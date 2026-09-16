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szőlőszüret

Mustillat és mesés panoráma: 8 magyar szőlőhegy, amit ősszel látni kell

39 perce
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Magyarország történelmi borvidékei a kiváló borokról és azokról a lenyűgöző termőterületekről is híresek, amelyek egyedi talajadottságaikkal és mikroklímájukkal meghatározzák a hazai szőlőfajták karakterét. Induljunk egy virtuális utazásra, és fedezzük fel együtt galériánkban hazánk nyolc leggyönyörűbb szőlőhegyét.
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szőlőszüretéletmódszőlőhegygaléria
  • A szüret évszázados hagyomány, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, a borok, a felvonulás és a zene is hozzátartozott.
  • A szüret időpontjának megválasztása szempontjából az az ideális idő, amikor a szőlőfürtök fejlődése elérte a tetőpontot, és a tőke már nem képes több cukrot előállítani.
  • Mustillat és káprázatos panoráma: 8 bakancslistás magyar szőlőhegy, amit ősszel látni kell.

A szüret nemcsak kemény mezőgazdasági munka, hanem a természet ünnepe is, amely évszázadok óta közösséggé formálja a családokat és a borkedvelőket. Legyen szó a villányi lankákról vagy Tokaj ködbe burkolózó dűlőiről, a hazai szőlőhegyek az ősz beköszöntével igazi turistalátványossággá változnak.  

Szőlő szüretelése egy szőlőhegy tetején
Manapság a rendkívül meleg nyarak miatt a szedés már augusztus elején vagy közepén megkezdődik a szőlőhegyeken. Fotó: Stefania Valvola / Shutterstock

Szőlőhegy, a múlt időkapszulája

A régészeti kutatások alapján a legkorábbi, kémiailag is igazolt szőlőbor-maradványokat a mai Grúzia (Kaukázus) területén találták meg nagyjából 8000 éves agyagedényekben. A borkészítés innen terjedt el Mezopotámiába, Egyiptomba és Görögországba. A rómaiak később szinte iparosították a folyamatot, és ők terjesztették el a szőlőkultúrát Európa-szerte. 

Mit szimbolizál a bor?

A bor az ókortól kezdve szent és misztikus italnak számított. Vörös színe miatt az életet, a vitalitást és a vért jelképezi. A római mitológiában a mámor, az ihlet és a kreativitás „eszköze", amely összeköti a halandókat a túlvilággal és a misztériumokkal. 

Alább következzenek hazánk prémium szőlőhegyei, ahova érdemes ellátogatni az ősszel!

Szent György-hegy

A bazaltorgonáiról híres, meleg klímájú vulkáni tanúhegy különleges ásványosságot ad az itt termő szőlőnek. A szüret idején az Olaszrizling és a Szürkebarát mellett az olyan igazi ritkaságok is a kosarakba kerülnek, mint a fűszeres Kéknyelű.

Somló-hegy

Hazánk legkisebb borvidékének bazaltkúpján a fekete vulkáni kőzet nappal elnyeli, éjjel pedig visszasugározza a hőt, ami rendkívül gazdag beltartalmat ad a szőlőnek. A somlói szüret éke a híres, késői érésű Juhfark, amelyből a tűzköves karakterű borok készülnek.

Becehegy

A balatongyöröki, lenyűgöző panorámájú hegy meszes, agyagos talaján a Balaton víztükrének kettős napfény-visszaverődése (a második nap) érleli tökéletesre a fürtöket. Az őszi szüret során itt főként a gyümölcsös Olaszrizling, a Cserszegi fűszeres és a Zöld veltelini kerül a présházakba.

Férfi szőlőt önt a platóra
A szőlőből készülő mustban rengeteg a cukor és a vadélesztő, szobahőmérsékleten 1-2 nap alatt magától erjedni kezd. Fotó: Paolo Bona / Shutterstock

Öreg-hegy (Paloznak)

A Balaton-felvidék egyik legnemesebb szőlőhegyén a vörös agyaggal kevert mészkőtalaj különleges savszerkezetet biztosít. A szüreti időszak abszolút főszereplője az Olaszrizling és a Furmint. 

Zajki- és Béci-hegy

A délnyugati határszélen, Zala vármegyében elterülő dombvidéken a csapadékosabb klíma miatt a friss, élénk savú szőlők dominálnak. A hagyományos, családias szüreteken főként Rizlingszilvánit, Zalagyöngyét és illatos Ottonel muskotályt szednek.

Csobánc (Balaton-felvidék)

A várrommal koronázott, meredek tanúhegyen a szőlőtőkék rengeteg napfényt és állandó szellőt kapnak. Az itteni szüret igazi kézműves munka a nehéz terep miatt, a jutalom pedig: olaszrizlingek, rajnai rizlingek és furmintok.

Tokaj-hegy (Kopasz-hegy)

Az Alföld és a Zemplén találkozásánál fekvő, vulkáni riolit- és lösztalajú hegyen a szüret egészen novemberig elhúzódhat. A szüretelők itt nemcsak a fürtöket, hanem a nemespenész által töppedt aszúszemeket válogatják a furmint, hárslevelű és sárgamuskotály tőkékről.

Kopár-dűlő/Szarkás-hegy (Villány)

Az ország legdélebbi, mediterrán mikroklímájú, mészköves-löszös szőlőhegyén a perzselő nap miatt rendkívül korán megkezdődik a szüret. Ez a prémium vörösborok hazája, ahol testes cabernet franc, cabernet sauvignon és merlot fürtöket szüretelnek.

Nézd meg hazánk legszebb szőlőhegyeit galériánkban, és inspirálódj belőlük, ha kirándulnál:

Paloznaki szőlőhegy
Somló-hegy
Szent György-hegy
Zala megye szőlőhegyei
Csobánc 
Tokaj
Villányi borvidék
Csopak
Galéria: Hangolódj az őszre: ezek hazánk legszebb szőlőhegyei
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Paloznaki szőlőhegy

Tekintsd meg, hogyan készül lépésről lépésre a zamatos vörösbor:

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