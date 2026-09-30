Magas a vérnyomásod vagy a koleszterined? Ezek az ételek segíthetnek

A teljes kiőrlésű élelmiszerek rendszeres fogyasztása kedvezően hathat több, a szív- és érrendszeri betegségek szempontjából fontos kockázati tényezőre. A European Heart Journalban szeptember 15-én megjelent metaanalízis 87 randomizált vizsgálat eredményeit összesítette. A kutatásokban összesen 6529 felnőtt vett részt.
A randomizált vizsgálatok különösen fontosak, mert a résztvevőket véletlenszerűen osztják különböző csoportokba. Ez a módszer alkalmasabb az ok-okozati összefüggések vizsgálatára, mint a kizárólag megfigyelésen alapuló kutatások.
Mennyi teljes kiőrlésű gabonát érdemes fogyasztani naponta?
Az elemzés szerint a legtöbb vizsgált kockázati tényezőnél napi körülbelül 60–100 gramm száraz tömegű teljes kiőrlésű gabona fogyasztása mellett jelentkeztek a legnagyobb kedvező változások. Ez nagyjából 115–190 gramm fogyasztásra kész mennyiségnek, illetve napi négy-hat adagnak felel meg.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezt nem lehet mindenki számára érvényes, pontos célértéknek tekinteni. Nagyobb mennyiségekről kevesebb adat áll rendelkezésre, ezért azt sem lehet kizárni, hogy bizonyos egészségügyi mutatóknál a napi 100 gramm feletti bevitel további előnyökkel járhat.
Milyen hatással lehetnek a teljes kiőrlésű élelmiszerek a szervezetre?
A kutatók számos olyan értéket vizsgáltak, amelyek összefüggnek a szív- és érrendszeri, valamint az anyagcsere-betegségek kockázatával. Az eredmények alapján a teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása több mutatónál is kedvező változással járt.
A vizsgálatokban többek között az alábbi változásokat figyelték meg:
- az LDL-koleszterin szintjének csökkenését;
- a testsúly mérséklődését;
- a derékbőség csökkenését;
- az összkoleszterin és a trigliceridszint mérséklődését;
- a szisztolés vérnyomás csökkenését;
- az éhomi vércukorszint és egyes gyulladásos mutatók kedvező változását.
A bizonyítékok erőssége ugyanakkor mutatónként eltért. A testsúly, a derékbőség, az összkoleszterin és az interleukin-6 esetében magas bizonyosságú, míg például az LDL-koleszterinnél, a trigliceridnél, a szisztolés vérnyomásnál és az éhomi vércukornál közepes bizonyosságú bizonyítékot találtak.
Mennyivel csökkenthetik a koleszterinszintet és a testsúlyt?
A változások egy része statisztikailag kimutatható volt, egyéni szinten azonban viszonylag kicsinek számított. A teljes kiőrlésű gabonákat fogyasztó csoportokban a testsúly átlagosan 0,51 kilogrammal, a derékbőség pedig 0,6 centiméterrel csökkent a kontrollcsoportokhoz képest.
Az LDL-koleszterin átlagosan 0,13 mmol/l-rel mérséklődött. A kutatók által meghatározott, klinikailag jelentősnek tekintett 0,10 mmol/l-es küszöböt ez már meghaladta.
A dózis-hatás elemzésből az is kiderült, hogy az LDL-koleszterin, az összkoleszterin és a trigliceridszint esetében körülbelül napi 80 grammnál figyelték meg a legnagyobb csökkenést. A Focus beszámolója szerint a szisztolés vérnyomásnál napi 60–80 gramm környékén mutatkozott a legnagyobb kedvező változás.
Helyettesíthetik-e a teljes kiőrlésű élelmiszerek a gyógyszeres kezelést?
A kutatási eredmények nem jelentik azt, hogy a teljes kiőrlésű élelmiszerek önmagukban kezelnék a magas vérnyomást vagy a magas koleszterinszintet. Az egyes mutatóknál tapasztalt változások többsége mérsékelt volt.
A kutatás inkább arra utal, hogy a finomított gabonafélék teljes kiőrlésű változatokra cserélése egy egészséges étrend részeként több kardiometabolikus kockázati tényezőt is kedvező irányba mozdíthat. A European Heart Journal kapcsolódó szerkesztőségi cikke szerint ezek a változások egyéni szinten mérsékeltek lehetnek, népességi szinten azonban jelentőségük lehet.
A tanulmány szerzői arra is figyelmeztettek, hogy a magasabb fogyasztási szinteknél kevés adat áll rendelkezésre, ezért további, hosszabb ideig tartó randomizált vizsgálatokra van szükség annak pontos meghatározásához, mekkora bevitel mellett érhető el a legnagyobb egészségügyi előny.