Szent-Györgyi Albert és a C-vitamin – Ezeket a tévhiteket még ma is sokan elhiszik

Több, mint 100 éve Szent-Györgyi Albert által felfedezett C-vitaminról tudjuk, hogy jó és a hasznos, ám az emberi szervezet sajnos képtelen az előállítására, ezért szükséges kívülről bevinnünk.

Tévhitek a C-vitaminnal kapcsolatban

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Neve hallatán azonnal a C-vitaminra gondolunk, pedig a tudós-biokémikus pedig élete jóval kalandosabb volt annál, mint amit egy Nobel-díjas tudósról elsőre gondolnánk. Szent-Györgyi Albert 133 éve született, cikkünkkel előtte tisztelgünk.

Szent-Györgyi Albert határozottan vallotta, hogy a C-vitamin nem csupán egy gyógyszer a skorbut ellen, hanem az egészséges szervezet alapvető működéséhez nélkülözhetetlen anyag.

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Szent-Györgyi Albert visszautasította a paprikát

Szent-Györgyi Albert 1893-ban született Budapesten, orvosi tanulmányait azonban az első világháború félbeszakította. Katonaként az orosz fronton szolgált, ahol megsebesült. A háború után Prágában, Hamburgban, Leidenben, Groningenben, Londonban és Cambridge-ben is dolgozott, miközben egyre inkább a biokémia felé fordult.

A C-vitamin történetében éppen egy hétköznapi vacsora játszott szerepet.

Egy este a felesége paprikát tálalt neki, amelyet nem volt kedve megenni. Ehelyett a paprikát a laboratóriumba vitte, és vizsgálni kezdte. A paprika valóban rendkívül gazdag forrásnak bizonyult az akkor még „hexuronsavnak” nevezett anyagból, amelyről később bebizonyosodott, hogy azonos a C-vitaminnal.

Aszkorbinsav egyenlő C-vitamin

A felfedezésben azonban nem egyszerűen arról volt szó, hogy „Szent-Györgyi Albert felfedezte a C-vitamint”. A vitamin létezését és a skorbuttal való kapcsolatát már korábban is kutatták; Szent-Györgyi döntő szerepe abban állt, hogy nagy mennyiségben sikerült izolálnia és azonosítania az aszkorbinsavat, majd igazolnia annak C-vitaminnal való azonosságát. A Nobel-díjat 1937-ben kapta meg az aszkorbinsav felfedezésével és a biológiai égésfolyamatokkal kapcsolatos kutatásaiért.