Földönfutók a Paradicsomban – Így tűnnek el végleg Borneó „tengeri cigányai”, a bajau lautok

- A Borneó keleti partjainál élő bajau laut törzs tagjai hontalanul, papírok és alapvető polgári jogok nélkül élnek a tengeren.
- A klímaváltozás, a túlhalászat és az illegális mdszerek elpusztították a tengeri élővilágot, így a halászatból már alig tudnak megélni.
- Évszázados életmódjuk miatt genetikailag adaptálódtak: 50%-kal nagyobb lépüknek köszönhetően akárt 13 percig is képesek egy levegővel merülni.
Szerencsés az ember, ha talál olyan helyit, aki hajlandó őt elvinni a Semporna körül élő "tengeri cigányok" (más néven tengeri nomádok) falvaihoz, ami megoldatlan jogi státuszuk miatt teljes mértékben érhető. Mi találtunk ilyen embert, de ehhez kellett 10 évnyi bizalom és megbízható együttműködés. Mielőtt kihajóztunk volna, bevásároltunk a helyi piacon. Emberünk, aki maga is a bajau laut törzshöz tartozik, már tudta, hogy mire van szükségük, így célirányosan és gyorsan válogatott. Végül egy nagy talicska élelemmel felszerelkezve a hajó felé vettük az irányt, és elindultunk a csaknem egy órás vízi úton.
Kik azok a „tengeri cigányok”?
Korábban is hallottam, olvastam már a bajau lautokról, így nagyjából tudtam, mire számíthatok. Vagy legalábbis csak sejtettem. Aztán, amikor az idilli, paradicsomi táj peremén, két zöldellő sziget között feltűntek a türkiz színű tenger felett pipaszár cölöpökön egyensúlyozó, átabotában összedobott deszkaviskók és a körülöttük ringatózó lakóhajók, kezdtem elbizonytalanodni. Amint észrevették a feléjük közeledő hajónkat, apró, fatörzsekből vájt ladikjaikon elindultak felénk. Volt amiben csak gyerekek ültek: ketten, hárman, talán négyen is, a legidősebb sem volt több hat évesnél, de látszott, magabiztosan tudnak evezni. Néhány kicsin még ruha sem volt, viszont bájos arcukon széles mosollyal integettek nekünk. Aztán persze már nyújtották is a kezüket: mindegy mit hoztunk, csak adjunk.
Idősebb és fiatalabb nők – arcukon borakpasztával, egyfajta helyben gyártott kurkumapasztával, ami megvédi bőrüket az erős napsugárzástól – és gyerekek tolongtak a hajónk körül, de férfiak egyáltalán nem voltak közöttük. A magunkkal hozott élelmiszerek pillanatok alatt elfogytak, így még a saját magunknak félretett ananászt, rambutant és longant is odaadtuk nekik. Annyira szomorú volt látni, ahogy ezek a minden emberi méltóságuktól megfosztott emberek ennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak.
Miért szorultak a bajau lautok a társadalom peremére?
A Semporna környéki tengeren élő bajau lautok a világ utolsó olyan népcsoportjai közé tartoznak, akik nem a szárazföldön, hanem a vizen rendezik be mindennapi életüket. A tengeri nomádok évszázadokon keresztül tradicionális lakóhajókon, úgynevezett lepákon éltek, teljes harmóniában a tengeri ökoszisztémával. Ez a törékeny egyensúly azonban felbomlott: a modern államhatárok meghúzása, a jogi segítség hiánya és a globális klímaváltozás közvetlen hatásai miatt tradicionális életmódjuk fenntartása mára szinte lehetetlenné vált a számukra.
A „tengeri cigány” elnevezés a XIX. századi európai gyarmatosítóktól ered, akik vándorló, letelepedetlen életmódjuk miatt húztak párhuzamot a közösség és az Európában ismert romák között. Bár etnikailag semmi közük a cigánysághoz – hiszen az ausztronéz népcsoportba tartoznak –, a megnevezés mára pontatlanná és pejoratívvá vált, így a szakirodalom és ők maguk is a tengeri nomádok vagy a bajau laut kifejezést használják.
