5 zseniális első üzenet, amivel azonnal felkelted a másik figyelmét a társkeresőn

Egy társkeresőn az első benyomás nem a mosolyodon vagy a kézfogásodon múlik, hanem azon, amit leírsz az üzenetedben. Ha a megszólításod unalmas vagy túl általános, szinte biztos, hogy elveszel a több száz hasonló próbálkozás között. A jó nyitóüzenet rövid, figyelemfelkeltő, és személyre szabott – így a másik fél érzi, hogy tényleg rá figyelsz.

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Fotó: Perfect Wave / Shutterstock

Társkereső kisokos: 5 első üzenet, amire garantáltan választ kapsz

Az online társkeresők világa izgalmas, de egyben kíméletlen is. Egyetlen rosszul megfogalmazott első üzenet, és máris elveszett a lehetőség a további ismerkedésre. Gondolj csak bele: ha úgy szólítod meg a kiszemelted, hogy „Szia, hogy vagy?”, az üzeneted könnyen a feledés homályába vész, hiszen az illető valószínűleg tucatnyi hasonló üzenetet kap naponta. Ahhoz, hogy kitűnj, tudatosan kell felépítened a nyitást. Az alábbi 5 lépés betartásával nemcsak választ fogsz kapni, hanem jó eséllyel egy tartalmas beszélgetést is elindíthatsz.

1. Olvasd el figyelmesen a profilját

Ne csak a képekre figyelj! Jegyezd meg az érdeklődési köröket, hobbikat, vagy egyedi információkat, és ezekre hivatkozz az üzenetedben.

2. Kezdd egy személyes megjegyzéssel

Egy „Szia, hogy vagy?” helyett írj olyasmit: „Láttam, hogy szereted a hegymászást – mi volt a legszebb túra, amelyen jártál?”

3. Légy pozitív és nyitott

A humor és a vidámság jó belépő. Kerüld a panaszkodást, negatív megjegyzéseket vagy túl személyes kérdéseket az első üzenetben.

4. Kérdezz, hogy választ kapj

Nyitott kérdéseket tegyél fel, amelyekre nem lehet egy szóval válaszolni – így könnyebben indul be a beszélgetés.

5. Ne írj regényt

Az első üzenet legyen 2-4 mondatos: elég hosszú, hogy felkeltse az érdeklődést, de elég rövid, hogy könnyen olvasható maradjon.

Az első üzenet a társkeresőn a belépőjegyed a másik figyelmébe. Ha tüzetesen elolvasod a profilját, személyes és pozitív nyitást választasz, kérdésekkel ösztönzöd a válaszadást, és röviden írsz, sokkal nagyobb eséllyel kapsz számodra is kielégítő visszajelzést.

Az alábbi videóban az online társkeresés útvesztőiről beszél részletesebben Hevesi Kriszta szexuálpszichológus:

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