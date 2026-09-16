Mustillat és mesés panoráma: 8 magyar szőlőhegy, amit ősszel látni kell

- A szüret évszázados hagyomány, melyhez a kemény munka mellett a finom falatok, a borok, a felvonulás és a zene is hozzátartozott.
- A szüret időpontjának megválasztása szempontjából az az ideális idő, amikor a szőlőfürtök fejlődése elérte a tetőpontot, és a tőke már nem képes több cukrot előállítani.
- Mustillat és káprázatos panoráma: 8 bakancslistás magyar szőlőhegy, amit ősszel látni kell.
A szüret nemcsak kemény mezőgazdasági munka, hanem a természet ünnepe is, amely évszázadok óta közösséggé formálja a családokat és a borkedvelőket. Legyen szó a villányi lankákról vagy Tokaj ködbe burkolózó dűlőiről, a hazai szőlőhegyek az ősz beköszöntével igazi turistalátványossággá változnak.
Szőlőhegy, a múlt időkapszulája
A régészeti kutatások alapján a legkorábbi, kémiailag is igazolt szőlőbor-maradványokat a mai Grúzia (Kaukázus) területén találták meg nagyjából 8000 éves agyagedényekben. A borkészítés innen terjedt el Mezopotámiába, Egyiptomba és Görögországba. A rómaiak később szinte iparosították a folyamatot, és ők terjesztették el a szőlőkultúrát Európa-szerte.
Mit szimbolizál a bor?
A bor az ókortól kezdve szent és misztikus italnak számított. Vörös színe miatt az életet, a vitalitást és a vért jelképezi. A római mitológiában a mámor, az ihlet és a kreativitás „eszköze", amely összeköti a halandókat a túlvilággal és a misztériumokkal.
Alább következzenek hazánk prémium szőlőhegyei, ahova érdemes ellátogatni az ősszel!
Szent György-hegy
A bazaltorgonáiról híres, meleg klímájú vulkáni tanúhegy különleges ásványosságot ad az itt termő szőlőnek. A szüret idején az Olaszrizling és a Szürkebarát mellett az olyan igazi ritkaságok is a kosarakba kerülnek, mint a fűszeres Kéknyelű.
Somló-hegy
Hazánk legkisebb borvidékének bazaltkúpján a fekete vulkáni kőzet nappal elnyeli, éjjel pedig visszasugározza a hőt, ami rendkívül gazdag beltartalmat ad a szőlőnek. A somlói szüret éke a híres, késői érésű Juhfark, amelyből a tűzköves karakterű borok készülnek.
Becehegy
A balatongyöröki, lenyűgöző panorámájú hegy meszes, agyagos talaján a Balaton víztükrének kettős napfény-visszaverődése (a második nap) érleli tökéletesre a fürtöket. Az őszi szüret során itt főként a gyümölcsös Olaszrizling, a Cserszegi fűszeres és a Zöld veltelini kerül a présházakba.
Öreg-hegy (Paloznak)
A Balaton-felvidék egyik legnemesebb szőlőhegyén a vörös agyaggal kevert mészkőtalaj különleges savszerkezetet biztosít. A szüreti időszak abszolút főszereplője az Olaszrizling és a Furmint.
Zajki- és Béci-hegy
A délnyugati határszélen, Zala vármegyében elterülő dombvidéken a csapadékosabb klíma miatt a friss, élénk savú szőlők dominálnak. A hagyományos, családias szüreteken főként Rizlingszilvánit, Zalagyöngyét és illatos Ottonel muskotályt szednek.
Csobánc (Balaton-felvidék)
A várrommal koronázott, meredek tanúhegyen a szőlőtőkék rengeteg napfényt és állandó szellőt kapnak. Az itteni szüret igazi kézműves munka a nehéz terep miatt, a jutalom pedig: olaszrizlingek, rajnai rizlingek és furmintok.
Tokaj-hegy (Kopasz-hegy)
Az Alföld és a Zemplén találkozásánál fekvő, vulkáni riolit- és lösztalajú hegyen a szüret egészen novemberig elhúzódhat. A szüretelők itt nemcsak a fürtöket, hanem a nemespenész által töppedt aszúszemeket válogatják a furmint, hárslevelű és sárgamuskotály tőkékről.
Kopár-dűlő/Szarkás-hegy (Villány)
Az ország legdélebbi, mediterrán mikroklímájú, mészköves-löszös szőlőhegyén a perzselő nap miatt rendkívül korán megkezdődik a szüret. Ez a prémium vörösborok hazája, ahol testes cabernet franc, cabernet sauvignon és merlot fürtöket szüretelnek.
Nézd meg hazánk legszebb szőlőhegyeit galériánkban, és inspirálódj belőlük, ha kirándulnál:
Tekintsd meg, hogyan készül lépésről lépésre a zamatos vörösbor:
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