Földönfutók a Paradicsomban – Így tűnnek el végleg Borneó „tengeri cigányai”, a bajau lautok

A Borneó keleti partjainál élő bajau laut törzs tagjai hontalanul, papírok és alapvető polgári jogok nélkül élnek a tengeren.

A klímaváltozás, a túlhalászat és az illegális mdszerek elpusztították a tengeri élővilágot, így a halászatból már alig tudnak megélni.

Évszázados életmódjuk miatt genetikailag adaptálódtak: 50%-kal nagyobb lépüknek köszönhetően akárt 13 percig is képesek egy levegővel merülni.

Szerencsés az ember, ha talál olyan helyit, aki hajlandó őt elvinni a Semporna körül élő "tengeri cigányok" (más néven tengeri nomádok) falvaihoz, ami megoldatlan jogi státuszuk miatt teljes mértékben érhető. Mi találtunk ilyen embert, de ehhez kellett 10 évnyi bizalom és megbízható együttműködés. Mielőtt kihajóztunk volna, bevásároltunk a helyi piacon. Emberünk, aki maga is a bajau laut törzshöz tartozik, már tudta, hogy mire van szükségük, így célirányosan és gyorsan válogatott. Végül egy nagy talicska élelemmel felszerelkezve a hajó felé vettük az irányt, és elindultunk a csaknem egy órás vízi úton.

A paradicsomi környezetben élő "tengeri cigányok" szinte teljesen jogfosztottak, a tengeri ökoszisztéma pusztulása miatt pedig megélhetésük és jövőjük is válságba került.

Fotó: Etédi Alexa

Kik azok a „tengeri cigányok”?

Korábban is hallottam, olvastam már a bajau lautokról, így nagyjából tudtam, mire számíthatok. Vagy legalábbis csak sejtettem. Aztán, amikor az idilli, paradicsomi táj peremén, két zöldellő sziget között feltűntek a türkiz színű tenger felett pipaszár cölöpökön egyensúlyozó, átabotában összedobott deszkaviskók és a körülöttük ringatózó lakóhajók, kezdtem elbizonytalanodni. Amint észrevették a feléjük közeledő hajónkat, apró, fatörzsekből vájt ladikjaikon elindultak felénk. Volt amiben csak gyerekek ültek: ketten, hárman, talán négyen is, a legidősebb sem volt több hat évesnél, de látszott, magabiztosan tudnak evezni. Néhány kicsin még ruha sem volt, viszont bájos arcukon széles mosollyal integettek nekünk. Aztán persze már nyújtották is a kezüket: mindegy mit hoztunk, csak adjunk.

Piac a tengeri kikötővárosban, a Sabah állambeli Sempornán.

Fotó: Etédi Alexa

Idősebb és fiatalabb nők – arcukon borakpasztával, egyfajta helyben gyártott kurkumapasztával, ami megvédi bőrüket az erős napsugárzástól – és gyerekek tolongtak a hajónk körül, de férfiak egyáltalán nem voltak közöttük. A magunkkal hozott élelmiszerek pillanatok alatt elfogytak, így még a saját magunknak félretett ananászt, rambutant és longant is odaadtuk nekik. Annyira szomorú volt látni, ahogy ezek a minden emberi méltóságuktól megfosztott emberek ennyire kiszolgáltatott helyzetben vannak.