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Délkelet-Ázsia

Felfedeztük a múlt és a jövő városát, Szingapúrt – Lenyűgöző látnivalók a felhőkarcolók árnyékában

33 perce
Olvasási idő: 10 perc
Merlion vízköpő szobra és a Marina Bay Sands szálloda Szingapúrban.
Merlion vízköpő szobra és a Marina Bay Sands szálloda Szingapúrban.
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Szingapúr évtizedek alatt egy mocsaras kikötővárosból a világ egyik legfejlettebb és legbiztonságosabb metropoliszává vált. Fedezd fel velünk a legizgalmasabb helyszíneket, mert Szingapúr látnivalói egyetlen utazás alatt is lenyűgöző élményt nyújtanak.
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Délkelet-Ázsiakülföldi utazásvároslátogatásSzingapúr
  • Szingapúr a szigorú törvényeknek, a stratégiai elhelyezkedésnek és a tudatos városfejlesztésnek köszönheti gazdasági sikerét.
  • A Changi repülőtér vízesése, a Marina Bay Sands és a Gardens by the Bay a modern építészet csúcsát képviselik.
  • A felhőkarcolók árnyékában a brit gyarmati építészet és a különleges peranakan kultúra emlékei várnak.

Amint megérkezünk ebbe a délkelet-ázsiai törpeállamba, azonnal megértjük, miért nevezik a régió egyik leghatékonyabb gazdasági motorjának, vagyis a négy ázsiai kistigris egyikének. A megnevezés azokra a kis távol-keleti államokra – Szingapúr mellett Dél-Koreára, Tajvanra és Hongkongra – utal, amelyek a XX. század második felében példátlan gyorsaságú ipari és pénzügyi fejlődést produkáltak. Szingapúr sikere a szigorú törvényekben, a stratégiai fekvésben, a magas szintű oktatásban és a tudatos, évtizedekre előre tervezett városfejlesztésben rejlik. A modern felhőkarcolók és a gondosan ápolt zöldfelületek harmóniája miatt az egész városállam egyetlen hatalmas, jól működő jövőbeli park benyomását kelti. Számos utazó számára Szingapúr látnivalói egyszerre jelentik a tökéletes belépőt az ázsiai kontinentális és szigetvilági kultúrák sokszínűségébe.

Szingapúr látnivalói közé tartoznak az esi fényshow során kivilágított Supertreek.
Szingapúr látnivalói - mint a Gardens by the Bay 18 Supertree-je - tökéletes bizonyítékai a városállam elképzelhetetlen gazdagságának. 
Fotó: Etédi Alexa

Melyek Szingapúr látnivalói, amelyeket vétek lenne kihagyni?

A városnézés élménye már a leszállás pillanatában, a Changi repülőtéren elkezdődik, amely nem véletlenül őrzi tizenegy éve a világ legjobb repülőterének járó címet. A négy terminál között elhelyezkedő központi Jewel komplexumban található, negyven méter magasból alázúduló Rain Vortex a világ legnagyobb beltéri vízesése, amelyet egy szintén beltéri, többszintes trópusi esőerdő ölel körül. A terminálok közötti séta során botanikus kertek, pillangóház és pihenőzónák, illetve rengeteg üzlet és étterem sora gondoskodik arról, hogy az átutazó elfeledkezzék a repülés fáradalmairól.

A Jewel vízesése a Changi repülőtéren Szingapúrban.
A Changi repülőtér nem véletlenül lett a világ legjobb légikikötője az elmúlt 11 évben.
Fotó: Etédi Alexa

Innen a belváros felé véve az irányt, hamarosan feltűnik az ikonikus sziluett, a Marina Bay szélén magasodó Marina Bay Sands szálloda épületegyüttese. A három hatvankét emeletes torony tetején elterülő, hajó alakú Skypark a világ egyik legszebb panorámáját nyújtja, míg az öblöt körülölelő Waterfront Promenade-on éjjel-nappal pezseg az élet.

A Hotel Marina Bay Sands tetőmedencéje.
A Marina Bay Sands 57. emeletén kialakított végelenített medence, amelyet azonban csak a szállóvendégek használhatnak. 
Fotó: Etédi Alexa

Közvetlenül az öböl szomszédságában terül el a Gardens by the Bay, amely a fenntartható városépítészet csúcsa. A tizennyolc, növényekkel befuttatott Supertree – amelyek közül a legmagasabbak a tizenhat emeletes magasságot is elérik – nemcsak látványosak, hanem napenergiát is gyűjtenek, míg este lenyűgöző fény- és  zenei showműsorral kápráztatják el a nagyérdeműt. Valóban olyan, mintha az ember Alizzal tévedt volna Csodaországba.

A szingapúri Gardens by the Bay egyik Supertree-jének a tetején.
Kilátás a szingapúri Gardens by he Bay Supertree-jeinek "lombkoronájából".
Fotó: Etédi Alexa

A hatalmas üvegházakban, a Flower Dome-ban és a Cloud Forestben hűvös, párás klíma fogadja az embert, előbbiben a világ növényvilágát és lenyűgöző orchideagyűjteményeket láthatunk, utóbbiban egy mesterségesen kialakított, harmincöt méteres hegyről zúdul alá a vízesés a trópusi növényritkaságok közé. Itt pedig maga a Jurassic World elveedik meg – a legkisebbek legnagyobb örömére.

Dinó a szingapúri Cloud Forestben.
A hatalmas Cloud Forest ezúttal a Jurassic Park világát idéze élethű dinóival. 
Fotó: Etédi Alexa

A gyarmati múlt és a színes peranakan kultúra nyomában

A szupermodern felhőkarcolók tövében jól kirajzolódnak a történelmi gyökerek is. A Singapore-folyó partján elterülő óvárosi negyedben a brit gyarmati múlt emlékei fogadnak, mint a klasszicista Városháza, a Régi Parlament, vagy a patinás Raffles Hotel, ahol a híres Singapore Sling koktél megszületett. Itt található Sir Stamford Raffles, a modern Szingapúr megalapítójának szobra is, akinek a neve a növények kedvelőinek körében is ismerős lehet: róla nevezte el botanikus barátja a föld legnagyobb virágát, a Maláj-félszigeten, Borneón és Szumátrán őshonos Rafflesiát.

A szingapúri Raffles Hotel udvara.
Szingapúr egyik legszebb gyarmati stílusú épülete, a Raffles Hotel Sir Stamford Raffles mellszobrával. 
Fotó: Etédi Alexa

A történelem és a művészetek iránt érdeklődőknek kihagyhatatlan az Ázsiai Művészetek Múzeuma (Asian Civilisations Museum), amely a szigetországot alakító kínai, indiai és maláj gyökereket, valamint a tengeri selyemút tárgyi emlékeit mutatja be átfogó gyűjteménnyel.

A városállam szó szerint legszínesebb arcát a Baba-Nyonya, vagyis a peranakan kultúra adja. Ez a közösség a XV. századtól betelepülő kínaiak és a helyi malájok, indiaiak, arabok, illetve portugálok keveredéséből jött létre, és teljesen egyedi építészetet, textilművészetet és gasztronómiát alakított ki. A Katong és Joo Chiat negyedekben sétálva a pasztellszínű, gazdagon faragott homlokzatú tradicionális lakóházak és a kézzel festett kerámiák híven őrzik ezt a gazdag hagyományt.

peranakan ruhák a szingapúri Peranakan Múzeumban.
Gazdagon hímzett baba-nyonya öltözetek a szingapúri Peranakan Múzeum gyűjteményében. 
Fotó: Etédi Alexa

Szingapúr nem csupán egy ázsiai sikertörténet, hanem egy olyan élő metropolisz, ahol a jövőbe mutató építészet és a sokszínű kulturális örökség tökéletes egyensúlyban fér meg egymás mellett. Ha egyetlen utazás alatt szeretnéd megtapasztalni Ázsia ezer arcát és a legmagasabb szintű szervezettséget, ez a csodás városállam garantáltan felejthetetlen élményt nyújt. 

Nézd meg a videót is a lenyűgöző Szingapúrról:

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