A bajau lautok legnagyobb és legégetőbb problémája a jogi státusz teljes hiánya. Bár évszázadok óta lakják Borneó és Délkelet-Ázsia szigetvilágát, a Fülöp-szigetek, Malajzia és Indonézia között elterülő, úgy nevezett Korall-háromszöget, a malajziai állam a mai napig nem ismeri el őket állampolgárként, így hivatalos iratok nélkül, hontalanként tengődnek szülőföldjükön. Mivel a hatóságok így illegális bevándorlókként tekintenek rájuk, nincsenek a maláj állampolgárokéval azonos jogaik.
Szinte alig férnek hozzá az állami egészségügyi ellátáshoz, a gyerekek nem járhatnak állami iskolákba, és az olyan alapvető infrastruktúrák, mint a tiszta ivóvíz, a villamosenergia vagy a lakossági hulladékkezelés teljesen elérhetetlenek számukra. Ennek eredményeként a közösség kizárólag alternatív civil szervezetek és emberi jogi csoportok oktatási, valamint egészségügyi kezdeményezéseire támaszkodhat.
A tengeri ökoszisztéma pusztulása és a megélhetési válság
A jogfosztottság mellett a megélhetésüket a halállomány drasztikus és példátlan mértékű csökkenése is nehezíti. A Korall-háromszög szívében található Semporna környéke egykor a világ egyik leggazdagabb tengeri élőhelye volt, ám a klímaváltozás, az óceánok savasodása, a korallfehéredés és a ipari túlhalászat miatt a sekély vizek kiürültek.
A kétségbeesett helyi halászok közül sokan nyúlnak illegális és rendkívül romboló módszerekhez, például a bombás vagy a cianidos halászathoz, ami helyrehozhatatlan károkat okoz a korallzátonyokban. Régebben a tengeri nomádok a halrajok mozgását követve egyszerűen továbbálltak egy újabb zátonyhoz, hagyva a korábbit regenerálódni, de a letelepedett, cölöpházakba szorult életmódjuk miatt ma már sokkal kevésbé tudnak alkalmazkodni a megváltozott környezeti feltételekhez.
A víz alatti életmód biológiai nyomai: genetikai adaptáció a tengerhez
A vízi környezethez való szoros kötődés nemcsak a kultúrájukat formálta, hanem biológiai nyomokat is hagyott rajtuk. A bajau lautok világhírűek kiváló szabadmerülési képességeikről: mindenféle modern búvárfelszerelés, védőszemüveg vagy oxigénpalack nélkül képesek 20-30 méteres mélységbe lemerülni, hogy tengeri uborkákat, kagylókat és értékes halakat gyűjtsenek a piarcra.
Tudományos kutatások kimutatták, hogy a közösség tagjai genetikailag adaptálódtak ehhez a különleges életmódhoz. Lépméretük átlagosan 50 százalékkal nagyobb, mint a szárazföldi embercsoportoké, ami búvárkodás közben természetes oxigénraktárként működik: összehúzódásakor extra mennyiségű oxigénnel dúsított vörösvértestet juttat a véráramba. Ez az egyedülálló evolúciós alkalmazkodás teszi lehetővé számukra, hogy egyetlen lélegzetvétellel akár 13 percig is a víz alatt maradjanak.
Elvesző hagyományok a modern világ szorításában
A gazdasági elszegényedés és a környezeti pusztulás miatt a hagyományos lakóhajók építése és karbantartása túl költségessé vált a halászatból épphogy megélő családok számára. Ennek következtében egyre többen kénytelenek feladni a tengeri barangolást, és költöznek szárazföldi vagy tengerfeletti cölöpfalvakba. Itt azonban a felhalmozódó műanyaghulladék, a szemetelés és a csatornázás hiánya újabb súlyos megpróbáltatásokat jelent számukra.
A fiatalabb generáció tagjai közül sokan már nem tanulják meg az ősök hagyományos merülési technikáit, helyette a turizmusban vagy a természetvédelemben próbálnak kitörési pontokat találni. Civil szervezetek segítségével búvárvizsgát tesznek, és aktívan részt vesznek a korallzátonyok és tengeri teknősök védelmében, valamint az illegális hulladék eltakarításában. Bár a fiatalok közül többen szeretnék megőrizni a kultúrájukat és a lakóhajó-építés mesterségét, hivatalos elismertség, alapvető polgári jogok és állami támogatás nélkül a tengeri nomádok évezredes hagyománya a végleges eltűnés szélére sodródott.
Nézd meg a videót is a bajau lautokról:
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