Méreggel és drogokkal próbálkoztak: így védekeztek őseink a szénanátha ellen

Fullasztó köhögés, gyakori prüszkölés és folyamatos orrfolyás: a szénanátha tünetei különösen bosszantók tudnak lenni, hiszen könnyen meggátolhatnak minket a mindennapi működésünkben, nem beszélve arról, hogy úgy kell kapkodni a levegőt az életben maradásért. Habár manapság kiváló allergiaellenes szerek kaphatók, hosszú út vezetett a létrejöttükig: őseink számos praktikát kipróbáltak az allergiás tüneteik enyhítése érdekében, ehhez pedig nem féltek mérgekhez és tudatmódosító szerekhez nyúlni. Az alábbiakban megmutatjuk, milyen extrém módszerekkel zajlott régen a szénanátha kezelése.
Extrém módszerekkel zajlott a szénanátha kezelése
Ma már abszurdnak hatnak azok a módszerek, amelyeket őseink alkalmaztak parlagfű szezon idején. Akad azonban egy, amely megalapozta a mai immunterápiás eljárást, és hatékony gyógymódot nyújtott az allergiában szenvedőknek.
Arzént szedtek
A korabeli méregkeverők kedvelt elemét a szénanátha kezelésére próbálták meg alkalmazni egy időben. Tizenkilencedik századi beszámolók szerint minden veszélye ellenére bíztak benne, hogy csökkentett dózisban adagolva hatásos lehet a tünetek ellen. Egy 1881-es Nature-cikk szerzője saját maga írt arról, hogy belsőleg arzént szedett, és több más szert is kipróbált.
Kinint öntöttek az orrukba
Egy 1881-es orvosi levél egy olyan módszert ismertetett, amelyben kinin-szulfát oldatát pipettával közvetlenül az orrba juttatták. A betegnek ehhez egy kanapén kellett feküdnie a fejét hátrafelé fordítva. A szerző szerint a hatás nagyjából tíz percig tartott, ami a gyulladáscsökkentő hatásának volt köszönhető. A vegyület emellett láz- és fájdalomcsillapító hatású, de a legismertebb alkalmazási területe a malária kezelése. A hatóanyaga tehát felettébb erős, így közvetlenül az orrnyálkahártyán keresztül a szervezetbe juttatva veszélyes felhasználási módszer volt.
Cinket is befecskendeztek
Ma tudjuk, hogy a cink szájon át szedve esszenciális nyomelem, annak idején azonban előszeretettel fecskendezték az orrba nem is sejtve, hogy a nyálkahártyára kerülve lokális szöveti mérgezést idéz elő és súlyos egészségügyi kockázatokkal, sok esetben maradandó egészségkárosodással jár. Ilyen lehet a szaglás végleges elvesztése, a nyálkahártya gyulladása és felmaródása, valamint a helyi szövetpusztulás. A legrosszabb esetben maradandó idegkárosodás következhet be az agy limbikus rendszerében található, úgynevezett szaglógumó közvetlen károsodása miatt.
Kiindulva abból, hogy a cink csökkentheti a megfázásos tüneteket, úgy hitték, hogy a helyileg irritált, duzzadt nyálkahártyát képesek lesznek „összehúzni” a cink-szulfátos oldattal – a várakozásaikkal ellentétben azonban semmi jó nem kerekedett ki belőle.
A ciánt sem sajnálták
Az asszonyok „kedvelt” mérge volt, előszeretettel keverték süteményekbe, ha észrevétlenül akartak végezni bántalmazó vagy csalfa férjükkel. Azért süteményekben használták fel, mert a ciánnak jellegzetes keserűmandula-szaga van, amelyet kiválóan elrejtett a mandulás sütemények aromája.
Ellenére erősen mérgező jellegének, a korai szénanátha-kezelések között hidrogén-cianidot is alkalmaztak – derült ki a Royal College of Physicians történeti összefoglalójából.
Kábítószerekkel éltek
A 19. század végén helyi érzéstelenítőként és az orrnyálkahártya duzzanatának csökkentésére kokaint alkalmaztak, ennél fogva a szénanátha kezelésére is használták. A korai iratokban ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a tartós használat egyre nagyobb adagigényt okozhat, és komoly orrproblémákhoz vezethet.
