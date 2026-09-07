Hihetetlen, mi történt a testével – egy hónapig csak szardíniát evett egy férfi

A szardínia magas fehérje- és omega–3-tartalma, valamint jelentős tápanyagsűrűsége miatt egyre nagyobb figyelmet kap az egészséges táplálkozással foglalkozók körében. Nicholas Norwitz ennél jóval tovább ment: egy hónapon keresztül szinte kizárólag ezt a halfajtát fogyasztotta, miközben folyamatosan figyelte szervezetének változásait – számolt be róla a Focus.

A szardínia fehérjében, omega–3 zsírsavakban, vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag

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Norwitz az Oxfordi Egyetemen az anyagcsere kutatásának területén szerzett doktori fokozatot, majd a Harvard Egyetem orvosi karán tanult. Korábban is végzett szélsőséges táplálkozási önkísérleteket, amelyek eredményeiről rendszeresen beszámol YouTube-csatornáján.

A mostani kísérlet során 30 napon keresztül testsúlyának minden valamivel több mint 22 kilogrammjára napi 100 gramm szardíniát fogyasztott. Emellett vizet ivott, étrendjét pedig elektrolitokkal egészítette ki.

Norwitz beszámolója szerint már az első héten csaknem három kilogrammot fogyott, miközben kezdetben nem tapasztalt erővesztést. Energikusnak és erősnek érezte magát, az edzések során pedig könnyebbnek érezte a mozgást.

Az első hét vége felé azonban jelentősen romlani kezdett a teljesítménye. Feltételezése szerint ennek oka az volt, hogy bár nagy mennyiségű fehérjét és omega–3 zsírsavat fogyasztott, az étrend összességében nem biztosított számára elegendő zsírt. Ezért olívaolajat, kókuszolajat és MCT-olajat kezdett fogyasztani a szardínia mellett. Saját tapasztalata szerint ezt követően energiaszintje ismét stabilizálódott.

Miért számít különleges élelmiszernek a szardínia?

A kis halak jelentős tápértékkel rendelkeznek, különösen akkor, ha bőrükkel és szálkáikkal együtt fogyasztják őket. Jó minőségű fehérjét biztosítanak, emellett több fontos vitamin és ásványi anyag forrásai.

A szardínia többek között az alábbi tápanyagokat tartalmazza:

kalciumot,

magnéziumot,

káliumot,

vasat,

cinket,

taurint,

arginint,

B12- és D-vitamint,

szelént,

valamint EPA és DHA típusú omega–3 zsírsavakat.

Norwitz ezért úgy jellemezte a szardíniát, mint egy természetes proteinszelet és multivitamin kombinációját.