Szeptemberi barangolás Szentendrén – Rejtett sikátorok és elbűvölő panoráma

Kora őszi hangulat: Szentendre szeptemberben a megszelídült meleggel és az aranyszínű napfényben fürdő barokk utcákkal csábít kirándulásra.

Történelmi látnivalók: A Templomdomb panorámája, a Fő tér színes épületei és a Szamárhegy sikátorai kihagyhatatlan állomások.

Séta a vízparton: A Duna korzó teraszai és az árnyas sétányok tökéletes helyszínt nyújtanak egy ráérős hétvégi pihenéshez.

A kánikula lassan megszelídül, de a napsütés még nem akar engedni: melegen simogatja a kanyargós utcácskákat és a barokk épületek homlokzatát. Nem véletlen, hogy Szentendre szeptemberben igazi menedék a pihenni vágyóknak, hiszen a nyári zsúfoltság után végre átveheti a főszerepet a nyugodtabb, ráérősebb kora őszi hangulat. Ahogy sétálunk az óvárosban, a levegőben már érezni a közeledő évszak első, finom jelzéseit, miközben a napsugarak még csodás aranyszínbe öltöztetik a Dunakanyar kapuját. Érdemes fényképezőgépet ragadni, és sorra venni a legszebb helyszíneket.

Szentendre szeptemberben már csendesebb, de még mindig nyárias hangulatú arcát mutatja.

Fotó: Etédi Alexa

Miért varázslatos Szentendre szeptemberben?

Templomdomb és a Keresztelő Szent János-plébániatemplom

A belváros fölé magasodó dombon áll a város legrégebbi fennmaradt műemléke, amelynek gyökerei egészen az Árpád-korig nyúlnak vissza. A fallal körülvett sétányról párját ritkító kilátás nyílik a keszekusza háztetőkre, a szűk sikátorokra és a kanyargó Dunára. A domb közepén található napóra és a gótikus részleteket őrző plébániatemplom környéke a kora délutáni fényekben mutatja a legszebb arcát.

A Keresztelő Szent János-plébániatemplom, más néven vártemplom, amelyet eredetileg Szent Andrásnak szenteltek, ahonnan a város neve is ered.

Fotó: Etédi Alexa

A Fő tér és a Blagovesztenszka-templom

A belváros központját a jellegzetes kereskedőházak és a stílusos Kalmár-kereszt uralják. Itt magasodik a rokokó és barokk elemeket ötvöző Blagovesztenszka-templom, amely a városba érkező szerb kereskedők gazdag kulturális örökségét őrzi. A tér színes épületei, kiülős kávézói és művészeti galériái kihagyhatatlan állomást jelentenek a városnézés során.

A szentendrei Fő tér és a görögkeleti Blagovesztenszka-, azaz Angyali Üdvözlet templom környékén még a kora őszi időben is rengeteg a turista.

Fotó: Etédi Alexa

Dunakorzó

A folyóparti sétány a víz közelségével és az árnyas fákkal az egyik leghangulatosabb pihenőhely. A Bükkös-patak torkolatától induló szakaszon kényelmesen sétálhatunk, miközben a vízfelszínen megcsillannak a kora őszi napsugarak. A korzót szegélyező éttermek és fagyizók teraszairól csodás panoráma nyílik a szemközti Szentendrei-szigetre.