Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letartóztatták Jellinek Dánielt és Szivek Norbertet a Volánbusz-ügyben

fagyveszélyes

Már +2 foknál is baj lehet: erre figyelj a talajmenti fagyok idején

1 órája
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az időjárás-előrejelzések szerint a következő napokban jelentősen lehűlhet az idő, ezért az autósoknak és a kerttulajdonosoknak már most érdemes felkészülni a hidegebb éjszakákra és reggelekre. Mutatjuk, hogyan védekezhetsz a talajmenti fagy ellen, hogy ne érjen kellemetlen meglepetés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fagyveszélyesidőjárásváltozástalajmenti fagy
  • A talajmenti fagy megelőzése és az ellene való védekezés kulcsfontosságú a kerti növények, a friss vetemények és a gyümölcsfák megóvásához
  • A talajmenti fagy során a levegő páratartalma kicsapódik az autó felületein és azonnal ráfagy.
  • Így védekezhetsz a talajmenti fagyok ellen

Napközben még kellemes lehet az idő, hajnalra és éjjel azonban fagyosabb arcát mutathatja az ősz. A talajmenti fagy a kertben több olyan növényt is érinthet, amelyekről talán nem is gondolnád, hogy védelemre szorulnak. A kerti csapok és az autóutak szintén veszélyben lehetnek. 

Talajmenti fagy és megelőzés: férfi fóliával védi a palántákat
Talajmenti fagy és megelőzés: a növények feletti légteret zsákvászonnal, fátyolfóliával vagy papírral történő takarással lehet megvédeni.
Fotó: ArtMari / Shutterstock

Mikor beszélhetünk talajmenti fagyról? 

Talajmenti fagy akkor alakulhat ki, ha a felszín közvetlen közelében 0 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet. Kedvező körülmények között tehát +2–3 fokos mért levegőhőmérséklet mellett is kialakulhat dér vagy fagy a talajfelszínen. A kockázat különösen nagy derült, szélcsendes éjszakákon és mélyebben fekvő területeken.

Fagykár megelőzése a kertben

A talajmenti fagy ellen a hidegre érzékeny virágokat érdemes takarással védeni. A fátyolfólia, a kertészeti takarófólia vagy egy könnyű takaró is segíthet abban, hogy a növények körül megmaradjon a talajból származó hő. A takarást célszerű már este felhelyezni, és úgy rögzíteni, hogy a szél ne fújja le. A cserepes, különösen érzékeny növényeket jobb fagymentes, védett helyre vinni. 

Talajmenti fagy a kertben
A talaj menti fagyok komoly veszélyt jelentenek a kerti növényekre. 
Fotó: OLAYOLA / Shutterstock

A talajmenti fagyok komoly veszélyt jelentenek a kerti növényekre, mivel a földfelszín közelében megrekedő hideg levegő hatására a növényi sejtekben lévő víz megfagy, ami a szövetek roncsolódásához és a hajtások elhalásához vezet. 

A leginkább veszélyeztetett fajták a melegigényes zöldségek, mint a paradicsom, paprika, uborka és cukkini, de a friss tavaszi hajtások és a kinyílt virágok is gyorsan áldozatul eshetnek a hirtelen lehűlésnek. 

A károk megelőzésére több hatékony módszer is létezik: a talaj melegét mulcsozással lehet megőrizni, mivel a nedves föld így jobban megtartja a hőt.

Csőfagyás, jégtorlasz – a százezer forintos károk „melegágya”

A hideg időjárás veszélyt jelenthet a nem megfelelően szigetelt vízcsövekre és vízórákra. A vezetékek időben történő téliesítése fontos feladat – a közelgő hideg időjárás és a fagy komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízhálózatban és azokban a vízmérő órákban, amelyek fűtetlen helyiségekben vagy a szabadban vannak. A nem megfelelő mélységben elhelyezett csövekben úgynevezett jégdugó keletkezik, melynek hatására elrepedhet a vezeték, sérülhet a padló és a fal. A csövek hőszigetelő anyaggal való körbetakarása védelmet nyújthat a vezetékek elfagyása ellen. 

Vezeték téliesítése
A talajmenti fagyok közeledtével a szabadon futó, nem hőszigetelt csővezetékek vannak a legnagyobb veszélyben.
Fotó: Grigvovan / Shutterstock

A talajmenti fagyok az autósoknak is bosszúságot okoznak

A talajmenti fagy a láthatatlan veszélyek miatt rendkívül kockázatos az autósok számára. Főként akkor, ha a burkolat hőmérséklete fagypont alá kerül, és nedvesség is van rajta. Ilyenkor dér, jegesedés vagy akár úgynevezett fekete jég is kialakulhat. Ez különösen hidakon, felüljárókon és árnyékos útszakaszokon jelenthet csúszásveszélyt, ezért ilyen időben autóval érdemes óvatosabban közlekedni. 

autó a jeges úton
A talaj menti fagy korán reggel láthatatlan jégréteget (feket jéget) képezhet az utakon.
Fotó: Dragos Asaftei / Shutterstock

A fekete jég a legveszélyesebb jelenség, amikor a talajmenti fagy miatt az útra fagyott vékony, átlátszó jégréteg teljesen láthatatlan. Az aszfalt egyszerűen csak nedvesnek tűnik, de valójában tükörjég, amin a jármű azonnal elveszítheti a tapadást. A jeges útfelületen a fékút a többszörösére növekszik, és a blokkolásgátló sem képes csodákra, ha a gumi egyáltalán nem tapad.

Ha nem szeretnél télen fázni vagy bosszankodni a magas számlák miatt, érdemes még a fűtési szezon előtt rászánni némi időt a fűtési rendszer ellenőrzésére. 

És egy menő trükk, amivel rengeteg növényt megvédhetsz a fagykártól egy kerti locsoló segítségével:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Fagykár a láthatáron: milyen lesz az idei gyümölcstermés?
Fűtési szezon: hamarosan jön a hideg, ezeket érdemes még most megtenni a kisebb számláért
Így csökkenthetjük már ősszel a téli fűtésszámlát

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!