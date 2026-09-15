A lustálkodás lassíthatja az öregedést – így csinálod jól

A folyamatos teljesítménykényszer tartós készenléti állapotban tarthatja a szervezetet. A hosszú ideig fennálló stressz megemelheti a kortizolszintet, és hozzájárulhat az alacsony szintű, krónikus gyulladások kialakulásához. Ezeket összefüggésbe hozták többek között a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a demencia fokozott kockázatával. Ezért fontos a semmittevés.

Semmittevés: ezért van jó hatása. Fotó: Shutterstock

Nem időpazarlás: ezért van szüksége az agynak a semmittevésre

Amikor elkalandozik a figyelmünk, álmodozunk vagy csak csendben nézünk magunk elé, működésbe lép az agy úgynevezett alapértelmezett üzemmódú hálózata. Ez a rendszer szerepet játszik az emlékek rendezésében, az önreflexióban, a kreatív gondolkodásban és a problémamegoldásban.

Ha minden szabad pillanatot feladatokkal, értesítésekkel vagy közösségi médiával töltünk ki, kevesebb lehetőség marad ezekre a belső folyamatokra.

Az alvás a legfontosabb pihenés

Alvás közben az agy feldolgozza a nap során szerzett információkat, megszilárdítja az emlékeket, a szervezet pedig regenerációs folyamatokat végez. A tartós alváshiányt kutatások a szívbetegségek, az anyagcsere-problémák és a memória romlásának magasabb kockázatával kapcsolják össze.

Képernyő helyett természet

Az e-mailek ellenőrzése és a sorozatnézés kikapcsolódásnak tűnhet, az agyat azonban továbbra is ingerek érik. A természetben töltött idő ennél hatékonyabb pihenést nyújthat. Vizsgálatok szerint már egy rövid erdei séta is csökkentheti a stresszt és a kortizolszintet.

A tudatos pihenés nem feltétlenül jelent mozdulatlanságot. A séta, az úszás, a jóga, a tánc, a játék, a kézműveskedés vagy a nevetés egyaránt segíthet kiszakadni a teljesítményközpontú működésből.

Négy egyszerű módszer a tudatos pihenéshez

Tervezz be napi 10–15 perc üresjáratot: telefon, zene és feladatok nélkül ülj csendben. Sétálj külső ingerek nélkül: időnként hagyd otthon a fülhallgatót, és ne hallgass zenét vagy podcastot. Tarts valódi digitális szünetet: görgetés helyett nézz ki az ablakon, rajzolj vagy hagyd szabadon kalandozni a gondolataidat. Jelölj ki feladatmentes időszakot: napi fél órában ne dolgozz, ne ellenőrizd az üzeneteidet, és ne próbálj produktív lenni.

A tudatos pihenés önmagában nem garantál hosszabb életet, de a megfelelő alvással, rendszeres mozgással és kiegyensúlyozott életmóddal együtt támogathatja a testi-lelki egészséget.