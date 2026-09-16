Akár hetekig is fertőzhetsz a gyógyulás után: ezt kell tudnod a szalmonelláról

A szalmonella leggyakrabban nem megfelelően hőkezelt ételekkel kerül a szervezetbe, és hirtelen fellépő gyomor-bélrendszeri tüneteket okoz.

A fertőzés emberről emberre is terjedhet, a betegek pedig a tünetek megszűnése után még hetekig üríthetik a baktériumot.

Enyhe esetben a kezelés alappillére a bőséges folyadék- és elektrolit-pótlás, míg a bélmozgást lassító készítmények kerülendők.

A gyomor- és bélrendszeri megbetegedések egyik leggyakoribb kiváltója a szalmonella nemzetségbe tartozó pálcika alakú, Gram-negatív baktérium törzs. Ezek a mikroorganizmusok leggyakrabban fertőzött élelmiszerekkel, például nyers vagy nem megfelelően hőkezelt tojással, szárnyashússal, illetve szennyezett ivóvízzel kerülnek az emberi szervezetbe. A kórokozók a gyomorsav-gátat leküzdve a vékonybél nyálkahártyáját támadják meg, ahol gyulladásos folyamatokat indítanak el. A fertőzés lefolyása az enyhe kellemetlenségtől egészen a kórházi kezelést igénylő súlyos kiszáradásig terjedhet. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a megelőzés alapvető konyhatechnológiai szabályaival és a fertőzés terjedési útjaival.

A szalmonella ferőzéssel kapcsolatban a tojás az egyik legkockázatosabb élelmiszernek számít: a héjon keresztül, és belülről is fertőzhet.

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Melyek a szalmonella tünetei, és mikor kell orvoshoz fordulni?

A szalmonella fertőzés klinikai képe legtöbbször heveny gyomor-bélhurut formájában jelentkezik. A panaszok hirtelen lépnek fel, és a következő vezető tünetek kísérik:

Görcsös hasi fájdalom és puffadás

Vizes, esetenként nyákos vagy véres hasmenés

Hányinger, hányás és étvágytalanság

Hőemelkedés, magas láz és hidegrázás

Fejfájás, általános gyengeség és izomfájdalom

A szalmonella lappangási ideje viszonylag rövid: a szennyezett étel vagy ital elfogyasztását követően átlagosan 12–36 órán belül jelentkeznek az első panaszok, de a tartomány 6 órától akár 6 napig is terjedhet. A tünetek általában 4–7 napig tartanak, és a legtöbb egészséges felnőtt szervezet magától leküzdi a kórokozót. Kisgyermekeknél, időskorúaknál vagy legyengült immunrendszerű betegeknél azonban a fokozott folyadékvesztés gyorsan kiszáradáshoz vezethet, ami azonnali orvosi ellátást igényel.