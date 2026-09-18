A dietetikus elárulta: ezért változhat a testsúlyod akár több kilóval is egy nap alatt

Aki naponta többször mérlegre áll, annak bizonyára feltűnt, ahogy a testsúlya egy nap alatt leforgása alatt akár több mint egy kilóval is nőhet, vagy épp csökkenhet. Ez egy teljesen normális jelenség, a hátterében pedig számos tényező állhat, azonban bizonyos ingadozások indokolttá tehetik egy egészségügyi szakemberrel való konzultációt - írta meg a VeryWell Health dietetikusa.
Miért változhat a testsúlyod több kilóval is egy nap alatt?
A súly a nap folyamán különböző okokból változhat. Így például:
- Az elfogyasztott ételek és italok már az emésztés előtt növelik a testsúlyt. Ha étkezés után nem sokkal megméred magad, a mérlegen látható érték magasabb lesz, mint előtte. Az ételek és italok súlya a gyomor-bélrendszeren keresztül haladva gyarapszik, amíg teljesen meg nem emésztődnek és fel nem szívódnak.
- Bizonyos ételek miatt a szervezet több vizet tart vissza. A magas finomított szénhidrát-, hozzáadott cukor- és nátriumtartalmú ételek fokozhatják a víz visszatartását. A kutatások szerint a szervezet ezeknek az élelmiszereknek az elfogyasztása után vizet tarthat vissza az emésztés és a tápanyagok hasznosításának támogatása érdekében.
- A testmozgás is súlyváltozást okozhat. Edzés után a szervezet vizet tarthat vissza az izomépítés és a regenerálódás támogatása érdekében. Egy intenzív tréning után viszont a súly átmenetileg csökkenhet a túlzott izzadás és a folyadékveszteség miatt.
- A hormonális változások súlyfelesleghez vezethetnek. Bizonyos hormonok segítenek szabályozni a szervezet folyadékegyensúlyát, ami azt jelenti, hogy egyesek folyadékretenciót és súlygyarapodást okozhatnak, különösen a menopauza idején. Az olyan hormonok, mint az ösztrogén, a progeszteron, a kortizol, illetve az aldoszteron nátrium- és vízvisszatartással hozhatók összefüggésbe.
- Bizonyos gyógyszerek folyadékretenciót okozhatnak. Új gyógyszer szedése átmeneti súlynövekedést okozhat, amelynek idővel rendeződnie kell. Egyes gyógyszerek, például bizonyos antibiotikumok, nemszteroid gyulladáscsökkentők (NSAID-ok), angiotenzin-konvertáló enzim gátlók (ACE-gátlók), szteroidok, nitrátok, fogamzásgátlók és inzulinok összefüggésbe hozhatók a rövid távú vízvisszatartással és a súlygyarapodással.
Mikor kell aggódni a súlyingadozás miatt?
Bár a súly változása többnyire normális, akadnak olyan esetek, amikor szükség lehet egy egészségügyi szolgáltató felkeresésére.
- Az ödéma miatt például testsúlynövekedés léphet fel, amelyet a bőrben és a szövetekben felgyülemlett folyadékfelhalmozódás jellemez. Az ödéma duzzanatot okoz, és olyan súlyos egészségügyi probléma jele is lehet, mint a szív- vagy veseelégtelenség.
- Ezzel szemben bizonyos betegségek hirtelen testsúlycsökkenéshez vezethetnek: a súlyos hasmenés vagy hányás kiszáradást és fogyást okozhat.
Amennyiben duzzanatot vagy kiszáradást tapasztalsz, ami sehogy sem akar elmúlni, érdemes lehet szakemberhez fordulni.
Mikor a legjobb a mérlegre állni?
A legpontosabb eredményt akkor kaphatod, ha reggel, a mosdó használata után, de még a reggeli előtt méred meg magad.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
Kutatások kimutatták, hogy a rendszeres mérlegelés segítheti a fogyást vagy a testsúlyszabályozást. Egy tanulmány szerint azok az emberek, akik naponta megmérték magukat, szignifikánsan nagyobb súlycsökkenést mutattak, mint azok, akik nem. Fontos azonban kiemelni, hogy könnyen túlzásba lehet esni, és nem mindenkinél jelentkezhet ugyanaz a hatás: a napi mérlegelés egyeseknél inkább negatív következményekkel járhat, különösen, ha a mérlegen látható szám növekszik vagy épp változatlan marad. Ez frusztrációt és alacsony önbecsülést okozhat, ami potenciálisan rendellenes étkezési szokásokhoz és egyéb problémákhoz vezethet.