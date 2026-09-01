Sokkal több helyen ott lehet a szalmonella, mint gondolnánk – így védekezhetünk ellene

A szalmonella emberek és állatok bélrendszerében fordul elő, onnan pedig a környezetbe is kijuthat. Szennyezett vízzel, talajjal, növényekkel vagy különböző felületekkel érintkezve is továbbterjedhet. Kimberly Baker élelmiszer-biztonsági szakértő a The Independent oldalán megjelent cikkében foglalta össze, mire érdemes figyelni a fertőzés megelőzésénél.

Szalmonella baktériumok nyers csirkehúson nagyító alatt

Fotó: Billion Photos / Shutterstock

Így terjedhet a szalmonella

Az Egyesült Államokban évente mintegy 1,35 millió ember fertőződik meg szalmonellával. A hatóságok 2026 augusztusáig tíz járványkitörést jelentettek, amelyek többek között paprikához, tojásokhoz, baromfihoz, növényi porhoz és hüllőkhöz kapcsolódtak.

A baktérium az ürülékkel kerülhet ki a környezetbe, ahol vizet, élelmiszereket és különböző felületeket szennyezhet be. Természetes vizekben is előfordulhat, kezeletlen öntözővízzel pedig növényekre is rákerülhet. Sokféle környezetben képes életben maradni, ezért nem kizárólag élelmiszerekkel kerülhetünk kapcsolatba vele.

A fertőzés akkor alakul ki, ha a baktérium a szájon keresztül az emésztőrendszerbe jut. A tünetek általában 8–72 órán belül jelentkeznek, és a legtöbb esetben három-öt napig tartanak.

Erős hasi görcs, vizes hasmenés, fejfájás, hányinger és étvágytalanság is jelentkezhet. A hasmenés egyes esetekben véres vagy nyákos lehet.

Hogy védekezhetünk a szalmonella-fertőzés ellen?

Kimberly Baker szerint az egyik legegyszerűbb és leghatékonyabb védekezési mód az alapos kézmosás. Különösen fontos kezet mosni mosdóhasználat után, étkezés és ételkészítés előtt, valamint állatok érintése vagy az utánuk végzett takarítás után. A kézmosás legalább 20 másodpercig tartson, és az ujjak közét, a körmök alatti részt, valamint a csukló környékét sem érdemes kihagyni.

Természetes vizekben is ajánlott az óvatosság. Tavakban, folyókban és más fürdőhelyeken kerülni kell a víz lenyelését, úszás után pedig érdemes tiszta vízzel lezuhanyozni.

Magyarországon is történt már intézkedés szalmonella-fertőzés veszélye miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azonnali hatállyal visszahívta az összes Reeva márkájú instant levest és instant tésztalevest, miután Magyarországon is azonosítottak egy, a termékekhez köthető szalmonella-fertőzést. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy ne fogyasszák el a termékeket, hanem vigyék vissza azokat a vásárlás helyére.