Ezeket a szárazságtűrő cserjéket még most ültesd el, jövőre nem szárad ki a kerted

Az ősz jó időszak az ültetésre: a hűvösebb időben a növényeknek több idejük lehet megerősödni a következő nyár előtt.

Cserszömörce, húsos som és boróka: több olyan cserje is van, amely megfelelő helyen jól viseli a szárazabb időszakokat.

A frissen ültetettet még locsolni kell: a szárazságtűrés nem azt jelenti, hogy az új növény azonnal öntözés nélkül maradhat.

A jó hely legalább olyan fontos, mint a növény: a napfény, a talaj vízelvezetése és a megfelelő ültetési hely sokat számít.

Szeptemberben már érezhetően rövidebbek a nappalok, a nagy nyári hőség pedig lassan háttérbe szorul. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kertben nincs több tennivaló. Éppen ellenkezőleg: az ősz sok növény számára kedvező időszak lehet az ültetésre, hiszen a talaj még viszonylag meleg, miközben a hűvösebb időjárás és az őszi csapadék mérsékelheti a kiszáradás veszélyét. Nézzük, milyen szárazságtűrő növényeket érdemes most elültetni.

A szárazságtűrő növények között cserjék is vannak, amelyeket most érdemes elültetni.

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Szárazságtűrő növények – Ültess cserjéket

Aki olyan kertet szeretne, amely a következő nyáron is jobban bírja a hőséget, annak érdemes már most átgondolnia a növényválasztást. A szárazságtűrő cserjék nem azt jelentik, hogy egyáltalán nincs szükségük vízre, hanem azt, hogy megfelelően begyökeresedve általában jobban elviselik a hosszabb csapadékmentes időszakokat.

Cserszömörce: látványos és napimádó

A cserszömörce az egyik olyan cserje, amely napos, szárazabb kertrészekben is jó választás lehet. Különlegességét nemcsak a formája adja, ősszel ugyanis a lombja is látványos színekben pompázhat.

Különösen jól mutathat olyan kertrészekben, ahol más, vízigényesebb növények már nehezebben boldogulnak. A napos fekvést és a jó vízelvezetésű talajt kedveli.

A cserszömörece látványos éke lehet a kertnek.

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Húsos som: virágzik, terem és ősszel is díszít

A húsos som nemcsak díszcserjeként érdekes. Tavasszal korán megjelennek rajta a sárga virágok, később pedig piros terméseket hoz, amelyekből akár lekvár vagy szörp is készülhet.

A kertben akkor is hasznos választás lehet, ha olyan növényt keresünk, amely nem igényel folyamatosan nedves talajt. Napra és félárnyékba is kerülhet, így többféle kertben megtalálhatjuk a helyét. Az őszi ültetéskor kiváló választás.