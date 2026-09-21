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kertészkedés

Ezeket a szárazságtűrő cserjéket még most ültesd el, jövőre nem szárad ki a kerted

53 perce
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Az idei nyár ismét megmutatta, mennyire megviselheti a kerteket a tartós hőség és a csapadékhiány. Ha nem szeretnénk minden forró időszakban a locsolással küzdeni, már most érdemes olyan szárazságtűrő növényeket, cserjéket választani, amelyek a későbbiekben jobban viselik a szárazabb körülményeket. Az ősz ráadásul kedvező időszak lehet a telepítésükre.
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kertészkedéscserjékőszszárazságtűrőültetés
  • Az ősz jó időszak az ültetésre: a hűvösebb időben a növényeknek több idejük lehet megerősödni a következő nyár előtt.
  • Cserszömörce, húsos som és boróka: több olyan cserje is van, amely megfelelő helyen jól viseli a szárazabb időszakokat.
  • A frissen ültetettet még locsolni kell: a szárazságtűrés nem azt jelenti, hogy az új növény azonnal öntözés nélkül maradhat.
  • A jó hely legalább olyan fontos, mint a növény: a napfény, a talaj vízelvezetése és a megfelelő ültetési hely sokat számít.

Szeptemberben már érezhetően rövidebbek a nappalok, a nagy nyári hőség pedig lassan háttérbe szorul. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kertben nincs több tennivaló. Éppen ellenkezőleg: az ősz sok növény számára kedvező időszak lehet az ültetésre, hiszen a talaj még viszonylag meleg, miközben a hűvösebb időjárás és az őszi csapadék mérsékelheti a kiszáradás veszélyét. Nézzük, milyen szárazságtűrő növényeket érdemes most elültetni.

szárazságtűrő növények elültetése
A szárazságtűrő növények között cserjék is vannak, amelyeket most érdemes elültetni. 
Fotó: Shutterstock

Szárazságtűrő növények – Ültess cserjéket

Aki olyan kertet szeretne, amely a következő nyáron is jobban bírja a hőséget, annak érdemes már most átgondolnia a növényválasztást. A szárazságtűrő cserjék nem azt jelentik, hogy egyáltalán nincs szükségük vízre, hanem azt, hogy megfelelően begyökeresedve általában jobban elviselik a hosszabb csapadékmentes időszakokat.

Cserszömörce: látványos és napimádó

A cserszömörce az egyik olyan cserje, amely napos, szárazabb kertrészekben is jó választás lehet. Különlegességét nemcsak a formája adja, ősszel ugyanis a lombja is látványos színekben pompázhat.

Különösen jól mutathat olyan kertrészekben, ahol más, vízigényesebb növények már nehezebben boldogulnak. A napos fekvést és a jó vízelvezetésű talajt kedveli.

cserszömörce
A cserszömörece látványos éke lehet a kertnek. 
Fotó: Shutterstock

Húsos som: virágzik, terem és ősszel is díszít

A húsos som nemcsak díszcserjeként érdekes. Tavasszal korán megjelennek rajta a sárga virágok, később pedig piros terméseket hoz, amelyekből akár lekvár vagy szörp is készülhet.

A kertben akkor is hasznos választás lehet, ha olyan növényt keresünk, amely nem igényel folyamatosan nedves talajt. Napra és félárnyékba is kerülhet, így többféle kertben megtalálhatjuk a helyét. Az őszi ültetéskor kiváló választás.

húsos som termés
A húsos som ehető termése miatt is jó választás. 
Fotó: Shutterstock

Boróka ültetése: napos, száraz kertrészekre

A különböző borókafajok között is találunk olyanokat, amelyek jól alkalmazkodnak a szárazabb körülményekhez. Örökzöldként ráadásul télen sem tűnnek el a kertből, ezért egész évben adhatnak struktúrát a környezetnek.

A borókák számára különösen fontos a jó vízelvezetésű talaj. Olyan helyre érdemes ültetni őket, ahol nem áll meg körülöttük a víz.

borókabogyók
A boróka látványra is impozáns gyümölcseivel. 
Fotó: Shutterstock

Madárbirs ültetése: alacsonyabb kertrészekre is jó lehet

Ha nem nagy bokrot szeretnénk, hanem alacsonyabb, terülő cserjét keresünk, a madárbirs is szóba jöhet. Több faja szárazabb körülmények között is jól teljesít, és terméseivel ősszel, illetve a hidegebb hónapokban is dekoratív maradhat.

Sziklakert közelében, rézsűn vagy olyan helyen is jól mutathat, ahol kevésbé szeretnénk rendszeresen locsolni.

madárbirset csemegéző madár
A madárbirs a kerti madarak kedvence. 
Fotó: Shutterstock

Tamariska: tökéletes növény napos és száraz kertbe

A tamariska finom, légies megjelenésű cserje, amely napos helyen és szárazabb körülmények között is jól érezheti magát. Különösen akkor lehet érdekes, ha nem a hagyományos, sűrű sövényhatást keressük.

A megfelelő hely kiválasztása itt is kulcsfontosságú: a napos fekvés és a jó vízelvezetés sokat segíthet abban, hogy a növény hosszú távon is szépen fejlődjön.

tamariska virágzás
A tamariska látványos virágokkal örvendeztet meg. 
Fotó: Shutterstock

Nem mindegy, mikor és hogyan ültetjük

Bármennyire is szárazságtűrő egy növény, friss telepítés után nem szabad azt várni tőle, hogy azonnal önállóan átvészelje a vízhiányt. Az első időszakban rendszeres öntözésre van szüksége ahhoz, hogy megfelelő gyökérzetet fejlesszen.

Az ültetés előtt érdemes alaposan előkészíteni a talajt, majd a növényt a számára megfelelő mélységben elhelyezni. A tövénél kialakított öntözőtányér segíthet abban, hogy a kijuttatott víz ne folyjon szét azonnal.

A talaj takarása szintén hasznos lehet: egy megfelelő mulcsréteg lassíthatja a nedvesség elvesztését, miközben a gyökerek környezetét is egyenletesebbé teheti.

Kerttervezés okosan

A szárazságtűrő kert nem feltétlenül jelent mediterrán hangulatú, egzotikus növényekkel teli udvart. Érdemes olyan fajokat választani, amelyek a hazai körülmények között is megfelelően fejlődhetnek, és nemcsak a hőséget, hanem a téli időjárást is elviselik. A hazai szakmai ajánlások is arra figyelmeztetnek, hogy a szárazságtűrés mellett az adott faj télállóságát és esetleges inváziós kockázatát is célszerű figyelembe venni.

Ha tehát ősszel új cserjéket ültetünk, ne pusztán azt nézzük, melyik növény mutat jól a kertészetben. Gondoljuk végig azt is, mennyi napfényt kap majd, milyen a talaj, mennyire tudjuk öntözni, és hogyan fog kinézni a kert néhány év múlva. Ez a szárazságtűrő virágok esetében is igaz.

A most elültetett, megfelelően gondozott cserjéknek így van idejük megerősödni, mire újra beköszönt a forró, száraz nyár.

Az alábbi videóban további ültetési tippeket láthatsz:

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