A korabeli allergia-kezelések között szerepeltek ópiumtartalmú szerek, belladonna, atropin és más, ma már meglehetősen riasztóan hangzó készítmények. Egy 19. századi összefoglaló szerint egyes orvosok szélsőséges esetekben még közvetlenül az orrba is alkalmaztak ópiumot vagy belladonnát az átmeneti enyhülés reményében.
Növényi mérgeket, amolyan újkori herbált is szívtak: a gyógynövényes cigarettáknak nevezett bűzrudakba stramóniumot, belladonnát, lobéliát és más növényi anyagokat tekertek, ha valaki légúti panaszokkal küzdött. A 19. századi orvosok közül többen még a dohányfüstnek is tünetenyhítő hatást tulajdonítottak.
Elmenekültek
A parlagfűre érzékenyek egyik legbiztosabb módszere az volt, hogy allergiaszezon idején máshova költöztek. Voltak olyan tengerparti és hegyvidéki lokáció, amelyet kifejezetten szénanáthásoknak ajánlottak. A lényeg az éghajlatváltás volt, hogy az érintettek olyan helyen legyenek, ahol éppen nem szállnak pollenek a levegőben. Különösen olyan helyszíneket részesítettek előnyben, ahol kevés volt a helyi növényzet és megfelelő széljárással rendelkezett. A tengerparti tartózkodást sok orvos kifejezetten ajánlotta, többek között a tengeri levegő jótékony hatásai miatt.
William Blackley, a pollenallergia kutatásának egyik úttörője például azt írta, hogy a tengerparton való tartózkodás sokszor enyhítheti, sőt átmenetileg meg is szüntetheti a panaszokat.
Kezdetleges immunterápia
A modern kor kezdeti időszakában nemcsak bizarr eszközökhöz folyamodtak. A helyszínváltozás és a tengeri levegő jótékony hatása mellett egy ma is alkalmazott terápiás módszernek is lefektették az alapjait. Leonard Noon brit orvos és kutató parlagfűpollen-kivonatot injektált a betegekbe növekvő adagokban, hogy így csökkentse a túlérzékenységet. Ezzel ő lett azt allergén-immunterápia egyik úttörője, akinek a módszerét egy bizonyos John Freeman fejlesztette tovább.
Így védekezhetsz legjobban a parlagfű allergia ellen
Hazánkban a becslések szerint nagyjából 1,5-2 millió ember allergiás a parlagfű pollenjére. Számukra a legkritikusabb időszak augusztus vége és szeptember eleje, ám a szezon az időjárástól függően októberig, az első éjjeli fagyok beköszöntéig tarthat. Az allergiásoknak érdemes még a tünetek megjelenése előtt elkezdeniük az előírt gyógyszereik szedését, szükség esetén pedig konzultálniuk a kezelőorvosukkal.
A gyógyszeres terápián túl házi praktikák is bevethetők a közvetlen környezetben lévő pollenmennyiség csökkentésére. Egyebek mellett érdemes figyelni arra, hogy hazaérkezéskor a cipőt már az ajtóban levegyük, a ruhát zárt szennyestartóba tegyük, az esetlegesen rajtunk megtapadt allergéneket pedig mihamarabb lemossuk a bőrünkről, hajunkról. A frissen kimosott ruhákat lehetőleg beltéren hagyjuk megszáradni vagy használjunk szárítógépet, a ruháinkon kívül pedig az ágyneműnket is gyakrabban mossuk. Szintén sűrűbben töröljük át egy nedves kendővel a kemény felületeket, illetve rendszeresen porszívózzuk át a kanapét, szőnyegeket. Figyeljük az aktuális pollenjelentéseket, és annak megfelelően időzítsük a hosszabb szellőztetéseket. Magas pollenterhelés idején csak rövid időre nyissunk ablakokat, a légkondicionálók és légtisztítók szűrőit pedig rendszeresen ellenőrizzük és tisztítsuk. A kertészkedést, futást és hosszabb sétákat lehetőség szerint kora reggel vagy este végezzük, napközben pedig használhatunk N95-ös arcmaszkot, amely jelentősen csökkentheti a belélegzett pollen és penészgomba spórák mennyiségét. Ha az utcára nem is akarjuk felvenni, kifejezetten hasznos lehet fűnyírás, gazolás és más kerti munkák közben. Mivel a kertből, utcáról a háziállataink is be tudják hordani a lakásba a polleneket, így a tappancsaikat minden alkalommal érdemes megtisztítani, a bundájukat pedig áttörölni vagy még odakint kifésülni.
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