Gyönyörű tanösvények és bikavér – Így tölts el néhány felejthetetlen napot Szekszárdon

Kulturális kincsek: történelmi látnivalók a Vármegyeházától a Babits-emlékházig.

történelmi látnivalók a Vármegyeházától a Babits-emlékházig. Lösz-szurdikok: vadregényes mélyutak és barlanglakások a város szélén.

vadregényes mélyutak és barlanglakások a város szélén. Őszi élmények: bikavér, páratlan panorámák és közeli természetvédelmi területek.

Egy hangulatos kisváros gyakran éppen annyi élményt kínál, mint egy pezsgő metropolisz. Ha a városnézés, a borkóstolás és a természetjárás tökéletes egyensúlyára vágyunk, Szekszárd látnivalói garantáltan emlékezetessé teszik a feltöltődést. Bár Tolna székhelye az ország legkevesebb lakosú megyeszékhelye, a történelmi belváros és a várost körülölelő dombság csodái több napra elegendő programot kínálnak.

A hangulatos Szekszárd látnivalói izgalmas hosszú hétvégi látogatást ígérnek

Fotó: Picasa / Wikipedia

Melyek Szekszárd látnivalói, amiket nem érdemes kihagyni?

Szekszárdi túránkat a helyi piacon egy kiadós reggelivel érdemes indítani, majd a belváros felé venni az irányt. A Garay tér központi eleme a névadó költő 1898-ban felavatott, Párizsban öntött szobra, amelynek talapzatán Garay János leghíresebb műveinek címei olvashatók.

A város szülöttének, Garay Jánosnak a szobra Szekszárd belvárosában

Fotó: Wikipedia

A téren található Régi Vármegyeháza több különlegességet rejteget:

I. Béla által 1061-ben alapított bencés apátság romjai

Szarkofágterem és XIX. századi tudástár

Liszt Ferenc emlékkiállítás és Esze Tamás gyűjtemény

A Várköz felőli oldalon működő Baka múzeum

A szekszárdi Vármegyeháza udvarán található XI. századi apátsági romok

Fotó: Picasa / Wikipedia

Feltétlenül érdemes a Petrits család mesterségét bemutató Mézeskalács múzeumot is útba ejteni, ahol a régi szerszámok és díszes mézeskalácsok világában merülhetünk el.

A belvárosi Babits Mihály Emlékházban eredeti bútorok és átlapozható családi fotóalbum fogadja a látogatókat, amelyek a XX. század egyik legnagyobb formátumú költője, Babits Mihály életét idézik fel.

A Babits Mihály Emlékház izgalmas irodalomtörténeti bepillantást enged a XX. század kulturális életébe

Fotó: Wikipedia

A bátrabbak a hőlégballonos repülést is kipróbálhatják, ami egészen új perspektívából mutatja meg a dombságot. Ha lazításra vágyunk, a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő csúszdái és ülőmedencéi kínálnak frissülést.

Szekszárd környéke aktív kirándulásokat és túrákat is bőségesen kínál. A Bartina-hegyen álló Kálvária-kilátó, valamint a Bati-kereszt kilátó egyaránt pazar kilátást nyújt a szőlősorokra. Útközben a Remete-kápolna és a friss vizű Remete-forrás érintésével tehetünk kellemes sétát. A napot a szekszárdi borvidék felfedezésével célszerű zárni, ahol a híres szekszárdi bikavér mellett a helyi pincészetek kulináris különlegességekkel is várják a vendégeket.