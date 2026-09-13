Mindig téged csípnek meg a szúnyogok? Itt a magyarázat, hogy miért

A szúnyog nem véletlenszerűen választja ki, kit csíp meg: több, az emberi szervezet által kibocsátott jel együttesen befolyásolhatja, mennyire vonzó számára valaki. A kilélegzett szén-dioxid mellett a testhőmérséklet és a bőrön keresztül kibocsátott anyagok is segíthetik a rovarokat abban, hogy megtalálják lehetséges célpontjukat.
Egyes kutatások arra is utalnak, hogy a vércsoport szerepet játszhat. A Journal of Medical Entomology folyóiratban megjelent kontrollált vizsgálatban a szúnyogok csaknem kétszer olyan gyakran szálltak le 0-s vércsoportú emberekre, mint A vércsoportúakra. A kutatók szerint bizonyos, a szervezet által kiválasztott anyagokból következtethetnek a vércsoportra, ugyanakkor ennek pontos jelentőségét további vizsgálatokkal kell tisztázni – írja a Huff Post.
Miért csípnek meg egyeseket gyakrabban a szúnyogok?
Jonathan F. Day, a Floridai Egyetem entomológusa szerint az egyik legfontosabb jel a szén-dioxid. Az ember légzés közben folyamatosan szén-dioxidot bocsát ki, amelyet a szúnyogok érzékelni képesek.
A magasabb anyagcserével rendelkező emberek több szén-dioxidot bocsáthatnak ki, így könnyebben felkelthetik a rovarok figyelmét. A szén-dioxid azonban önmagában nem elegendő: a szúnyogok más jeleket is figyelembe vesznek.
Ezek tehetnek vonzóbbá a szúnyogok számára:
- a nagyobb mennyiségben kilélegzett szén-dioxid;
- a magasabb testhőmérséklet;
- a bőrön keresztül kibocsátott bizonyos anyagok;
- az intenzív testmozgás;
- az alkoholfogyasztás;
- a sötét ruházat;
- egyes kutatások szerint a vércsoport is szerepet játszhat.
Számít a vércsoport a szúnyogcsípésnél?
A vércsoport és a szúnyogok választása közötti kapcsolat régóta foglalkoztatja a kutatókat. Egy vizsgálatban a 0-s vércsoportú résztvevőkre lényegesen gyakrabban szálltak le a rovarok, mint az A vércsoportúakra.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 0-s vércsoportú embereket minden körülmények között gyakrabban csípik meg. A szakemberek szerint több tényező együttes hatása dönti el, kit választ a rovar.
Miért vonzza a szúnyogot a testhőmérséklet?
Miután a rovar az ember közelébe kerül, a test által kibocsátott hő is fontos támpont lehet. Day szerint a szúnyog leszállás után olyan területeket kereshet, ahol a vérerek közelebb húzódnak a bőrfelszínhez.
Emiatt azok, akiknek magasabb a testhőmérsékletük, bizonyos körülmények között vonzóbb célponttá válhatnak. A testmozgás egyszerre több ilyen tényezőt is felerősíthet: emelkedik a testhőmérséklet, fokozódik az anyagcsere, és több szén-dioxidot lélegzünk ki.
A sötét ruha vonzza a szúnyogokat?
Az öltözködésnek is lehet jelentősége. A szúnyogok látása lehetővé teszi, hogy érzékeljék a környezetükben kialakuló kontrasztokat. A sötét ruhába öltözött ember jobban kirajzolódhat a háttérből, így könnyebben észrevehető lehet számukra.
A világosabb ruházat ezért előnyösebb választás lehet olyan helyeken, ahol sok szúnyogra lehet számítani. A hosszú ujjú felső és a hosszú nadrág emellett fizikailag is csökkenti a rovarok számára hozzáférhető bőrfelületet
Hogyan lehet megelőzni a szúnyogcsípést?
A megelőzés egyik legegyszerűbb módja a megfelelő ruházat. Érdemes minél nagyobb bőrfelületet eltakaró, ugyanakkor jól szellőző ruhadarabokat választani.
A rovarriasztók szintén fontos szerepet kaphatnak. A cikkben idézett szakértők a DEET-et tartalmazó készítményeket emelték ki. Ezeket minden esetben a termék használati utasításának megfelelően kell alkalmazni.
A szúnyogok repülését a légmozgás is megnehezíti. Emiatt egy ventilátor használata a teraszon vagy más szabadtéri helyen szintén hozzájárulhat ahhoz, hogy kevesebb rovar jusson az ember közelébe.
Mit tehetünk, ha már megcsípett a szúnyog?
A csípés utáni viszketés erőssége attól is függ, hogyan reagál a szervezet a szúnyog nyálában található anyagokra. A reakció emberenként és szúnyogfajonként is eltérhet.
A csípést lehetőleg nem érdemes vakarni, mert ezzel felsérthetjük a bőrt, ami növelheti a fertőzés és a hegesedés kockázatát. A viszketés átmeneti enyhítésében a hideg borogatás vagy a jég is segíthet. Erősebb panaszok esetén vény nélkül kapható viszketéscsillapító készítmények is szóba jöhetnek; gyógyszerek alkalmazásakor érdemes követni a betegtájékoztatót, szükség esetén pedig gyógyszerész vagy orvos tanácsát kérni.
A legfontosabb védekezési lehetőségek
Világos, hosszú ruházat: csökkentheti a szabadon maradó bőrfelületet.
Rovarriasztó: a DEET-et tartalmazó készítmények hatékony védelmet nyújthatnak.
Ventilátor: a légmozgás megnehezítheti a szúnyogok repülését.
Időzítés: napkelte és napnyugta környékén érdemes fokozottabban védekezni.
Vakarás kerülése: csökkentheti a bőrsérülés és a fertőzés kockázatát.
Mikor a legaktívabbak a szúnyogok?
Sok szúnyogfaj aktivitása napkelte és napnyugta környékén erősödik meg. Ha lehetséges, ezekben az időszakokban érdemes fokozottabban védekezni, különösen vízparton, kertben vagy más szabadtéri területen.