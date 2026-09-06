Gyönyörű tanösvények és bikavér – Így tölts el néhány felejthetetlen napot Szekszárdon

- Kulturális kincsek: történelmi látnivalók a Vármegyeházától a Babits-emlékházig.
- Lösz-szurdikok: vadregényes mélyutak és barlanglakások a város szélén.
- Őszi élmények: bikavér, páratlan panorámák és közeli természetvédelmi területek.
Egy hangulatos kisváros gyakran éppen annyi élményt kínál, mint egy pezsgő metropolisz. Ha a városnézés, a borkóstolás és a természetjárás tökéletes egyensúlyára vágyunk, Szekszárd látnivalói garantáltan emlékezetessé teszik a feltöltődést. Bár Tolna székhelye az ország legkevesebb lakosú megyeszékhelye, a történelmi belváros és a várost körülölelő dombság csodái több napra elegendő programot kínálnak.
Melyek Szekszárd látnivalói, amiket nem érdemes kihagyni?
Szekszárdi túránkat a helyi piacon egy kiadós reggelivel érdemes indítani, majd a belváros felé venni az irányt. A Garay tér központi eleme a névadó költő 1898-ban felavatott, Párizsban öntött szobra, amelynek talapzatán Garay János leghíresebb műveinek címei olvashatók.
A téren található Régi Vármegyeháza több különlegességet rejteget:
- I. Béla által 1061-ben alapított bencés apátság romjai
- Szarkofágterem és XIX. századi tudástár
- Liszt Ferenc emlékkiállítás és Esze Tamás gyűjtemény
- A Várköz felőli oldalon működő Baka múzeum
Feltétlenül érdemes a Petrits család mesterségét bemutató Mézeskalács múzeumot is útba ejteni, ahol a régi szerszámok és díszes mézeskalácsok világában merülhetünk el.
A belvárosi Babits Mihály Emlékházban eredeti bútorok és átlapozható családi fotóalbum fogadja a látogatókat, amelyek a XX. század egyik legnagyobb formátumú költője, Babits Mihály életét idézik fel.
A bátrabbak a hőlégballonos repülést is kipróbálhatják, ami egészen új perspektívából mutatja meg a dombságot. Ha lazításra vágyunk, a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő csúszdái és ülőmedencéi kínálnak frissülést.
Szekszárd környéke aktív kirándulásokat és túrákat is bőségesen kínál. A Bartina-hegyen álló Kálvária-kilátó, valamint a Bati-kereszt kilátó egyaránt pazar kilátást nyújt a szőlősorokra. Útközben a Remete-kápolna és a friss vizű Remete-forrás érintésével tehetünk kellemes sétát. A napot a szekszárdi borvidék felfedezésével célszerű zárni, ahol a híres szekszárdi bikavér mellett a helyi pincészetek kulináris különlegességekkel is várják a vendégeket.
Lösz-szurdik tanösvények: barangolás a mélyutak világában
Szekszárd különlegessége, hogy a domboldalakba vájódott, meredek falú mélyutak, az úgy nevezett szurdikok közvetlenül a város szélétől indulnak. A víz és az emberi használat alakította V-alakú löszárkok között két jelzett tanösvény kalauzolja a túrázókat, amelyeket érdemes felkeresni:
- Parásztai-tanösvény (3 km): a zöld körjelzéssel ellátott útvonal a Parásztai városrészből indul, majd a löszbe vájt pincék és szőlők között halad a Faddi-erdő felé. Rövid kitérővel elérhető a Csontos-szurdik, amelynek falában ismeretlen eredetű, feltehetően egy régi, eddig nem azonosított csatából származó emberi és állati csontok találhatók.
- Benedek-szurdik tanösvény (6 km): a Béla király térről, kék körjelzéssel induló túra a Szűcsény-szurdokon vezet keresztük, ahol az egykori barlanglakások láthatók. A Cserhát-tetőre érve tiszta időben a Mezőföld, a Sárköz és a Völgység találkozása tárul elénk. A séta a XVIII. században épült, fogadalmi Remete-kápolnánál ér véget.
Természeti kincsek a környéken
Ha a városi sétákon túl további élményekre vágyunk, a Gemenci-erdőben kihagyhatatlan a Gemenci Erdei Vasút és a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ. A madárbarátoknak a Kapszeg-tó kínál látnivalót Tolna vármegye legnépesebb gémtelepével, míg a Bogyiszló határában fekvő Kasztói Őstölgyesben matuzsálemi korú kocsányos tölgyek árnyékában sétálhatunk.
Nézd meg a videót is Szekszárdról:
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