Kitálaltak a kardiológusok: ez a 8 mindennapi szokás alattomosan teszi tönkre a szívet

A kardiológusok szerint a szív egészségével kapcsolatos legnagyobb hibák közül több nem szélsőséges viselkedésből ered, hanem olyan apró, rendszeresen ismétlődő szokásokból, amelyek hosszú idő alatt összeadódnak. Jó ha tudjuk, mire kell figyelni!

A szív egészsége alapvető fontosságú a hosszú élet szempontjából, mégis előfordulhat, hogy akaratunkon kívül ártunk neki.

Fotó: Pexels

Elmondták a kardiológusok, ezek a mindennapi szokások ártanak a szívnek

Négy kardiológust kérdeztek meg arról, milyen, a szív egészségét veszélyeztető hibákat látnak leggyakrabban a pácienseiknél, és mit lehet tenni ezek kijavítására.

Túl sok só fogyasztása

A só alattomosan van jelen az étrendben: megtalálható többek között a levesekben, felvágottakban, a kenyérben és különféle szószokban, ízesítőkben is. Egyik fő ásványi összetevője a nátrium, amelyre a szervezetnek bizonyos mennyiségben szüksége van, túlzott mennyiségben azonban megemelheti a vérnyomást. A magas vérnyomás pedig a szív- és érrendszeri betegségek egyik legerősebb kockázati tényezője, beleértve a szívinfarktust és a szívelégtelenséget is.

Mit tehetünk? Figyeljünk a nátriumbevitelre. Adjuk össze a tápértékjelöléseken feltüntetett nátriummennyiségeket, és próbáljuk meg nem meghaladni a napi 2300 milligrammos határértéket, ami körülbelül 1 teáskanál sónak felel meg.

Túl sok ülés

A szakértők egyetértenek abban, hogy sokunknak többet kellene mozognia. Ha keveset mozgunk, kevesebb kalóriát égetünk el, és könnyebben hízunk meg. Ez magas vérnyomáshoz, cukorbetegséghez és számos más olyan problémához vezethet, amelyek károsíthatják a szívet – magyarázta Brian Downey, a Tufts Medical Center általános kardiológiai szolgáltatásainak igazgatója.

Manapság gyakran mondják, hogy az ülés az új dohányzás

– fejtette ki.

Mit tehetünk? Az edzőterembe járás nagyszerű, de az aktívabb élet ennél egyszerűbben is megvalósítható. Ha ülőmunkát végzel, már az is segíthet növelni a napi aktivitásodat, ha óránként felállsz és sétálsz egy kicsit.

Telefonozás lefekvés előtt

Csábító lehet elalvás előtt a telefonunkkal kikapcsolódni, kutatások szerint azonban ez a szokás valóban megzavarhatja a pihenést. A kék fény csökkentheti a melatonin, vagyis az alvást szabályozó hormon termelődését. A telefon használata közben kapott folyamatos ingerek növelhetik a kortizol, vagyis a stresszhormon szintjét, ráadásul az a körülbelül egy óra, amit görgetéssel töltünk, akár egy plusz óra alvás rovására is mehet. A nem megfelelő mennyiségű alvás a szív- és érrendszeri betegségek egyik jelentős kockázati tényezője – mondta Harmony Reynolds, a NYU Langone kardiológusa.