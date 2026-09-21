Felfedeztük a múlt és a jövő városát, Szingapúrt – Lenyűgöző látnivalók a felhőkarcolók árnyékában

A Marina Bay Sands 57. emeletén kialakított végelenített medence, amelyet azonban csak a szállóvendégek használhatnak.

Fotó: Etédi Alexa

Közvetlenül az öböl szomszédságában terül el a Gardens by the Bay, amely a fenntartható városépítészet csúcsa. A tizennyolc, növényekkel befuttatott Supertree – amelyek közül a legmagasabbak a tizenhat emeletes magasságot is elérik – nemcsak látványosak, hanem napenergiát is gyűjtenek, míg este lenyűgöző fény- és zenei showműsorral kápráztatják el a nagyérdeműt. Valóban olyan, mintha az ember Alizzal tévedt volna Csodaországba.

Kilátás a szingapúri Gardens by he Bay Supertree-jeinek "lombkoronájából".

Fotó: Etédi Alexa

A hatalmas üvegházakban, a Flower Dome-ban és a Cloud Forestben hűvös, párás klíma fogadja az embert, előbbiben a világ növényvilágát és lenyűgöző orchideagyűjteményeket láthatunk, utóbbiban egy mesterségesen kialakított, harmincöt méteres hegyről zúdul alá a vízesés a trópusi növényritkaságok közé. Itt pedig maga a Jurassic World elveedik meg – a legkisebbek legnagyobb örömére.

A hatalmas Cloud Forest ezúttal a Jurassic Park világát idéze élethű dinóival.

Fotó: Etédi Alexa

A gyarmati múlt és a színes peranakan kultúra nyomában

A szupermodern felhőkarcolók tövében jól kirajzolódnak a történelmi gyökerek is. A Singapore-folyó partján elterülő óvárosi negyedben a brit gyarmati múlt emlékei fogadnak, mint a klasszicista Városháza, a Régi Parlament, vagy a patinás Raffles Hotel, ahol a híres Singapore Sling koktél megszületett. Itt található Sir Stamford Raffles, a modern Szingapúr megalapítójának szobra is, akinek a neve a növények kedvelőinek körében is ismerős lehet: róla nevezte el botanikus barátja a föld legnagyobb virágát, a Maláj-félszigeten, Borneón és Szumátrán őshonos Rafflesiát.

Szingapúr egyik legszebb gyarmati stílusú épülete, a Raffles Hotel Sir Stamford Raffles mellszobrával.

Fotó: Etédi Alexa

A történelem és a művészetek iránt érdeklődőknek kihagyhatatlan az Ázsiai Művészetek Múzeuma (Asian Civilisations Museum), amely a szigetországot alakító kínai, indiai és maláj gyökereket, valamint a tengeri selyemút tárgyi emlékeit mutatja be átfogó gyűjteménnyel.

A városállam szó szerint legszínesebb arcát a Baba-Nyonya, vagyis a peranakan kultúra adja. Ez a közösség a XV. századtól betelepülő kínaiak és a helyi malájok, indiaiak, arabok, illetve portugálok keveredéséből jött létre, és teljesen egyedi építészetet, textilművészetet és gasztronómiát alakított ki. A Katong és Joo Chiat negyedekben sétálva a pasztellszínű, gazdagon faragott homlokzatú tradicionális lakóházak és a kézzel festett kerámiák híven őrzik ezt a gazdag hagyományt.