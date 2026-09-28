Galéria: Szakadj ki a hétköznapokból – Tata az ősz leghangulatosabb hazai úti célja

Színes lombkoronák: az Öreg-tó és az Angolpark területe lenyűgöző őszi pompát nyújt a sétálóknak.

az Öreg-tó és az Angolpark területe lenyűgöző őszi pompát nyújt a sétálóknak. Történelmi háttér: a Tatai vár és a műromok különleges, festői keretet adnak a természetes látványnak.

a Tatai vár és a műromok különleges, festői keretet adnak a természetes látványnak. Békés vízpartok: a Derítő-tó stégházai és sejtelmes párája tökéletes elvonulást biztosítanak.

Az elcsendesült hangulat és a természet átalakulása különleges atmoszférát ad a Komárom-Esztergom vármegyei kisvárosnak. A nyári nyüzsgés után lelassul az élet, a parkok és tópartok pedig ideális helyszínt nyújtanak egy könnyű hétvégi kiránduláshoz. Tata ősszel teljesen új arcát mutatja: a víztükrön visszatükröződő sárgás-vöröses falevelek és az ódon építészeti emlékek nyugalmat árasztanak. A város emberi léptéke miatt a legszebb látnivalók kényelmesen, gyalogosan is bejárhatók, miközben minden szegletben fotótémára bukkanhatunk.

Tata ősszel egészen varázslatos arcát mutatja, ezért a kisváros tökéletes úti cél lehet egy hétvégére.

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Miért ideális úti cél Tata ősszel?

A várost nem véletlenül nevezik a vizek városának, a vízközeli séták pedig az évszaki váltással nyerik el igazi varázsukat. Az Öreg-tó partján haladó sétaútvonal a kirándulók kedvence. A parton magasodó Tatai vár középkori falaival és a tó fölé nyúló teraszaival ilyenkor kifejezetten festői látképet nyújt. A szárazföld felől öreg fák szegélyezik az utat, amelyek lombkoronája aranyszínű alagutat képez a sétálók feje felett, míg a tó felületén vadludak és más madarak pihennek meg.

A vártól rövid sétával érhető el az 1780-as években kialakított Angolpark. Az ország első angol típusú kertjében a természetes hatást keltő facsoportok, a műromok és a Cseke-tó környezete az őszi hónapokban csendes, elvonulásra alkalmas teret biztosít. A szomorúfüzek sárguló ágai a vízre hajolnak, a pálmaház környéke pedig az elmúlás és a megújulás sajátos szépségét idézi.

Őszi séta a sárguló lombok alatt a tatai Öreg-tó partján.

Fotó: Shutterstock

Sejtelmes párában rejtőző faházak a Derítő-tónál

Ha a városszéli, rejtettebb zugokat keresed, a Derítő-tó mutatja a legnyugodtabb képet. A vízparton álló, stégekre épült horgászházak és a reggeli órákban a víz felett lebegő párafoszlányok egyedülálló látványt nyújtanak. A fák árnyékában húzódó keskeny ösvényeken járva teljesen kiszakadhatsz a hétköznapi pörgésből. A faházak burkolata, a nádas rozsdás színei és a mozdulatlan vízfelület tökéletesen zárják az őszi sétát.