Smink az iskolában: hol húzódik a határ önkifejezés és a szabályok között?

A kislányok és tinik sminkelés iránti vágya mögött többféle ok is állhat

A kortársak véleménye egyre fontosabbá válik

A szülő hozzáállása és a kommunikáció kulcsfontosságú lehet

A neten időről-időre felbukkannak gyerekfotók és videók ismert és kevésbé ismert anyáktól, amelyeken kislányuk – akár már 5-6 évesen – körömlakkot, rúzst, alapozót vagy szemfestéket visel. Hogyan álljon hozzá a szülő a sminkelés kérdéséhez? Mit engedjen a gyermekének, mit nem?

A sminkelés fontos dolog a lányok életében: a felnőtté válás felé vezető lépések egyikének számít

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Sminkelés a gyerek szemszögéből

Gyakorlatilag biztos, hogy a tiltás semmi jóra nem vezet. Ha nem engedünk semmit, akkor a lányunk előbb-utóbb úgyis rákap a sminkelésre, csak épp az iskolában vagy a barátnőjénél fog szépítkezni. Óvodás korban, tehát nagyjából 3 és 6 éves kor között, a sminkelés még inkább csak játékos tevékenység, és csupán a szülő utánzásáról szól. Ha elérik a 6-10 éves kort, a cél lehet az önkifejezés, 11-14 éves kor között pedig egyszerűen cikinek számít a kortársak szemében, ha nem áll be a sorba, azaz ha nem sminkel.

Felerősödik a vágy, hogy tartozzon egy csoporthoz. Ha a baráti körében divat a sminkelés, a kimaradástól való félelem (FOMO) miatt ő is elkezdi.

Emellett a pubertáskorral járó hormonális változások (például a pattanások megjelenése) miatt a legtöbb tini önbizalomhiánnyal küzd. A smink ilyenkor fizikai és lelki pajzsként is funkcionál a bőrhibák elfedésére (amit ettől még a pedagógusok nem néznek jó szemmel).

Ha a tanárnak nem tetszik , a szülőket fogja elővenni és leteremteni

Fotó: ViDI Studio / Shutterstock

A smink viselése nem ördögtől való, az nem mindegy, miért viseli a gyerek

Dr. Francesca Varallo Sims gyermek- és ifjúságpszichológus kiemeli, hogy önmagában a smink viselése nem okoz súlyos mentális problémákat.

A kérdésben nem is az a legfontosabb, hogy pontosan mikortól engedélyezzük a sminket kislányainknak, hanem az, hogy megértsük az okot, miért akarnak sminket viselni. A veszélyt a közösségi média influenszerei okozzák az elérhetetlen és tökéletesnek tűnő szépségideálokat közvetítésével, amelyek miatt a fiatalok korán összekötik a saját értéküket a külső megjelenésükkel.

Mit tehet a szülő, ha tinédzser lánya sminkelni akar?

A szakember szerint különösen nagy szerepe van annak, hogy lány milyen visszajelzéseket kap a szülőktől. Ha rendszeresen megerősíted benne, hogy a természetes arca is szép, és az értéke nem a külsejéből fakad, hanem a személyiségéből, érzéseiből és gondolataiból, azzal erős önbizalmat építhetsz benne.

Emellett nem árt, ha közösen ellenőrzitek az iskola szabályzatát, mivel sok iskola kifejezetten tiltja vagy korlátozza a feltűnő smink viselését. Ha nem ütközik a szabályzatba, legjobb, ha kompromisszumot köttök a sulisminkről: egyezzetek meg egy visszafogottabb szempilla-szájfény- sminkben.

Az alábbi videóban egy sokkoló átváltozást láthatsz

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