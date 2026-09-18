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Szeptemberi barangolás Szentendrén – Rejtett sikátorok és elbűvölő panoráma

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Szentendre macskaköves utcái, hangulatos kávézói és romantikus Duna-partja tökéletes helyszínt biztosítanak egy kora őszi kiránduláshoz. Hétvégén érdemes felkeresni a festők városát, mert Szentendre szeptemberben nyújtja az egyik leghangulatosabb arcát.
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belföldi utazásőszDunakanyarszentendre
  • Kora őszi hangulat: Szentendre szeptemberben a megszelídült meleggel és az aranyszínű napfényben fürdő barokk utcákkal csábít kirándulásra.
  • Történelmi látnivalók: A Templomdomb panorámája, a Fő tér színes épületei és a Szamárhegy sikátorai kihagyhatatlan állomások.
  • Séta a vízparton: A Duna korzó teraszai és az árnyas sétányok tökéletes helyszínt nyújtanak egy ráérős hétvégi pihenéshez.

A kánikula lassan megszelídül, de a napsütés még nem akar engedni: melegen simogatja a kanyargós utcácskákat és a barokk épületek homlokzatát. Nem véletlen, hogy Szentendre szeptemberben igazi menedék a pihenni vágyóknak, hiszen a nyári zsúfoltság után végre átveheti a főszerepet a nyugodtabb, ráérősebb kora őszi hangulat. Ahogy sétálunk az óvárosban, a levegőben már érezni a közeledő évszak első, finom jelzéseit, miközben a napsugarak még csodás aranyszínbe öltöztetik a Dunakanyar kapuját. Érdemes fényképezőgépet ragadni, és sorra venni a legszebb helyszíneket.

Szentendre szeptemberben egy városnéző séta során
Szentendre szeptemberben már csendesebb, de még mindig nyárias hangulatú arcát mutatja. 
Fotó: Etédi Alexa

Miért varázslatos Szentendre szeptemberben?

Templomdomb és a Keresztelő Szent János-plébániatemplom

A belváros fölé magasodó dombon áll a város legrégebbi fennmaradt műemléke, amelynek gyökerei egészen az Árpád-korig nyúlnak vissza. A fallal körülvett sétányról párját ritkító kilátás nyílik a keszekusza háztetőkre, a szűk sikátorokra és a kanyargó Dunára. A domb közepén található napóra és a gótikus részleteket őrző plébániatemplom környéke a kora délutáni fényekben mutatja a legszebb arcát.

A Keresztelő Szent János-plébániatemplom kora őszi napsütéses időben.
A Keresztelő Szent János-plébániatemplom, más néven vártemplom, amelyet eredetileg Szent Andrásnak szenteltek, ahonnan a város neve is ered. 
Fotó: Etédi Alexa

A Fő tér és a Blagovesztenszka-templom

A belváros központját a jellegzetes kereskedőházak és a stílusos Kalmár-kereszt uralják. Itt magasodik a rokokó és barokk elemeket ötvöző Blagovesztenszka-templom, amely a városba érkező szerb kereskedők gazdag kulturális örökségét őrzi. A tér színes épületei, kiülős kávézói és művészeti galériái kihagyhatatlan állomást jelentenek a városnézés során.

A szentendrei Fő tér és a görögkeleti Blagovesztenszka-templom
A szentendrei Fő tér és a görögkeleti Blagovesztenszka-, azaz Angyali Üdvözlet templom környékén még a kora őszi időben is rengeteg a turista.
Fotó: Etédi Alexa

Dunakorzó

A folyóparti sétány a víz közelségével és az árnyas fákkal az egyik leghangulatosabb pihenőhely. A Bükkös-patak torkolatától induló szakaszon kényelmesen sétálhatunk, miközben a vízfelszínen megcsillannak a kora őszi napsugarak. A korzót szegélyező éttermek és fagyizók teraszairól csodás panoráma nyílik a szemközti Szentendrei-szigetre.

A szentendrei Dunakorzó padon ülő biciklissel egy fa melltt.
A szentendrei Dunakorzó szeptemberben már sokkal csendesebb, nyugodtabb arcát mutatja, mint a nyári hónapokban.
Fotó: Etédi Alexa

A Szamárhegy szűk sikátorai 

A történelmi városmag egyik legbájosabb része a domboldalra felkapaszkodó, kanyargós utcahálózat. A macskaköves, keskeny utcák és a színes kis házak között sétálva szinte megáll az idő, és közvetlen betekintést nyerhetünk a kisváros egyedülálló hangulatába. A meredek lépcsőkön felkapaszkodva újabb és újabb rejtett szegleteket, virágos udvarokat fedezhetünk fel. 

Rab Ráby háza Szentendrén.
A Jókai regényéből ismert Rab Ráby feltételezett háza a szentendrei Szamárhegyen, amely 1768-ban épült barokk stílusban. 
Fotó: Etédi Alexa

Nézd meg a videót is Szentendréről:

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