SNI-s gyerek fejlesztése: erre figyeljen a szülő diszlexia, ADHD és autizmus esetén

SNI-s gyermek az iskolában: milyen tanulási nehézségekkel találkozhat?

Az SNI-s gyermek az iskolában gyakran olyan kihívásokkal szembesül, amelyek a társai számára kevésbé okoznak problémát. Ezek a tanulási nehézségek érinthetik az olvasást, az írást, a matematikai készségeket vagy a figyelem fenntartását is. A diszlexia elsősorban az olvasást és a szövegértést nehezítheti meg, a diszgráfia az íráskészséget érintheti, míg a diszkalkulia a matematikai műveletek elsajátítását teheti nehezebbé. Az ADHD-s gyerekeknél gyakran jelentkeznek koncentrációs problémák, fokozott mozgásigény és impulzivitás, míg az autizmus spektrumzavarral élő tanulóknál a társas helyzetek és a változásokhoz való alkalmazkodás okozhat nehézséget. A szakértő szerint a korai felismerés és a megfelelő támogatás jelentősen javíthatja az érintett gyerekek iskolai teljesítményét, valamint az önbizalmukat is.

„Az SNI-s gyerekek fejlesztése mindig az adott diagnózistól és a szakértői bizottság javaslatától függ. Egy autizmussal, ADHD-val vagy beszédfejlődési zavarral élő gyereknek eltérő támogatásra lehet szüksége, ezért nincs mindenki számára egyformán alkalmazható megoldás. A skála széles: van, amikor nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus vagy logopédus segítségére van szükség, máskor gyógypedagógus bevonása is szükséges lehet. A mozgásfejlődés terén megint csak másfajta szakértők segítségét vehetjük igénybe” – tette hozzá a nyelv- és beszédfejlesztő szakember.

SNI fejlesztés otthon: mit tehet a szülő?

Anita szerint az SNI fejlesztés nem ér véget a gyógypedagógus vagy fejlesztő szakember foglalkozásán.