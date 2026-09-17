Már +2 foknál is baj lehet: erre figyelj a talajmenti fagyok idején

- A talajmenti fagy megelőzése és az ellene való védekezés kulcsfontosságú a kerti növények, a friss vetemények és a gyümölcsfák megóvásához
- A talajmenti fagy során a levegő páratartalma kicsapódik az autó felületein és azonnal ráfagy.
- Így védekezhetsz a talajmenti fagyok ellen
Napközben még kellemes lehet az idő, hajnalra és éjjel azonban fagyosabb arcát mutathatja az ősz. A talajmenti fagy a kertben több olyan növényt is érinthet, amelyekről talán nem is gondolnád, hogy védelemre szorulnak. A kerti csapok és az autóutak szintén veszélyben lehetnek.
Mikor beszélhetünk talajmenti fagyról?
Talajmenti fagy akkor alakulhat ki, ha a felszín közvetlen közelében 0 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet. Kedvező körülmények között tehát +2–3 fokos mért levegőhőmérséklet mellett is kialakulhat dér vagy fagy a talajfelszínen. A kockázat különösen nagy derült, szélcsendes éjszakákon és mélyebben fekvő területeken.
Fagykár megelőzése a kertben
A talajmenti fagy ellen a hidegre érzékeny virágokat érdemes takarással védeni. A fátyolfólia, a kertészeti takarófólia vagy egy könnyű takaró is segíthet abban, hogy a növények körül megmaradjon a talajból származó hő. A takarást célszerű már este felhelyezni, és úgy rögzíteni, hogy a szél ne fújja le. A cserepes, különösen érzékeny növényeket jobb fagymentes, védett helyre vinni.
A talajmenti fagyok komoly veszélyt jelentenek a kerti növényekre, mivel a földfelszín közelében megrekedő hideg levegő hatására a növényi sejtekben lévő víz megfagy, ami a szövetek roncsolódásához és a hajtások elhalásához vezet.
A leginkább veszélyeztetett fajták a melegigényes zöldségek, mint a paradicsom, paprika, uborka és cukkini, de a friss tavaszi hajtások és a kinyílt virágok is gyorsan áldozatul eshetnek a hirtelen lehűlésnek.
A károk megelőzésére több hatékony módszer is létezik: a talaj melegét mulcsozással lehet megőrizni, mivel a nedves föld így jobban megtartja a hőt.
Csőfagyás, jégtorlasz – a százezer forintos károk „melegágya”
A hideg időjárás veszélyt jelenthet a nem megfelelően szigetelt vízcsövekre és vízórákra. A vezetékek időben történő téliesítése fontos feladat – a közelgő hideg időjárás és a fagy komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízhálózatban és azokban a vízmérő órákban, amelyek fűtetlen helyiségekben vagy a szabadban vannak. A nem megfelelő mélységben elhelyezett csövekben úgynevezett jégdugó keletkezik, melynek hatására elrepedhet a vezeték, sérülhet a padló és a fal. A csövek hőszigetelő anyaggal való körbetakarása védelmet nyújthat a vezetékek elfagyása ellen.
A talajmenti fagyok az autósoknak is bosszúságot okoznak
A talajmenti fagy a láthatatlan veszélyek miatt rendkívül kockázatos az autósok számára. Főként akkor, ha a burkolat hőmérséklete fagypont alá kerül, és nedvesség is van rajta. Ilyenkor dér, jegesedés vagy akár úgynevezett fekete jég is kialakulhat. Ez különösen hidakon, felüljárókon és árnyékos útszakaszokon jelenthet csúszásveszélyt, ezért ilyen időben autóval érdemes óvatosabban közlekedni.
A fekete jég a legveszélyesebb jelenség, amikor a talajmenti fagy miatt az útra fagyott vékony, átlátszó jégréteg teljesen láthatatlan. Az aszfalt egyszerűen csak nedvesnek tűnik, de valójában tükörjég, amin a jármű azonnal elveszítheti a tapadást. A jeges útfelületen a fékút a többszörösére növekszik, és a blokkolásgátló sem képes csodákra, ha a gumi egyáltalán nem tapad.
Ha nem szeretnél télen fázni vagy bosszankodni a magas számlák miatt, érdemes még a fűtési szezon előtt rászánni némi időt a fűtési rendszer ellenőrzésére.
És egy menő trükk, amivel rengeteg növényt megvédhetsz a fagykártól egy kerti locsoló segítségével:
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