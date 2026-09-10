Savlekötőt szedsz? Két komoly egészségügyi problémád is lehet belőle

Rendhagyó tanulmányban vizsgálták brazil kutatók a savlekötők, főként az omeprazol hatóanyag-tartalmú készítmények hosszú távú egészségügyi hatásait. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, milyen következményei vannak, ha a savlekötő szedése kontrollálatlanul történik.

A savlekötő szedése a modern ember sajátja, túlzásba vitt alkalmazása azonban súlyos problémákhoz vezethet. Illusztráció: Shutterstock

Súlyosak lehetnek a savlekötő szedése okozta veszélyek

Mint azt a tengerentúli kutatók felfedezték, az omeprazol hatóanyag-tartalmú savcsökkentő készítmények túl hosszú ideig tartó használata megváltoztathatja a szervezetben bizonyos tápanyagok felszívódásának módját, ami komoly egészségügyi problémákhoz, például vérszegénységhez és csontritkuláshoz vezethet. Ennek oka, hogy a gyógyszer csökkenti a vas szintjét a szervezetben, és a táplálékból származó kalciumot a csontok helyett a véráramba juttatja.

A csontritkulás miatt a csontok gyengébbé és törékenyebbé válnak, így a csontsűrűség csökkenésével hajlamosabbak lesznek a törésekre. A betegség több év alatt alakul ki, ez idő alatt azonban nincsenek észrevehető tünetei – egészen addig, amíg nem kezdenek csontok törni.

A vérszegénységre ezzel szemben számos tünet utalhat, többek között az állandó fáradtságérzet, légszomj, szívdobogásérzés, sápadtság és fejfájás. Az állapot bizonyos gyógyszerekkel szerencsére kezelhető, mellette azonban elengedhetetlen az alkalmazott savlekötő szedésének felfüggesztése, illetve néhány életmódbeli változtatás, például több hús és dúsított gabonafélék fogyasztása.

Legfeljebb két hétig alkalmazható

A vény nélkül vásárolt omeprazol a hivatalos ajánlások szerint legfeljebb két hétig szedhető biztonságosan. Ha ez nem elég, és a gyomorpanaszokkal kapcsolatos tünetek súlyosbodnak, mindenképpen a háziorvos felkeresése javasolt a további kezelést illetően. Ha valaki saját felelősségre tovább szedi a készítményt, az egészsége megőrzése érdekében neki is ajánlott rendszeresen felkeresnie az orvosát, akárcsak abban az esetben, ha valaki hosszabb idő után a gyógyszer szedésének abbahagyását tervezi.

A vény nélkül kapható készítmények biztonsággal legfeljebb két hétig alkalmazhatók. Fotó: Shutterstock

Számos mellékhatást okozhat

Az omeprazol még az orvosi utasításoknak megfelelő, normál használat mellett is számos mellékhatást okozhat. Ezek közé tartozhat a fejfájás, gyomorfájdalom, émelygés, székrekedés, hasmenés és hányás. A készítmény ezenkívül megnehezítheti bizonyos súlyos betegségek – például a gyomorrák – tüneteinek észlelését, valamint hosszú távú használat esetén az ásványi anyagok felhalmozódását okozhatja a gyomorban, egyensúlyzavart a lépben és a májban, valamint változásokat a vérben, ideértve a kalciumszint növekedését és a vas szintjének csökkenését. Mindez növeli a fentebb már említett vérszegénység és csontritkulás kialakulásának kockázatát.