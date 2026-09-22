Ilyen a fine dining és ennyibe kerül Széll Tamás Michelin-csillagos éttermében – A Stand ismét Év étterme díjas

A Stand Étterem a magyar konyha hagyományait kortárs fine dining szemlélettel és modern technológiákkal gondolja újra.

A Széll Tamás nevéhez kötődő budapesti étteremben a gasztronómiai élmény a látványkonyhától a szervizen át a gondosan összeállított kóstolómenükig terjed.

A két Michelin-csillagos étterem 2026-ban újabb rangos hazai elismerést kapott: elnyerte az Év étterme díjat a Dining Guide gáláján.

A Bocuse d’Or európai bajnok Széll Tamás által vezetett fine dining színtér és gasztronómiai műhely egyik védjegye – a Michelin Guide szerint is –, hogy a modern enteriőrben központi szerepet kap a látványkonyha. Az már az étterem honlapján olvasható koncepcióból is világos: itt nem egyszerűen egy drága vacsorát szeretnének adni – a Stand Étterem célja a magyar konyha újradefiniálása.

Stand Étterem: csúcskategóriás fine dining magyar alapanyagokkal, újragondolva.

Fotó: Yalcin Sonat / Shutterstock

Egy vacsora a Stand Étteremben már önmagában program

A Standra nem igazán úgy érdemes gondolni, mint ahová az ember „beugrik enni”. Itt azok találják meg számításaikat, akik akár egy több órán át tartó, sok apró részletből felépített gasztronómiai élményt keresnek. A Stand pontosan ezt kínálja. Magyar alapanyagok, magyar ízek és hagyományok, de csúcskategóriás kortárs technológiával, precíz kivitelezéssel és fine dining szemlélettel.

A fogások egymásutánja, a borok, a szerviz, a látványkonyha, a magyar alapanyagok és az újragondolt klasszikusok együtt alkotják az étkezés élményét.

A Chef kóstolómenü jelenleg 89 500 forint személyenként; a főételek között ott a faszénen grillezett őzgerinc, illetve a két személyre kínált Stand Wellington is, vagy a kecsege uborkasalátával, kagylómártással, kaporral és kaviárral.

A húsmentes fine dining nem feltétlenül jelent kompromisszumot

A 9 fogásból és több apró falatból álló vegetáriánus Chef menü ára jelenleg ugyanúgy 89 500 forint, mint a „hagyományos” Chef menüé.

Aki pedig borpárosítással szeretné végigkísérni a fogásokat, annak további 49 900 vagy 149 900 forinttal kell számolnia, a választott borsortól függően.

Az előételek között megjelenik a csicsóka, a fodros kel, a burgonya és a retek, a tejfölös burgonyás lángos Comté sajttal (francia, kemény, tehéntejből származó érlelt sajt).

A laktózmentes változatban is kérhető menüben helyet kap a magyarok által oly’ nagyra becsült lecsó is, hűvös paradicsom-consommé, sült paprika és paradicsomtatár formájában.

A folytatásban sült karalábé társul zöldalmával és savanyított bodzavirággal, a grillezett bébikukoricát kápia paprika, kesudió-miso és kukoricavelouté kíséri, a konfitált burgonya mellé pedig hagymalekvár dukál. A sort egy ismerős magyar desszert, a somlói galuska zárja.