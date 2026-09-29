Itt rontod el a sütőtököt: eláruljuk, mi a trükk a sütéshez

Sosem sikerül elérned, hogy a sütőtök kívül szépen megpiruljon, belül pedig puha legyen? Vizes és nem túl ízletes a végeredmény? Mutatjuk, mit érdemes kipróbálni!

A sütőtök elkészítése nem bonyolult, a kulcs a részletekben rejlik

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Így lesz tökéletes a sütőben sült sütőtök

Az őszi ételek sztárjának elkészítésénél gyakran az a legnagyobb baj, hogy túl sokat akarunk egyszerre. A sütőtököt csak nagyjából azonos méretűre kell darabolni, majd tepsire tenni, de ha a szeletek túl vannak zsúfolva és összeérnek, netán egymáson hevernek, akkor a sütőtökből távozó víz nehezebben tud elpárologni, ez okozza a vizes állagot.

A sütési hőfokra is érdemes ügyelni: ha kicsit megbarnult felületet és édesebb ízt szeretnénk elérni, akkor nagyjából 200-220 fokos sütőbe tegyük. Érdemes azt is szem előtt tartani, hogy nem minden tök egyformán jó sütéshez. A nagyméretű, főként dekorációnak szánt tökök húsa kevésbé intenzív, ezért érdemes sütésre ajánlott, érett, tömör húsú példányt választani.

Ha sikerült tökéletesre sütni, de valami még izgalmasabbra vágysz, a Mindmegette azt javasolja, hogy próbáld ki a sütőtököt édesen: fahéjjal, gyömbérrel, szerecsendióval vagy kevés mézzel. Ha pedig sós ízre vágysz, próbáld rozmaringgal, kakukkfűvel, fokhagymával és csilivel fűszerezve.