Szőlő: az őszi gyümölcs, amelynek van egy veszélyes oldala is

- A szőlő az egyik legnépszerűbb őszi gyümölcs, de nemcsak finom, hanem több értékes növényi vegyületet is tartalmaz.
- Vajon mennyi a szőlő kalóriatartalma, és belefér-e egy fogyókúrás étrendbe?
- A szőlő jótékony hatása elsősorban a benne található vitaminokhoz, rostokhoz és polifenolokhoz kapcsolódik.
- A szőlőmag hatása miatt a gyümölcs apró magjai is érdekesek lehetnek, de a szőlőmagkivonatokkal kapcsolatban nem minden állítás mögött áll erős tudományos bizonyíték.
- Azt viszont kevesen tudják, hogy ami az embernek egészséges gyümölcs, az a kutyának veszélyes lehet.
- Megmutatjuk, miért nem szabad szőlőt adni a kutyának, és mire kell figyelni, ha mégis evett belőle.
- Mutatunk egy egyszerű szőlőlekvár receptet is, amellyel az érett gyümölcsöt különleges házi finomsággá alakíthatjuk.
A szőlő sokak számára az ősz egyik első számú gyümölcse. Magában nassolva, sajttál mellé kínálva, süteményekben vagy lekvárként is megállja a helyét, ráadásul többféle növényi vegyületet és vitamint is tartalmaz. A Harvard Health friss összefoglalója szerint a szőlő rostot, C- és K-vitamint, valamint különféle növényi fitokemikáliákat tartalmaz. A Harvard szakértői azt is kiemelik, hogy a szőlő és más gyümölcsök természetes polifenoljai miatt érdemes változatosan beépíteni őket az étrendbe. De a szőlőnek van néhány kevésbé ismert oldala is. A természetes cukortartalma miatt nem mindegy, mennyit eszünk belőle, a kutyák számára pedig kifejezetten veszélyes lehet.
Mennyi a szőlő kalóriatartalma: tényleg hizlal a szőlő?
A szőlő kalóriatartalma nagyjából 69 kcal 100 grammonként, vagyis egy kisebb fürtből elfogyasztott adag nem számít különösebben magas energiatartalmú ételnek.
A gond inkább az lehet, hogy a szőlőből nagyon könnyű észrevétlenül sokat megenni. Édes, lédús gyümölcs, amelyből néhány szem után gyakran jön még néhány – aztán egyszer csak elfogy egy nagyobb adag.
A szőlő természetes cukrot tartalmaz, ezért ha valaki a napi energiabevitelére vagy a szénhidrátfogyasztására figyel, érdemes az adagot is szem előtt tartania.
A Harvard T.H. Chan School of Public Health szerint ugyanakkor nem érdemes a gyümölcsök természetes cukortartalmát összekeverni a hozzáadott cukorral: a teljes gyümölcs rostot, vizet és számos más tápanyagot is biztosít.
Szőlő jótékony hatása: ezért érdemes rendszeresen enni
A szőlő jótékony hatása elsősorban abban rejlik, hogy többféle növényi vegyületet tartalmaz.
A szőlő héjában és húsában is találhatók polifenolok, köztük flavonoidok, a vörös és lilás szőlőben pedig különösen érdekesek az antociánok és más növényi pigmentek.
A Harvard Health szerint a szőlő a polifenolokban gazdag gyümölcsök közé tartozik, ezeknek a vegyületeknek pedig lehetnek gyulladásos folyamatokkal és a sejtek működésével kapcsolatos kedvező tulajdonságaik.
Fontos azonban, hogy egyetlen gyümölcstől sem várhatunk csodát. A szőlő akkor illeszthető be igazán jól az étrendbe, ha változatos zöldség- és gyümölcsfogyasztás része.
Milyen vitamonok és ásványi anyagok vannak a szőlőben?
- C-vitamin
- K-vitamin
- rost
- kálium
- polifenolok
- flavonoidok
- különféle antioxidáns hatású növényi vegyületek
A sötét héjú szőlő különösen gazdag lehet bizonyos polifenolokban, ezért nem feltétlenül érdemes minden alkalommal meghámozni.
Szőlő káros hatása: mikor érdemes óvatosnak lenni?
A szőlő káros hatása elsősorban akkor kerülhet szóba, ha valaki túl nagy mennyiséget fogyaszt belőle, vagy egyéni érzékenysége van.
A magasabb természetes cukortartalom miatt nagy adagban nem ugyanazt jelenti, mint néhány szem gyümölcs. Emellett a sok gyümölcs egyszerre egyeseknél puffadást vagy emésztési panaszokat is okozhat.
