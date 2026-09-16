Mustillat és mesés panoráma: 8 magyar szőlőhegy, amit ősszel látni kell

A szüret évszázados hagyomány, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, a borok, a felvonulás és a zene is hozzátartozott.

A szüret időpontjának megválasztása szempontjából az az ideális idő, amikor a szőlőfürtök fejlődése elérte a tetőpontot, és a tőke már nem képes több cukrot előállítani.

Mustillat és káprázatos panoráma: 8 bakancslistás magyar szőlőhegy, amit ősszel látni kell.

A szüret nemcsak kemény mezőgazdasági munka, hanem a természet ünnepe is, amely évszázadok óta közösséggé formálja a családokat és a borkedvelőket. Legyen szó a villányi lankákról vagy Tokaj ködbe burkolózó dűlőiről, a hazai szőlőhegyek az ősz beköszöntével igazi turistalátványossággá változnak.

Manapság a rendkívül meleg nyarak miatt a szedés már augusztus elején vagy közepén megkezdődik a szőlőhegyeken. Fotó: Stefania Valvola / Shutterstock

Szőlőhegy, a múlt időkapszulája

A régészeti kutatások alapján a legkorábbi, kémiailag is igazolt szőlőbor-maradványokat a mai Grúzia (Kaukázus) területén találták meg nagyjából 8000 éves agyagedényekben. A borkészítés innen terjedt el Mezopotámiába, Egyiptomba és Görögországba. A rómaiak később szinte iparosították a folyamatot, és ők terjesztették el a szőlőkultúrát Európa-szerte.

Mit szimbolizál a bor?

A bor az ókortól kezdve szent és misztikus italnak számított. Vörös színe miatt az életet, a vitalitást és a vért jelképezi. A római mitológiában a mámor, az ihlet és a kreativitás „eszköze", amely összeköti a halandókat a túlvilággal és a misztériumokkal.

Alább következzenek hazánk prémium szőlőhegyei, ahova érdemes ellátogatni az ősszel!

Szent György-hegy

A bazaltorgonáiról híres, meleg klímájú vulkáni tanúhegy különleges ásványosságot ad az itt termő szőlőnek. A szüret idején az Olaszrizling és a Szürkebarát mellett az olyan igazi ritkaságok is a kosarakba kerülnek, mint a fűszeres Kéknyelű.

Somló-hegy

Hazánk legkisebb borvidékének bazaltkúpján a fekete vulkáni kőzet nappal elnyeli, éjjel pedig visszasugározza a hőt, ami rendkívül gazdag beltartalmat ad a szőlőnek. A somlói szüret éke a híres, késői érésű Juhfark, amelyből a tűzköves karakterű borok készülnek.

Becehegy

A balatongyöröki, lenyűgöző panorámájú hegy meszes, agyagos talaján a Balaton víztükrének kettős napfény-visszaverődése (a második nap) érleli tökéletesre a fürtöket. Az őszi szüret során itt főként a gyümölcsös Olaszrizling, a Cserszegi fűszeres és a Zöld veltelini kerül a présházakba.