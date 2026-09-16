Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin – Ezeket a tévhiteket még ma is sokan elhiszik

- Több, mint 100 éve Szent-Györgyi Albert által felfedezett C-vitaminról tudjuk, hogy jó és a hasznos, ám az emberi szervezet sajnos képtelen az előállítására, ezért szükséges kívülről bevinnünk.
- Tévhitek a C-vitaminnal kapcsolatban
- Így készítsd fel szervezeted vitaminokkal a következő koronavírus-járványra
Neve hallatán azonnal a C-vitaminra gondolunk, pedig a tudós-biokémikus pedig élete jóval kalandosabb volt annál, mint amit egy Nobel-díjas tudósról elsőre gondolnánk. Szent-Györgyi Albert 133 éve született, cikkünkkel előtte tisztelgünk.
Szent-Györgyi Albert visszautasította a paprikát
Szent-Györgyi Albert 1893-ban született Budapesten, orvosi tanulmányait azonban az első világháború félbeszakította. Katonaként az orosz fronton szolgált, ahol megsebesült. A háború után Prágában, Hamburgban, Leidenben, Groningenben, Londonban és Cambridge-ben is dolgozott, miközben egyre inkább a biokémia felé fordult.
A C-vitamin történetében éppen egy hétköznapi vacsora játszott szerepet.
Egy este a felesége paprikát tálalt neki, amelyet nem volt kedve megenni. Ehelyett a paprikát a laboratóriumba vitte, és vizsgálni kezdte. A paprika valóban rendkívül gazdag forrásnak bizonyult az akkor még „hexuronsavnak” nevezett anyagból, amelyről később bebizonyosodott, hogy azonos a C-vitaminnal.
Aszkorbinsav egyenlő C-vitamin
A felfedezésben azonban nem egyszerűen arról volt szó, hogy „Szent-Györgyi Albert felfedezte a C-vitamint”. A vitamin létezését és a skorbuttal való kapcsolatát már korábban is kutatták; Szent-Györgyi döntő szerepe abban állt, hogy nagy mennyiségben sikerült izolálnia és azonosítania az aszkorbinsavat, majd igazolnia annak C-vitaminnal való azonosságát. A Nobel-díjat 1937-ben kapta meg az aszkorbinsav felfedezésével és a biológiai égésfolyamatokkal kapcsolatos kutatásaiért.
Felfedezése azért számított áttörésnek, mert egy csapásra két világméretű problémát oldott meg: leleplezte az emberi szervezet működésének egyik legnagyobb rejtélyét ( hogyan nyernek energiát a sejtjeink az elfogyasztott táplálékból?), és megszüntette a történelem egyik legrettegettebb betegségét, a skorbutot.
Szent-Györgyi 1939-ben, amikor Finnországot megtámadta a Szovjetunió, a finn segélyakció támogatására felajánlotta az érmet. Az értékes darabot végül egy finn üzletember váltotta meg, majd a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta.
Tévhitek a C-vitaminról Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin – Mennyi C-vitamint szedjünk?
1. Minél több C-vitamint fogyasztunk, annál egészségesebbek leszünk
A szervezetnek valóban szüksége van rá, de a nagyobb adag nem jelent automatikusan nagyobb előnyt. Egészséges felnőtteknél az ajánlott napi mennyiség körülbelül 75–90 mg, dohányzóknál ennél 35 mg-mal több. A napi felső beviteli szint felnőttek számára 2000 mg; ennél nagyobb mennyiség rendszeresen már okozhat hasmenést, hányingert vagy hasi görcsöket.
2. A C-vitamin biztosan megakadályozza a megfázást
A legtöbb embernél a rendszeres szedése nem előzi meg a náthát, bár valamelyest lerövidítheti annak időtartamát és enyhítheti a tüneteket.
3. A C-vitamin felszámolja a rákos daganatokat
Jelenleg nincs olyan megbízható tudományos bizonyíték, hogy a C-vitamin önmagában megszüntetné vagy meggyógyítaná a daganatot. A nagyon magas koncentrációjú C-vitamin bizonyos körülmények között valóban károsíthat daganatsejteket, és ezt jelenleg is kutatják, de ebből még nem következik, hogy a C-vitamin bizonyított rákgyógyszer lenne.
Szeptemberben berobban a koronavírus-járvány
„Bár az országos adatok alapján jelenleg még nincs járvány, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legfrissebb mérései szerint a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja – elsőként a dél-budapesti szennyvízgyűjtőben – már kismértékű emelkedést mutat” – mondta Dr. Rusvai Miklós víruskutató egy tévéműsorban, majd figyelmeztetett:
- az elmúlt 4 év tapasztalatainak megfelelően idén is a koronavírus fogja indítani az őszi légzőszervi járványhullámot;
- a betegségszámok és az orvoshoz fordulók száma várhatóan szeptember második felétől fokozatosan emelkedik majd;
- pánikra nincs ok, ez a Covid már enyhe lefolyású lesz, mert az elmúlt egy évben nem alakult ki új variáns. A betegség belesimul a szokásos náthavírusok közé, és csak meglévő társbetegségekkel küzdő betegeknél alakulhat ki súlyos betegség.
A szeptember végén induló őszi járványszezonra folyamatos, mérsékelt dózisú (napi 500-1000 mg) C-vitamin-bevitellel lehet a leghatékonyabban felkészíteni az immunrendszert, nem pedig a vírus megjelenésekor hirtelen elkezdett, óriási adagokkal.
Az ellenállóképesség növelése érdekében együnk savanyú káposztát a bélflóráért, tökmagot a cinktartalma miatt, valamint homoktövist, csipkebogyót és citrusféléket a magas antioxidáns- és C-vitamin-tartalmukért.
C-vitamin szupersztár: tekintsd meg mikroszkóp a baktériumölő hatását:
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