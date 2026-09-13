Szőlő: az őszi gyümölcs, amelynek van egy veszélyes oldala is

A Harvard T.H. Chan School of Public Health szerint ugyanakkor nem érdemes a gyümölcsök természetes cukortartalmát összekeverni a hozzáadott cukorral: a teljes gyümölcs rostot, vizet és számos más tápanyagot is biztosít.

Szőlő jótékony hatása: ezért érdemes rendszeresen enni

A szőlő jótékony hatása elsősorban abban rejlik, hogy többféle növényi vegyületet tartalmaz.

A szőlő héjában és húsában is találhatók polifenolok, köztük flavonoidok, a vörös és lilás szőlőben pedig különösen érdekesek az antociánok és más növényi pigmentek.

A Harvard Health szerint a szőlő a polifenolokban gazdag gyümölcsök közé tartozik, ezeknek a vegyületeknek pedig lehetnek gyulladásos folyamatokkal és a sejtek működésével kapcsolatos kedvező tulajdonságaik.

Fontos azonban, hogy egyetlen gyümölcstől sem várhatunk csodát. A szőlő akkor illeszthető be igazán jól az étrendbe, ha változatos zöldség- és gyümölcsfogyasztás része.

Milyen vitamonok és ásványi anyagok vannak a szőlőben?

C-vitamin

K-vitamin

rost

kálium

polifenolok

flavonoidok

különféle antioxidáns hatású növényi vegyületek

A sötét héjú szőlő különösen gazdag lehet bizonyos polifenolokban, ezért nem feltétlenül érdemes minden alkalommal meghámozni.

Szőlő káros hatása: mikor érdemes óvatosnak lenni?

A szőlő káros hatása elsősorban akkor kerülhet szóba, ha valaki túl nagy mennyiséget fogyaszt belőle, vagy egyéni érzékenysége van.

A magasabb természetes cukortartalom miatt nagy adagban nem ugyanazt jelenti, mint néhány szem gyümölcs. Emellett a sok gyümölcs egyszerre egyeseknél puffadást vagy emésztési panaszokat is okozhat.

A szőlő és a gyümölcslé között is fontos különbség van: az egész gyümölcs rágása és rosttartalma lassíthatja a fogyasztást, míg a levet sokkal könnyebb rövid idő alatt meginni. Ezért a legtöbb ember számára az egész szőlő jobb választás, mint egy nagy pohár édes szőlőlé.

A különböző színű és fajtájú szőlőkben eltérő mennyiségben fordulnak elő a tápanyagok.

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Szőlőt ehet a kutya?

A kérdés, hogy szőlőt ehet a kutya, különösen fontos, mert az ember számára egészséges gyümölcs a kutyák számára veszélyes lehet.

A Cornell University College of Veterinary Medicine szerint a szőlő, a mazsola és bizonyos rokon termékek akut vesekárosodást okozhatnak kutyáknál. A probléma az, hogy nem lehet pontosan megjósolni, melyik kutyánál mekkora mennyiség vált ki mérgezést, ezért bármilyen szőlőfogyasztást komolyan kell venni.