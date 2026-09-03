Nem is hinnéd, milyen tetoválásokat rejtegettek a leghíresebb európai uralkodók

Több király és történelmi személyiség is viselt tetoválást.

V. György és II. Miklós japán útjuk során sárkánytetoválást készíttettek.

IX. Frigyes dán király híres volt számos tetoválásáról.

Horthy Miklós bal karján egy nagyméretű sárkányt viselt.

Sisihez szintén egy horgonytetoválás története kapcsolódik.

A történetek között dokumentált tények és később kialakult legendák is akadnak.

A tetoválás a történelem során a társadalom legmagasabb köreiben is megjelent. Királyok, hercegek és császárok viselték a bőrükön egy-egy utazás emlékét, vallási szimbólumokat vagy egyszerűen olyan mintákat, amelyek megtetszettek nekik. A következő történetek között akadnak jól dokumentált esetek és olyanok is, amelyek köré az évszázadok során legendák szövődtek.

A maori harcosok tetoválásai eleinte meghökkentették a nyugati tengerészeket, de hamarosan többen is átvették tőlük.

Fotó: Wikipedia

A tetoválás több ezer éves hagyománya

A tetoválás jóval megelőzi a modern államok és királyságok létrejöttét. Az Alpokban megtalált, több mint ötezer éves jégember, Ötzi testén például számos tetoválás nyomát azonosították. A bőrén található vonalak és keresztszerű jelek azt bizonyítják, hogy a test tartós megjelölése már az őskorban is ismert gyakorlat volt.

Az ókori kultúrákban a tetoválásnak többféle szerepe lehetett. Egyes helyeken vallási, rituális vagy gyógyító jelentőséggel bírt, máshol társadalmi helyzetet vagy valamely csoporthoz tartozást jelezhetett.

Az európai történelemben később azonban megváltozott a megítélése. A kereszténység elterjedésével a tetoválást bizonyos korszakokban a pogánysággal és a barbársággal kapcsolták össze. Ez azonban korántsem jelentette azt, hogy a gyakorlat teljesen eltűnt volna.

A tengeri kereskedelem és a hajózás fejlődésével a tetoválás ismét széles körben elterjedt. A tengerészek különféle motívumokat viseltek, amelyeknek sok esetben sajátos jelentést tulajdonítottak. A horgony például az Atlanti-óceán átszeléséhez, a sárkány pedig a kínai állomáshelyen teljesített szolgálathoz kapcsolódhatott a tengerészhagyományban.

A XIX. század végére pedig már az arisztokrácia körében is divatossá vált a tetoválás. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy később éppen a társadalmi elit egy része fordult el tőle, miközben a tetoválás más társadalmi csoportok körében egyre népszerűbb lett.