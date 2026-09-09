Szakember rántotta le a leplet: valóban csökkentheti már öt perc séta is a vércukorszintet?

A vércukorszint étkezés után természetes módon növekszik, de egy rövid séta segíthet csökkenteni ezt az emelkedést. Már egy öt percig tartó séta is igen hasznos lehet, noha a hatás függ attól, az adott személy mikor és milyen gyakran sétál, mennyire aktív a nap folyamán, és milyen az általános egészségi állapota - írja a VeryWell Health, szakemberre hivatkozva.

Így hat a vércukorszintre egy rövid séta is (A kép illusztráció.) / Fotó: Unsplash

Elég napi öt perc séta is ?

A néhány percig tartó séták segíthetnek csökkenteni a vércukorszint azonnali emelkedését étkezés után, különösen akkor, ha a nap folyamán többször rövid sétákat teszünk és más testmozgásokat is beiktatunk.

Az ötperces séták azonban leginkább egy nagyobb testmozgási program részeként működnek, nem elegendők egyedüli fizikai aktivitásként. A rendszeres testmozgás csökkenti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát, és javítja a vércukorszint szabályozását, már fennálló cukorbetegség esetén.

Az, hogy öt perc séta elég-e, több mindentől függ. Amennyiben a cél az étkezés utáni vércukorszint emelkedésének csökkentése vagy a szervezet inzulinigényének mérséklése, akkor napi többszöri öt perc is sokat számíthat. A hosszú távú egészség érdekében azonban a legtöbb felnőttnek hetente legalább 150 perces aerob testmozgásra kellene törekednie.

Mit mondanak a kutatások?

A tanulmányok következetesen arra utalnak, hogy az ülés rövid sétákkal való megszakítása segíthet csökkenteni a vércukorszintet:

Egy elhízott felnőtteken végzett tanulmány kimutatta, hogy az ülés 30 percenkénti megszakítása 2-5 perc könnyű vagy közepes intenzitású sétával segített csökkenteni az étkezés utáni vércukorszintet.

Több tanulmány áttekintése kimutatta, hogy a nap folyamán ismétlődő, gyakori, rövid, könnyű séták átlagosan 17%-kal csökkentették az étkezés utáni vércukorszintet ahhoz képest, amennyi ülő állapotban volt.

Hogyan csökkenti a gyaloglás a vércukorszintet?

Amikor eszünk, a szervezetünk lebontja a szénhidrátokat glükózzá. Ahogy a glükóz bejut a véráramba, a vércukorszint természetes módon emelkedik. A hasnyálmirigy ezután inzulint szabadít fel, egy hormont, amely segít a glükóz sejtekbe juttatásában, hogy a szervezet energiaként felhasználhassa.