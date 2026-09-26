Zeng az erdő: így élheted át a vadon leglátványosabb őszi koncertjét, a szarvasbőgést

- A hazai gímszarvas-állomány világhírű, génállománya kiemelkedő, a bikák pedig akár 30-40 kilót is fogynak a szeptemberi nászidőszak alatt.
- Az őszi hetekben a vadak fokozott mozgása miatt óvatosan kell vezetni, éjszaka a ködlámpa használata is segíthet a megelőzésben.
- Szakvezetett túrákat és kisvasutas programokat az ország számos erdészetében szerveznek, októberben pedig a dámszarvasok barcogása követi a gímbikákat.
Magyarország erdeiben az ősz beköszöntével egyedülálló esemény veszi kezdetét: a gímszarvasok násza, azaz a szarvasbőgés. Hazánk a világ egyik legerősebb gímszarvas-állományával büszkélkedhet, a zalai, somogyi és gemenci erdők szarvasbikái pedig méltán híresek nemzetközi szinten is. Bár a hazai állomány minősége az utóbbi évtizedekben valamelyest átalakult, a magyar bikák génállománya még mindig annyira kiemelkedő, hogy korábban még Új-Zélandra is innen importáltak egyedeket a helyi állomány fejlesztéséhez.
Mikor kezdődik a szarvasbőgés, és mi váltja ki?
A szarvasok világa valójában matriarchális berendezkedésű: a csapatokat nem a nagy agancsú bikák, hanem a tapasztalt vezértehenek irányítják. A bikák számára ez az egy hónap rendkívül megterhelő, hiszen a folyamatos jelenlét és a vetélytársak miatti rivalizálás mellett alig esznek, így a bőgési időszak végére akár 30-40 kilót is veszíthetnek a testsúlyukból.
A gímszarvasok bőgése rendszerint augusztus végén kezdődik, és nagyjából október elejéig tart, bár az időjárás jelentősen befolyásolja az intenzitását.
Leginkább a hűvös, csöndes, párás és szélmentes éjszakák kedveznek a hangadásnak, míg a hirtelen felmelegedés vagy a tartós esőzés átmenetileg visszavetheti a bikák aktivitását. A szarvasok násza földrajzilag sem egyszerre kezdődik: először az ország délnyugati részén, Baranya, Zala, Somogy és Vas vármegyékben bőgnek fel a bikák, majd fokozatosan északkeleti irányba haladva a Zemplén erdeiben zárul a sor.
Mire figyeljünk a közutak mentén az őszi hetekben?
Közlekedési szempontból különösen fontos észnél lenni ebben az időszakban. A szarvasok ilyenkor sokkal aktívabbak, veszélyérzetük csökken, ráadásul sok bika hatalmas távolságokat tesz meg a nyári szálláshelye és a bőgőhelye között. Késő délutántól kora délelőttig jelentősen megnő annak az esélye, hogy egy vad hirtelen az úttestre ugrik.
Erdős útszakaszokon érdemes mérsékelni a sebességet, és fokozottan figyelni az útmenti szempárok villanását. Jó gyakorlat lehet a ködlámpa használata is, mivel annak oldalra vetülő fénye hamarabb megvilágítja a fák közül kilépő vadat, mint a fényszóró szűkebb nyalábja.
Hol találhatunk szakvezetéssel kísért erdei programokat?
Ha biztonságos keretek között, az erdő nyugalmának megzavarása nélkül szeretnénk jelen lenni, érdemes a helyi erdészetek és nemzeti parkok szakvezetéseire támaszkodni.
Számos tájegységben szerveznek vezetett éjszakai sétákat és különleges programokat: a Pilisi Parkerdő területein, a Vértesben, a Bakonyban, a Gemenci erdőben, valamint a Mátra és a Bükk vidékén – ahol egyes helyszíneken még szarvasbőgő kisvasút járatokkal is várják az érdeklődőket.
Azoknak sem kell elkeseredniük, akik esetleg lemaradnak a gímszarvasok szeptemberi nászáról, hiszen októberben érkezik a ráadás a hazai erdőkben. Szinte pontosan egy hónappal később a dámszarvasok is megkezdik a maguk szaporodási időszakát, amit a szaknyelv barcogásnak nevez. Ez a jelenség hangzásában és hangulatában is különleges élményt nyújt, így az őszi másodvirágzás idején is érdemes nyitott füllel járni a vadont.
Mivel az őszi estéken az erdőben gyorsan lehűl a levegő, a túrákhoz elengedhetetlen a meleg, réteges ruházat, a vízhatlan lábbeli és egy megbízható zseblámpa.
Nézd meg a videót a fejedelmi vadról:
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: