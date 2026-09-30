Magas a vérnyomásod vagy a koleszterined? Ezek az ételek segíthetnek

A teljes kiőrlésű élelmiszerek rendszeres fogyasztása kedvezően hathat több, a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából fontos kockázati tényezőre. A European Heart Journalban szeptember 15-én megjelent metaanalízis 87 randomizált vizsgálat eredményeit összesítette. A kutatásokban összesen 6529 felnőtt vett részt.

A teljes kiőrlésű élelmiszerek rendszeres fogyasztása kedvezően hathat a szervezetre

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A randomizált vizsgálatok különösen fontosak, mert a résztvevőket véletlenszerűen osztják különböző csoportokba. Ez a módszer alkalmasabb az ok-okozati összefüggések vizsgálatára, mint a kizárólag megfigyelésen alapuló kutatások.

Mennyi teljes kiőrlésű gabonát érdemes fogyasztani naponta?

Az elemzés szerint a legtöbb vizsgált kockázati tényezőnél napi körülbelül 60–100 gramm száraz tömegű teljes kiőrlésű gabona fogyasztása mellett jelentkeztek a legnagyobb kedvező változások. Ez nagyjából 115–190 gramm fogyasztásra kész mennyiségnek, illetve napi négy-hat adagnak felel meg.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem lehet mindenki számára érvényes, pontos célértéknek tekinteni. Nagyobb mennyiségekről kevesebb adat áll rendelkezésre, ezért azt sem lehet kizárni, hogy bizonyos egészségügyi mutatóknál a napi 100 gramm feletti bevitel további előnyökkel járhat.

Milyen hatással lehetnek a teljes kiőrlésű élelmiszerek a szervezetre?

A kutatók számos olyan értéket vizsgáltak, amelyek összefüggnek a szív- és érrendszeri, valamint az anyagcsere-betegségek kockázatával. Az eredmények alapján a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása több mutatónál is kedvező változással járt.

A vizsgálatokban többek között az alábbi változásokat figyelték meg:

az LDL-koleszterin szintjének csökkenését;

a testsúly mérséklődését;

a derékbőség csökkenését;

az összkoleszterin és a trigliceridszint mérséklődését;

a szisztolés vérnyomás csökkenését;

az éhomi vércukorszint és egyes gyulladásos mutatók kedvező változását.

A bizonyítékok erőssége ugyanakkor mutatónként eltért. A testsúly, a derékbőség, az összkoleszterin és az interleukin-6 esetében magas bizonyosságú, míg például az LDL-koleszterinnél, a trigliceridnél, a szisztolés vérnyomásnál és az éhomi vércukornál közepes bizonyosságú bizonyítékot találtak.

Mennyivel csökkenthetik a koleszterinszintet és a testsúlyt?

A változások egy része statisztikailag kimutatható volt, egyéni szinten azonban viszonylag kicsinek számított. A teljes kiőrlésű gabonákat fogyasztó csoportokban a testsúly átlagosan 0,51 kilogrammal, a derékbőség pedig 0,6 centiméterrel csökkent a kontrollcsoportokhoz képest.