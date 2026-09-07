Hihetetlen, mi történt a testével – egy hónapig csak szardíniát evett egy férfi

A szardínia magas fehérje- és omega–3-tartalma, valamint jelentős tápanyagsűrűsége miatt egyre nagyobb figyelmet kap az egészséges táplálkozással foglalkozók körében. Nicholas Norwitz ennél jóval tovább ment: egy hónapon keresztül szinte kizárólag ezt a halfajtát fogyasztotta, miközben folyamatosan figyelte szervezetének változásait – számolt be róla a Focus.
Norwitz az Oxfordi Egyetemen az anyagcsere kutatásának területén szerzett doktori fokozatot, majd a Harvard Egyetem orvosi karán tanult. Korábban is végzett szélsőséges táplálkozási önkísérleteket, amelyek eredményeiről rendszeresen beszámol YouTube-csatornáján.
A mostani kísérlet során 30 napon keresztül testsúlyának minden valamivel több mint 22 kilogrammjára napi 100 gramm szardíniát fogyasztott. Emellett vizet ivott, étrendjét pedig elektrolitokkal egészítette ki.
Norwitz beszámolója szerint már az első héten csaknem három kilogrammot fogyott, miközben kezdetben nem tapasztalt erővesztést. Energikusnak és erősnek érezte magát, az edzések során pedig könnyebbnek érezte a mozgást.
Az első hét vége felé azonban jelentősen romlani kezdett a teljesítménye. Feltételezése szerint ennek oka az volt, hogy bár nagy mennyiségű fehérjét és omega–3 zsírsavat fogyasztott, az étrend összességében nem biztosított számára elegendő zsírt. Ezért olívaolajat, kókuszolajat és MCT-olajat kezdett fogyasztani a szardínia mellett. Saját tapasztalata szerint ezt követően energiaszintje ismét stabilizálódott.
Miért számít különleges élelmiszernek a szardínia?
A kis halak jelentős tápértékkel rendelkeznek, különösen akkor, ha bőrükkel és szálkáikkal együtt fogyasztják őket. Jó minőségű fehérjét biztosítanak, emellett több fontos vitamin és ásványi anyag forrásai.
A szardínia többek között az alábbi tápanyagokat tartalmazza:
- kalciumot,
- magnéziumot,
- káliumot,
- vasat,
- cinket,
- taurint,
- arginint,
- B12- és D-vitamint,
- szelént,
- valamint EPA és DHA típusú omega–3 zsírsavakat.
Norwitz ezért úgy jellemezte a szardíniát, mint egy természetes proteinszelet és multivitamin kombinációját.
Mit mutattak a vérvizsgálatok?
Az önkísérlet egyik legérdekesebb eredménye Norwitz omega–3-indexének változása volt. Ez az érték azt mutatja meg, milyen arányban vannak jelen az omega–3 zsírsavak a vörösvértestekben.
Norwitz saját közlése szerint a kísérlet végére omega–3-indexe körülbelül 16 százalékra emelkedett. Összehasonlításként az optimális felnőttkori ellátottság referenciaértékét körülbelül 8–11 százalékban határozzák meg.
A kutató arról is beszámolt, hogy néhány hét után kevésbé érezte a hideget, még fagypont alatti hőmérsékleten is. Ezt a nagy omega–3-bevitellel hozta összefüggésbe, azt azonban nem sikerült bizonyítani, hogy valóban ez okozta a változást.
Lehet veszélyes a túl sok omega–3?
Bár a halfogyasztás és az omega–3 zsírsavak kedvező tulajdonságai jól ismertek, a szélsőségesen egyoldalú étrend kockázatokkal járhat.
Ha valaki heteken keresztül szinte kizárólag egyetlen élelmiszert fogyaszt, hiány alakulhat ki például:
- élelmi rostokból,
- másodlagos növényi anyagokból,
- illetve bizonyos vitaminokból.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) korábbi értékelése szerint egészséges felnőtteknél napi legfeljebb öt gramm EPA és DHA együttes bevitele nem vet fel biztonsági aggályokat. A Norwitz által alkalmazott nagy mennyiségű szardínia fogyasztása azonban testsúlytól és a hal tényleges omega–3-tartalmától függően ezt a mennyiséget is elérheti vagy meghaladhatja.
A kísérlet nem étrendi ajánlás
Norwitz saját magán végzett önkísérletéről számolt be, nem olyan klinikai vizsgálatról, amelynek eredményei általánosíthatók lennének. Az extrém, egyoldalú étrend hosszabb távon fontos tápanyagok hiányához vezethet, ezért a tapasztalatai nem tekinthetők a kizárólagos szardíniafogyasztás egészségügyi előnyeit bizonyító eredménynek.
Az egy hónapos étrendnek Norwitz szerint társasági szempontból is kellemetlen következménye lett. Arról számolt be, hogy idővel egyre erősebben érződött rajta a halszag, még akkor is, amikor már órák teltek el az utolsó étkezés óta. Állítása szerint a jellegzetes szag nemcsak a leheletén volt érezhető, hanem a bőrén keresztül is. Ez a környezetében is feltűnt, és elmondása szerint még a párkapcsolatában is feszültséget okozott.
Az olajok hozzáadásával és a szénhidrátok szinte teljes mellőzésével Norwitz étrendje végül erősen hasonlított a ketogén diétához. Ebben az állapotban a szervezet elsősorban zsírból képzett ketontesteket használ energiaforrásként. Ez részben az első napokban tapasztalt gyors testsúlycsökkenést is magyarázhatja, mivel a szénhidrátraktárak kiürülésével jelentős mennyiségű víz is távozhat a szervezetből.
Norwitz a kísérleten kívül is szigorúan szénhidrátszegény, magas zsírtartalmú étrendet követ. Saját beszámolója szerint szervezete a ketogén étrendre szokatlan koleszterinértékekkel reagál, ezért az önkísérlet során tapasztalt változások nem feltétlenül általánosíthatók másokra.