A szőlő és a gyümölcslé között is fontos különbség van: az egész gyümölcs rágása és rosttartalma lassíthatja a fogyasztást, míg a levet sokkal könnyebb rövid idő alatt meginni. Ezért a legtöbb ember számára az egész szőlő jobb választás, mint egy nagy pohár édes szőlőlé.
Szőlőt ehet a kutya?
A kérdés, hogy szőlőt ehet a kutya, különösen fontos, mert az ember számára egészséges gyümölcs a kutyák számára veszélyes lehet.
A Cornell University College of Veterinary Medicine szerint a szőlő, a mazsola és bizonyos rokon termékek akut vesekárosodást okozhatnak kutyáknál. A probléma az, hogy nem lehet pontosan megjósolni, melyik kutyánál mekkora mennyiség vált ki mérgezést, ezért bármilyen szőlőfogyasztást komolyan kell venni.
Az ASPCA szerint a szőlő és a mazsola fogyasztása vesekárosodáshoz vezethet, és a borkősavat tartják a mérgező hatás egyik lehetséges kiváltójának.
Ha a kutya szőlőt vagy mazsolát evett, ne várjuk meg a tüneteket: haladéktalanul kérjünk állatorvosi segítséget.
A lehetséges tünetek között szerepelhet hányás, hasmenés, levertség, étvágytalanság, fokozott szomjúság, majd súlyosabb esetben veseelégtelenség is.
Szőlőmag hatása: tényleg érdemes megenni?
A szőlőmag hatása az utóbbi években főleg a szőlőmagkivonatok miatt került a figyelem középpontjába.
A szőlőmagban található polifenolok, köztük a proantocianidinek miatt vizsgálták, hogy lehet-e szerepük például a vérnyomás vagy a vérzsírok befolyásolásában.
Az amerikai National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) szerint vannak olyan humán vizsgálatok, amelyek bizonyos kedvező hatásokat jeleznek, de az eredmények nem tekinthetők véglegesnek. Egyes kutatások például a szőlőmagkivonat és az LDL-koleszterin, illetve a trigliceridszint között találtak lehetséges összefüggést, de a vizsgálatok sokszor kicsik voltak, és az alkalmazott készítmények is különböztek.
Dr. Howard E. LeWine, a Harvard Health Publishing vezető orvosi szerkesztője által jegyzett összefoglalók is arra emlékeztetnek, hogy a gyümölcsökben található növényi vegyületeket nem érdemes egyetlen „csodaszerként” kezelni. A teljes értékű élelmiszerek változatos fogyasztása fontosabb, mint egyetlen kivonatra építeni.
Az étrend-kiegészítőként alkalmazott szőlőmagkivonat pedig nem azonos néhány szőlőmag véletlen elfogyasztásával. Az NCCIH arra is felhívja a figyelmet, hogy bizonyos gyógyszerek mellett – például véralvadásgátlók használatakor – érdemes orvossal egyeztetni a kivonatok alkalmazásáról.
Szőlőlekvár recept: egyszerű házi változat
Ha túl sok szőlő került a kosárba, nem muszáj mindet frissen elfogyasztani. Készülhet belőle finom, aromás szőlőlekvár is.
Hozzávalók
- 1 kg érett, lehetőleg magnélküli szőlő
- 400–500 g cukor
- 1 citrom leve
- opcionálisan 1 csomag dzsemfix vagy más pektintartalmú befőzőanyag
Elkészítés
- A szőlőt alaposan mossuk meg, szemezzük le, majd tegyük egy nagyobb lábasba.
- Alacsonyabb hőfokon kezdjük el főzni, amíg a szemek levet engednek és megpuhulnak.
- Botmixerrel részben vagy teljesen pürésítsük. Ha magvas szőlőt használunk, érdemes a masszát előtte vagy utána átpasszírozni.
- Adjuk hozzá a cukrot és a citromlevet.
- Folyamatos keverés mellett főzzük sűrűre. Ha dzsemfixet használunk, annak csomagolási útmutatóját kövessük.
- A forró lekvárt tiszta, előkészített üvegekbe töltsük, majd a recepthez választott tartósítási eljárással tegyük el.
Origo-tipp: ha igazán intenzív ízt szeretnénk, használjunk sötét héjú, érett szőlőt. A lekvár különösen finom sajtok mellé, kalácsra kenve vagy natúr joghurtba keverve.
Az alábbi videóból megtudhatod, hogyan készíts olívás-szőlős pitét:
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