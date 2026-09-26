Zeng az erdő: így élheted át a vadon leglátványosabb őszi koncertjét, a szarvasbőgést

A hazai gímszarvas-állomány világhírű, génállománya kiemelkedő, a bikák pedig akár 30-40 kilót is fogynak a szeptemberi nászidőszak alatt.

Az őszi hetekben a vadak fokozott mozgása miatt óvatosan kell vezetni, éjszaka a ködlámpa használata is segíthet a megelőzésben.

Szakvezetett túrákat és kisvasutas programokat az ország számos erdészetében szerveznek, októberben pedig a dámszarvasok barcogása követi a gímbikákat.

Magyarország erdeiben az ősz beköszöntével egyedülálló esemény veszi kezdetét: a gímszarvasok násza, azaz a szarvasbőgés. Hazánk a világ egyik legerősebb gímszarvas-állományával büszkélkedhet, a zalai, somogyi és gemenci erdők szarvasbikái pedig méltán híresek nemzetközi szinten is. Bár a hazai állomány minősége az utóbbi évtizedekben valamelyest átalakult, a magyar bikák génállománya még mindig annyira kiemelkedő, hogy korábban még Új-Zélandra is innen importáltak egyedeket a helyi állomány fejlesztéséhez.

A szarvasbőgés időszaka - amely kizárólag a gímszarvasokra vonatkozik - augusztus végétől október elejéig tart.

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Mikor kezdődik a szarvasbőgés, és mi váltja ki?

A szarvasok világa valójában matriarchális berendezkedésű: a csapatokat nem a nagy agancsú bikák, hanem a tapasztalt vezértehenek irányítják. A bikák számára ez az egy hónap rendkívül megterhelő, hiszen a folyamatos jelenlét és a vetélytársak miatti rivalizálás mellett alig esznek, így a bőgési időszak végére akár 30-40 kilót is veszíthetnek a testsúlyukból.

A gímszarvasok bőgése rendszerint augusztus végén kezdődik, és nagyjából október elejéig tart, bár az időjárás jelentősen befolyásolja az intenzitását.

Gímszarvas bika a Gemenci erdőben: ha szerencsénk van, nemcsak a hangjukat hallhatjuk, de az állatokat is megpillanthatjuk ilyenkor.

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Leginkább a hűvös, csöndes, párás és szélmentes éjszakák kedveznek a hangadásnak, míg a hirtelen felmelegedés vagy a tartós esőzés átmenetileg visszavetheti a bikák aktivitását. A szarvasok násza földrajzilag sem egyszerre kezdődik: először az ország délnyugati részén, Baranya, Zala, Somogy és Vas vármegyékben bőgnek fel a bikák, majd fokozatosan északkeleti irányba haladva a Zemplén erdeiben zárul a sor.

Mire figyeljünk a közutak mentén az őszi hetekben?

Közlekedési szempontból különösen fontos észnél lenni ebben az időszakban. A szarvasok ilyenkor sokkal aktívabbak, veszélyérzetük csökken, ráadásul sok bika hatalmas távolságokat tesz meg a nyári szálláshelye és a bőgőhelye között. Késő délutántól kora délelőttig jelentősen megnő annak az esélye, hogy egy vad hirtelen az úttestre ugrik.