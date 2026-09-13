Mindig téged csípnek meg a szúnyogok? Itt a magyarázat, hogy miért

A szúnyog nem véletlenszerűen választja ki, kit csíp meg: több, az emberi szervezet által kibocsátott jel együttesen befolyásolhatja, mennyire vonzó számára valaki. A kilélegzett szén-dioxid mellett a testhőmérséklet és a bőrön keresztül kibocsátott anyagok is segíthetik a rovarokat abban, hogy megtalálják lehetséges célpontjukat.

Nem mindenkit "szeretnek" a szúnyogok

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Egyes kutatások arra is utalnak, hogy a vércsoport szerepet játszhat. A Journal of Medical Entomology folyóiratban megjelent kontrollált vizsgálatban a szúnyogok csaknem kétszer olyan gyakran szálltak le 0-s vércsoportú emberekre, mint A vércsoportúakra. A kutatók szerint bizonyos, a szervezet által kiválasztott anyagokból következtethetnek a vércsoportra, ugyanakkor ennek pontos jelentőségét további vizsgálatokkal kell tisztázni – írja a Huff Post.

Miért csípnek meg egyeseket gyakrabban a szúnyogok?

Jonathan F. Day, a Floridai Egyetem entomológusa szerint az egyik legfontosabb jel a szén-dioxid. Az ember légzés közben folyamatosan szén-dioxidot bocsát ki, amelyet a szúnyogok érzékelni képesek.

A magasabb anyagcserével rendelkező emberek több szén-dioxidot bocsáthatnak ki, így könnyebben felkelthetik a rovarok figyelmét. A szén-dioxid azonban önmagában nem elegendő: a szúnyogok más jeleket is figyelembe vesznek.

Ezek tehetnek vonzóbbá a szúnyogok számára:

a nagyobb mennyiségben kilélegzett szén-dioxid;

a magasabb testhőmérséklet;

a bőrön keresztül kibocsátott bizonyos anyagok;

az intenzív testmozgás;

az alkoholfogyasztás;

a sötét ruházat;

egyes kutatások szerint a vércsoport is szerepet játszhat.

Számít a vércsoport a szúnyogcsípésnél?

A vércsoport és a szúnyogok választása közötti kapcsolat régóta foglalkoztatja a kutatókat. Egy vizsgálatban a 0-s vércsoportú résztvevőkre lényegesen gyakrabban szálltak le a rovarok, mint az A vércsoportúakra.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 0-s vércsoportú embereket minden körülmények között gyakrabban csípik meg. A szakemberek szerint több tényező együttes hatása dönti el, kit választ a rovar.

Miért vonzza a szúnyogot a testhőmérséklet?

Miután a rovar az ember közelébe kerül, a test által kibocsátott hő is fontos támpont lehet. Day szerint a szúnyog leszállás után olyan területeket kereshet, ahol a vérerek közelebb húzódnak a bőrfelszínhez.