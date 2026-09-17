Már +2 foknál is baj lehet: erre figyelj a talajmenti fagyok idején

A talajmenti fagy megelőzése és az ellene való védekezés kulcsfontosságú a kerti növények, a friss vetemények és a gyümölcsfák megóvásához

A talajmenti fagy során a levegő páratartalma kicsapódik az autó felületein és azonnal ráfagy.

Így védekezhetsz a talajmenti fagyok ellen

Napközben még kellemes lehet az idő, hajnalra és éjjel azonban fagyosabb arcát mutathatja az ősz. A talajmenti fagy a kertben több olyan növényt is érinthet, amelyekről talán nem is gondolnád, hogy védelemre szorulnak. A kerti csapok és az autóutak szintén veszélyben lehetnek.

Talajmenti fagy és megelőzés: a növények feletti légteret zsákvászonnal, fátyolfóliával vagy papírral történő takarással lehet megvédeni.

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Mikor beszélhetünk talajmenti fagyról?

Talajmenti fagy akkor alakulhat ki, ha a felszín közvetlen közelében 0 Celsius-fok alá süllyed a hőmérséklet. Kedvező körülmények között tehát +2–3 fokos mért levegőhőmérséklet mellett is kialakulhat dér vagy fagy a talajfelszínen. A kockázat különösen nagy derült, szélcsendes éjszakákon és mélyebben fekvő területeken.

Fagykár megelőzése a kertben

A talajmenti fagy ellen a hidegre érzékeny virágokat érdemes takarással védeni. A fátyolfólia, a kertészeti takarófólia vagy egy könnyű takaró is segíthet abban, hogy a növények körül megmaradjon a talajból származó hő. A takarást célszerű már este felhelyezni, és úgy rögzíteni, hogy a szél ne fújja le. A cserepes, különösen érzékeny növényeket jobb fagymentes, védett helyre vinni.

A talaj menti fagyok komoly veszélyt jelentenek a kerti növényekre.

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A talajmenti fagyok komoly veszélyt jelentenek a kerti növényekre, mivel a földfelszín közelében megrekedő hideg levegő hatására a növényi sejtekben lévő víz megfagy, ami a szövetek roncsolódásához és a hajtások elhalásához vezet.

A leginkább veszélyeztetett fajták a melegigényes zöldségek, mint a paradicsom, paprika, uborka és cukkini, de a friss tavaszi hajtások és a kinyílt virágok is gyorsan áldozatul eshetnek a hirtelen lehűlésnek.

A károk megelőzésére több hatékony módszer is létezik: a talaj melegét mulcsozással lehet megőrizni, mivel a nedves föld így jobban megtartja a hőt.

Csőfagyás, jégtorlasz – a százezer forintos károk „melegágya”

A hideg időjárás veszélyt jelenthet a nem megfelelően szigetelt vízcsövekre és vízórákra. A vezetékek időben történő téliesítése fontos feladat – a közelgő hideg időjárás és a fagy komoly károkat okozhat a fagy ellen nem védett vízhálózatban és azokban a vízmérő órákban, amelyek fűtetlen helyiségekben vagy a szabadban vannak. A nem megfelelő mélységben elhelyezett csövekben úgynevezett jégdugó keletkezik, melynek hatására elrepedhet a vezeték, sérülhet a padló és a fal. A csövek hőszigetelő anyaggal való körbetakarása védelmet nyújthat a vezetékek elfagyása ellen.