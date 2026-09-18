A dietetikus elárulta: ezért változhat a testsúlyod akár több kilóval is egy nap alatt

Aki naponta többször mérlegre áll, annak bizonyára feltűnt, ahogy a testsúlya egy nap alatt leforgása alatt akár több mint egy kilóval is nőhet, vagy épp csökkenhet. Ez egy teljesen normális jelenség, a hátterében pedig számos tényező állhat, azonban bizonyos ingadozások indokolttá tehetik egy egészségügyi szakemberrel való konzultációt - írta meg a VeryWell Health dietetikusa.

Emiatt változhat a testsúlyod egy nap leforgása alatt / Fotó: Illusztráció/Unsplash / i yunmai

Miért változhat a testsúlyod több kilóval is egy nap alatt?

A súly a nap folyamán különböző okokból változhat. Így például: