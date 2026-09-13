Kitálaltak a kardiológusok: ez a 8 mindennapi szokás alattomosan teszi tönkre a szívet

A kardiológusok szerint a szív egészségével kapcsolatos legnagyobb hibák közül több nem szélsőséges viselkedésből ered, hanem olyan apró, rendszeresen ismétlődő szokásokból, amelyek hosszú idő alatt összeadódnak. Jó ha tudjuk, mire kell figyelni!
Elmondták a kardiológusok, ezek a mindennapi szokások ártanak a szívnek
Négy kardiológust kérdeztek meg arról, milyen, a szív egészségét veszélyeztető hibákat látnak leggyakrabban a pácienseiknél, és mit lehet tenni ezek kijavítására.
Túl sok só fogyasztása
A só alattomosan van jelen az étrendben: megtalálható többek között a levesekben, felvágottakban, a kenyérben és különféle szószokban, ízesítőkben is. Egyik fő ásványi összetevője a nátrium, amelyre a szervezetnek bizonyos mennyiségben szüksége van, túlzott mennyiségben azonban megemelheti a vérnyomást. A magas vérnyomás pedig a szív- és érrendszeri betegségek egyik legerősebb kockázati tényezője, beleértve a szívinfarktust és a szívelégtelenséget is.
- Mit tehetünk? Figyeljünk a nátriumbevitelre. Adjuk össze a tápértékjelöléseken feltüntetett nátriummennyiségeket, és próbáljuk meg nem meghaladni a napi 2300 milligrammos határértéket, ami körülbelül 1 teáskanál sónak felel meg.
Túl sok ülés
A szakértők egyetértenek abban, hogy sokunknak többet kellene mozognia. Ha keveset mozgunk, kevesebb kalóriát égetünk el, és könnyebben hízunk meg. Ez magas vérnyomáshoz, cukorbetegséghez és számos más olyan problémához vezethet, amelyek károsíthatják a szívet – magyarázta Brian Downey, a Tufts Medical Center általános kardiológiai szolgáltatásainak igazgatója.
Manapság gyakran mondják, hogy az ülés az új dohányzás
– fejtette ki.
- Mit tehetünk? Az edzőterembe járás nagyszerű, de az aktívabb élet ennél egyszerűbben is megvalósítható. Ha ülőmunkát végzel, már az is segíthet növelni a napi aktivitásodat, ha óránként felállsz és sétálsz egy kicsit.
Telefonozás lefekvés előtt
Csábító lehet elalvás előtt a telefonunkkal kikapcsolódni, kutatások szerint azonban ez a szokás valóban megzavarhatja a pihenést. A kék fény csökkentheti a melatonin, vagyis az alvást szabályozó hormon termelődését. A telefon használata közben kapott folyamatos ingerek növelhetik a kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét, ráadásul az a körülbelül egy óra, amit görgetéssel töltünk, akár egy plusz óra alvás rovására is mehet. A nem megfelelő mennyiségű alvás a szív- és érrendszeri betegségek egyik jelentős kockázati tényezője – mondta Harmony Reynolds, a NYU Langone kardiológusa.
Alvás közben a vérnyomás természetes módon csökken. Ha nem pihenünk eleget, a vérnyomás hosszabb ideig marad magasabb szinten, ami növeli a szívbetegség és a stroke kockázatát.
- Mit tehetünk? Lehetőleg egyáltalán ne tartsuk a telefont a hálószobában. Próbáljunk inkább olvasni lefekvés előtt, és alakítsunk ki jobb alvási szokásokat. Napközben töltsünk elegendő időt természetes fényben és mozogjunk, éjszaka pedig tartsuk a hálószobát hűvösen, sötéten és csendesen.
Egészségtelen ételeket tartunk otthon
Gyakori hiba, hogy egészségtelen nassolnivalókat teszünk a bevásárlókosárba. Az egészségtelen élelmiszerek, különösen az erősen feldolgozott nassolnivalók és édességek, növelhetik a vérnyomást és a koleszterinszintet, valamint súlygyarapodáshoz vezethetnek.
- Mit tehetünk? Ne vigyük haza az egészségtelen ételeket. Ha úgy érezzük, hogy szükségünk van egy kis felfrissülésre, Reynolds azt javasolja, hogy inkább keljünk fel, mozogjunk néhány percig, vagy igyunk meg egy pohár vizet.
Nem fordítunk elég figyelmet a társas kapcsolatokra
A társadalmi elszigeteltségre és a magányra gyakran úgy gondolunk, mint az agy egészségét veszélyeztető tényezőkre. A társas kapcsolatok hiánya azonban a szív számára is problémát jelent: összefüggésbe hozták a szívbetegség, a szívinfarktus és a stroke magasabb kockázatával.
- Mit tehetünk? Szánjunk időt a társas kapcsolatainkra. Minden héten találkozzunk barátokkal, hívjunk fel egy családtagot, vagy önkénteskedjünk a közösségünkben. Ha bizonyos akadályok – például fizikai problémák – megnehezítik a társasági életet, egy egészségügyi szakember segíthet megoldásokat találni.
Nem ismerjük a saját „szív-egészségügyi számainkat”
Az egyik orvos szerint az emberek – különösen a húszas, harmincas és negyvenes éveikben járók – hajlamosak ritkábban felkeresni a háziorvosukat, vagy egyáltalán nincs állandó orvosuk. Pedig ezek a vizsgálatok fontosak a megelőzhető szívbetegségi kockázati tényezők felismerésében, például a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és a magas vércukorszint esetén. Azt gondolhatjuk, hogy ezek a problémák csak idősebb korban jelentkeznek, de a fiatalabbak körében is egyre gyakrabban fordul elő például magas vérnyomás és cukorbetegség.
- Mit tehetünk? Járjunk el rendszeresen orvosi ellenőrzésre, és tartsuk számon a vérnyomásunkat, a koleszterinszintünket és a vércukorszintünket. Ezek a vizsgálatok arra is lehetőséget adnak, hogy orvosunkkal megbeszéljük a szív- és érrendszeri betegségek egyéni kockázatát.
Azt gondoljuk, hogy már nem tudunk változtatni az életmódunkon
Baljash Cheema kardiológus szerint páciensei gyakran érzik úgy, hogy már túl késő megváltoztatni a jelenlegi szokásaikat. Olyanok is akadnak, akik csalódottá vagy elkeseredetté válhatnak, majd egyszerűen feladják, ha az eredmények nem jönnek elég gyorsan.
- Mit tehetünk? Kezdjük kicsiben. Egyszerű változtatások – például a vacsora utáni nassolás elhagyása vagy az adagok méretének csökkentése – idővel jelentős eredményt hozhatnak, ha kitartóak vagyunk.
Figyelmen kívül hagyjuk a korai figyelmeztető jeleket
Meglepően könnyű félvállról venni a súlyos szívproblémák jeleit. Downey és Reynolds is találkozott olyan páciensekkel, akik figyelmen kívül hagyták a mellkasi fájdalmat, vagy valamilyen kisebb problémának – például gyomorégésnek – tulajdonították. Pedig a mellkasi fájdalom a szívinfarktus egyik leggyakoribb tünete - írja a health.com.
- Mit tehetünk? Ismerjük fel a tüneteket, és ne habozzunk orvosi segítséget kérni. Fontos, hogy minél hamarabb kivizsgáltassuk magunkat, mivel a súlyos szív- és érrendszeri események időben történő kezelése csökkenti a maradandó egészségkárosodás és a halálozás kockázatát.
Ha szorító érzést vagy fájdalmat érzünk a mellkasunkban, zsibbadást tapasztalunk, vagy akár az állkapcsunk, a nyakunk vagy a karunk fáj, és ez 15 percig vagy tovább tart, hívjuk a mentőt, és menjünk sürgősségi osztályra. Ott az orvosok meg tudják állapítani, hogy szívinfarktusról van-e szó, és azonnal megkezdhetik a kezelést
– mondta Reynolds.