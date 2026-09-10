Tragikus életutak: 5 dolog, amiben kísértetiesen hasonlított egymásra Sisi hercegnő és Diana hercegné

Kísérteties hasonlóságok Sisi és Diana életében

Habár Sisi és Diana egészen más korban élt, mindketten olyan nők voltak, akiknek magánéletét emberek milliói követték figyelemmel. A hercegnő és a hercegné egyaránt megpróbált alkalmazkodni a rájuk osztott szerephez, miközben saját szabadságra és önállóságra vágytak.

Diana hercegné halála a mai napig élénken él az emlékezetünkben. Fotó: PATRICK RIVIERE / AFP

1. Fiatalon kerültek a királyi család középpontjába

Sisi mindössze 15 éves volt, amikor Ferenc József kiválasztotta őt menyasszonyának, és egy teljesen idegen, szigorú udvari világba került. Diana ugyan valamivel idősebben, de szintén nagyon fiatalon, 20 évesen ment hozzá Károly herceghez. Mindkettőjük számára óriási törés volt a korábbi, jóval szabadabb élet után a királyi udvar szigorú szabályrendszere.

2. A mesébe illő esküvők mögött boldogtalan házasságok húzódtak

Kívülről mindkét házasság igazi tündérmesének tűnt. Sisi és Ferenc József kapcsolata azonban hamar komoly nehézségekbe ütközött, elsősorban az udvari kötöttségek és az anyós, Zsófia főhercegné miatt.

Diana hercegné házassága pedig a szemünk láttára romlott meg fokozatosan, mígnem 1992-ben szakított a trónörökössel, 1996-ban pedig hivatalosan is elváltak egymástól.

3. Mindketten menekültek a rájuk kényszerített szerep elől

Sisi királynéként is rengeteget utazott, és hosszú időszakokat töltött távol a bécsi udvartól. Korfu, Madeira, Görögország – a folyamatos utazás számára részben menekülés volt a rá nehezedő nyomás alól, nem véletlen, hogy a halála napján is csupán barátnőjével tartózkodott a Genfi-tónál. Nem mehetünk el szó nélkül Gödöllő mellett sem. Itt van ugyanis Sisi hercegnő kastélya, amelyről a korabeli források egyöntetűen állították, hogy a királyné kedvenc rejtekhelye volt hosszú éveken át.

Elődjéhez hasonlóan Diana is szinte folyamatosan úton volt: Afrika, Ausztrália és Amerika sokszor volt az úti célja. A férjével, a fiaival, és a jótékonysági szervezeteivel is rengeteget utazott, ott segített, ahol tudott. Emellett egyre többször hívták olyan eseményekre is, ahol nem a férje vagy a címei, hanem a személyisége és népszerűsége miatt várta hatalmas érdeklődés őt. Talán ennek is köszönhette, hogy a válása után egyre inkább a saját útját járta, és a királyi családtól független, önálló szerepet tudott kialakítani magának.