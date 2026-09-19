Lassan mindenki csinálja, mégsem valljuk be – Miért érezzük cikinek ha plasztikáztatunk?

- A társadalom elvárja a szépséget, de gyakran a természetes szépséget részesíti előnyben.
- Sokan attól tartanak, hogy felszínesnek vagy hiúnak gondolják őket.
- Egy beavatkozás bevallása könnyen önbizalomhiányként értelmeződhet.
- A magasabb ár miatt a plasztikai kezeléseket egyesek még mindig „úri hóbortnak” tartják.
- Az idősebb generációkban erősebben élhet a „mit szólnak hozzá?” szemlélet.
- A közösségi média egyszerre növeli a szépségideállal kapcsolatos elvárásokat és a természetesség iránti igényt.
Ma már szinte természetes, hogy egy nő tesz a megjelenéséért. Kozmetikushoz járunk, fodrászhoz megyünk, edzünk, diétázunk, különböző bőrápoló kezeléseket veszünk igénybe. Mégis van egy pont, ahol sokaknál megváltozik a megítélés: amikor a változás már egyértelműen orvosi vagy esztétikai beavatkozáshoz kapcsolódik. Miért baj az, ha meg akarunk felelni a szépségideálnak vagy csak változtatnánk magunkon egy kicsit?
Tökéletesnek lenni, de természetesen – Miért lehet még mindig ciki a plasztika akkor is, ha nem szépségideált hajszolunk?
Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint ennek egyik oka, hogy a társadalom egyszerre értékeli a szépséget és a „tökéletességet”, ugyanakkor azt várja, hogy mindez természetesen jelenjen meg a nőkön.
Azért ciki, mert a társadalom ugyan értékeli a szépséget és a tökéletességet, de azt preferálják, hogy ez természetesen jöjjön a nőkből, ergo ne csaljanak műtétekkel”
Ez a kettős mérce sok nőt bizonytalanságban tarthat. Ha ugyanis valaki bevallja, hogy plasztikai vagy esztétikai beavatkozáson esett át, könnyen attól tarthat, hogy környezete nem egyszerűen a döntését, hanem őt magát kezdi el megítélni.
Plasztika és önelfogadás: „Felszínesnek fognak tartani?”
A plasztika felvállalása sokak számára nem pusztán egy orvosi vagy szépségápolási döntés beismerése. Egyfajta önvallomásnak is tűnhet. A szakpszichológus szerint a háttérben akár az a gondolat is meghúzódhat, hogy az illető azért változtatott magán, mert nem volt elégedett önmagával.
„A nők azért nem merik felvállalni, mert tartanak attól, hogy felszínesnek ítélik őket”
És ezzel el is érkezünk a kérdés egyik legérdekesebb részéhez: vajon ha valaki nem szereti az orrát, a mellét, a ráncait vagy éppen a teste egy bizonyos részét, akkor valóban azt jelenti, hogy nem szereti önmagát?
Makai Gábor szerint a plasztikai beavatkozás beismerése sokaknál ennél mélyebb érzéseket is előhívhat.
A plasztikai beavatkozás beismerése (akár barátnők előtt is) egyfajta önvallomás is: "nem voltam elég szép/jó, ezért változtattam magamon" VAGY nem vagyok elég erős ahhoz, hogy szeressem önmagam úgy, ahogy vagyok”
Pedig a kettő nem feltétlenül ugyanaz. Az önelfogadás és az, hogy valaki szeretne változtatni egy számára zavaró tulajdonságon, nem feltétlenül zárják ki egymást.
Mennyit változott a plasztika társadalmi megítélése?
Dr. Széchenyi Kornél, a New Beauty esztétikai orvosa szerint ugyanakkor fontos látni, hogy a megítélés már változóban van. Szerinte ma jóval elfogadottabbak az esztétikai beavatkozások, mint egy évtizeddel ezelőtt, különösen a fiatalabb generáció körében.
„Annak, hogy még cikinek tartják páran, elsősorban kultúrális okai vannak. A fiatalabb generációnál ez már szinte természtesnek tűnik, az idősebbek esetében még mindig él a mit szólnak hozzá kultúrája. Másfelől pedig a beavatkozások relatív magas ára miatt még mindig sokan úri hóbortnak tartják és esetleg ez a fajta negatív megítélés az, ami miatt inkább nem szívesen beszél róla az, aki ilyen beavatkozáson esett át."
Dr. Széchenyi Kornél a férfiak fontos szerepét is kiemelte a szépségért folytatott harcban.
Úgy gondolom, hogy a természetes szépség ideálját a férfiak generálják, főleg amikor a saját párjukról van szó. Persze itt ugyancsak előjön az is, hogy az asszony ne adjon ki sok pénzt ilyen beavatkozásokra. Nem véletlen, hogy sokan emiatt inkább készpénzzel fizetnek, nehogy a párjuk megtudja.”
Szépség, pénz és irigység
A plasztikai beavatkozások megítélésében az anyagiaknak is szerepük lehet. Egy-egy kezelés vagy műtét jelentős kiadással járhat, ezért sokan automatikusan a jómóddal kapcsolják össze.
Makai Gábor szerint emiatt a szépészeti beavatkozások könnyen irigységet is kiválthatnak.
A plasztikát sokan összekapcsolják az anyagi jólléttel, ezért a szépészeti beavatkozások láttán könnyen kiváltható az emberek irigysége.”
Így egy nő akár több irányból is ítélettel találkozhat: ha természetes marad, azért kaphat kritikát, ha változtat magán, azért. Ha pedig kiderül, hogy mindezt jelentős összegért tette, az anyagi helyzete is beszédtéma lehet.
A közösségi média hatása
Mindez egy olyan korszakban történik, amikor a közösségi média soha nem látott erővel közvetíti felénk a szépségideálokat. Hibátlan bőrű, feszes arcú, tökéletes alakú embereket látunk nap mint nap – sokszor filterekkel és digitális retussal tökéletesítve.
A paradoxon pedig szembetűnő: egyre magasabbra kerül a léc, mégis azt szeretnénk hinni, hogy aki eléri, annak ez teljesen természetes.
Talán ezért is érdemes másképp gondolni az esztétikai beavatkozásokra. Nem mindenki ugyanazért választja őket, és egy kezelésből vagy műtétből önmagában nem lehet megmondani, hogy valaki hiú, felszínes vagy éppen bizonytalan.
Lehet mögötte megfelelési kényszer, de lehet egyszerűen egy személyes döntés is. Valaki változtatni szeretne azon, ami zavarja – de ettől még nem feltétlenül szereti kevésbé önmagát. A kérdés talán nem is az, hogy ki mit csináltatott meg magán, hanem az, hogy miért érezzük még mindig szükségét annak, hogy ezt titkoljuk.
Mert lehet, hogy a szépségideálokkal nem az a legnagyobb probléma, hogy változnak. Hanem az, hogy miközben folyamatosan próbálunk megfelelni nekik, még mindig szégyelljük bevallani, ha ehhez egy kis segítséget is igénybe vettünk.