényeket.
Szükséghelyzeti engedélyt kaptak a növényvédő szerek
A sáskák elleni védekezést segítve a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) hat növényvédő szer használatára adott ki szükséghelyzeti engedélyt. A Sumi Alfa 5 EC, a Karate Zeon 5 CS, a Decis Forte, a Mospilan 20 SG, a Ciperkill MAX és a Sherpa 100 EC július 27-től november 23-ig használható az olaszsáska, a marokkói sáska és más sáskafajok ellen. A készítmények közül kettő, a Karate Zeon 5 CS és a Mospilan 20 SG kis kiszerelésben, kiskertekben is elérhető. A növényvédő szerek használatánál azonban továbbra is fontos betartani az előírásokat, így például a megfelelő adagolást, a kijuttatások számára vonatkozó korlátozásokat, a méhek védelmét és az élelmezés-egészségügyi várakozási időt.
A növényvédő szerek használatánál tartsuk be az előírásokat
Fontos kiemelni, hogy a szükséghelyzeti engedély kizárólag a kártevő elleni felhasználásra vonatkozik. A maximum kijuttatások számát nem szabad túllépni – tehát azt a szükséghelyzeti engedély sem bővíti – és a szermaradék túllépés elkerülése érdekében az élelmezésügyi várakozási idők betartása szintén kötelező.
Takarjuk le a palántákat és a zsenge növényeket
A vegyszerek mellett több természetes módszerrel is felvehetjük a harcot a szárnyas kártevők ellen. Jó megoldás lehet például, ha a növényeket és zsenge palántákat finom szövésű hálóval vagy fátyolfóliával takarjuk le a kártevők ellen.
Kisebb számban kézzel is összegyűjthetjük a sáskákat
Ha csak elszórtan jelennek meg a kertben, a kora reggeli órákban kézzel is összegyűjthetjük őket, amikor még kevésbé aktívak és lassabban mozognak. Érdemes ilyenkor a növények leveleit és a talaj közeli részeket is alaposan átnézni, mert a rovarok könnyen megbújhatnak közöttük.
Természetes ellenségeik is segíthetnek a gyérítésben
Számunkat csökkenthetjük, ha kertünkbe csalogatjuk a sáska természetes ellenségeit. Helyezzünk ki madárodúkat és itatókat, így a kertbe vonzhatjuk a rigókat, a seregélyeket vagy a fürjeket, amelyek segíthetnek a gyérítésben.
Menekülnek a szagától - a fokhagyma illata is távol tarthatja őket
A természetes eredetű készítmények, például a fokhagymakivonat vagy a belőle készült olaj erős szaguk miatt távol tarthatják a betolakodókat, és egyes vizsgálatok szerint a táplálkozásukat is mérsékelhetik. Ezek azonban elsősorban a megjelenésük csökkentésében segíthetnek, tömeges elszaporodásuk esetén önmagukban nem nyújtanak kellő védelmet.
Információ és bővebb tájékoztatás: portal.nebih.gov.hu.