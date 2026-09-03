Nem is hinnéd, milyen tetoválásokat rejtegettek a leghíresebb európai uralkodók

- Több király és történelmi személyiség is viselt tetoválást.
- V. György és II. Miklós japán útjuk során sárkánytetoválást készíttettek.
- IX. Frigyes dán király híres volt számos tetoválásáról.
- Horthy Miklós bal karján egy nagyméretű sárkányt viselt.
- Sisihez szintén egy horgonytetoválás története kapcsolódik.
- A történetek között dokumentált tények és később kialakult legendák is akadnak.
A tetoválás a történelem során a társadalom legmagasabb köreiben is megjelent. Királyok, hercegek és császárok viselték a bőrükön egy-egy utazás emlékét, vallási szimbólumokat vagy egyszerűen olyan mintákat, amelyek megtetszettek nekik. A következő történetek között akadnak jól dokumentált esetek és olyanok is, amelyek köré az évszázadok során legendák szövődtek.
A tetoválás több ezer éves hagyománya
A tetoválás jóval megelőzi a modern államok és királyságok létrejöttét. Az Alpokban megtalált, több mint ötezer éves jégember, Ötzi testén például számos tetoválás nyomát azonosították. A bőrén található vonalak és keresztszerű jelek azt bizonyítják, hogy a test tartós megjelölése már az őskorban is ismert gyakorlat volt.
Az ókori kultúrákban a tetoválásnak többféle szerepe lehetett. Egyes helyeken vallási, rituális vagy gyógyító jelentőséggel bírt, máshol társadalmi helyzetet vagy valamely csoporthoz tartozást jelezhetett.
Az európai történelemben később azonban megváltozott a megítélése. A kereszténység elterjedésével a tetoválást bizonyos korszakokban a pogánysággal és a barbársággal kapcsolták össze. Ez azonban korántsem jelentette azt, hogy a gyakorlat teljesen eltűnt volna.
A tengeri kereskedelem és a hajózás fejlődésével a tetoválás ismét széles körben elterjedt. A tengerészek különféle motívumokat viseltek, amelyeknek sok esetben sajátos jelentést tulajdonítottak. A horgony például az Atlanti-óceán átszeléséhez, a sárkány pedig a kínai állomáshelyen teljesített szolgálathoz kapcsolódhatott a tengerészhagyományban.
A XIX. század végére pedig már az arisztokrácia körében is divatossá vált a tetoválás. Ez különösen érdekes annak fényében, hogy később éppen a társadalmi elit egy része fordult el tőle, miközben a tetoválás más társadalmi csoportok körében egyre népszerűbb lett.
VII. Eduárd: a brit király, aki még hercegként tetováltatott
A brit királyi család tetoválásának története a legendákkal ellentétben nem V. Györggyel kezdődött. A későbbi VII. Eduárd, Viktória királynő fia 1862-ben, még walesi hercegként járt a Közel-Keleten. A jeruzsálemi út során egy kereszt alakú tetoválást készíttetett a karjára. Ezzel tulajdonképpen ő lett a brit királyi család egyik első, jól dokumentált tetovált tagja.
A történet azért is különleges, mert Eduárd fia, V. György később szintén tetoválást viselt, így a szokás két egymást követő generációban is megjelent a brit uralkodóházban.
V. György és a japán tetoválóművészet
V. György még walesi hercegként, haditengerészeti kadétként járt Japánban 1881-ben. Testvérével, Albert Victorral együtt ekkor találkozott a japán tetoválás hagyományával.
A Royal Collection Trust szerint György naplójában részletesen beszámolt arról, hogy egy tetoválóművész egy nagy, kék és vörös sárkányt készített a karjára. A tetoválás elkészítése körülbelül három órát vett igénybe. A herceg tetoválása nagy nyilvánosságot kapott, a japán és a brit sajtó is beszámolt az eseményről, sőt az Illustrated London News még rajzot is közölt a tetoválás folyamatáról.
György testvére, Albert Victor szintén tetováltatott Japánban: neki egy darut ábrázoló minta került a felkarjára. György pedig később egy tigrist is kapott a másik karjára. A japán út tehát nem egyszerűen egzotikus kaland volt: a királyi család tagjai személyesen is megtapasztalták a japán tetoválóművészet magas színvonalát.
II. Miklós orosz cár és a sárkány
Nem a brit uralkodóház volt az egyetlen európai dinasztia, amelynek tagjai érdeklődtek a japán tetoválás iránt. II. Miklós orosz cár szintén viselt tetoválást. A Royal Museums Greenwich összefoglalása szerint az orosz uralkodócsalád több tagjának is volt tetoválása, köztük II. Miklósnak. A cár japán útjához kapcsolódóan egy sárkány került a karjára.
A sárkány a japán művészet egyik kedvelt motívuma volt. A japán hagyományban többek között a természet erőivel, az esővel és a viharral kapcsolták össze, és a keleti kultúra egyik jellegzetes szimbólumává vált.
A brit és az orosz uralkodó története jól mutatja, hogy a XIX. század végén a távol-keleti utazások milyen erősen hatottak az európai arisztokrácia ízlésére.
A dán „tetovált király”: IX. Frigyes
Ha a királyi tetoválásokról beszélünk, az egyik legismertebb név kétségtelenül IX. Frigyes dán királyé. A dán uralkodó a haditengerészetnél töltött évei alatt több tetoválást is készíttetett. Ezek miatt később a „tetovált király” néven is emlegették.
A dán–amerikai múzeum történeti összefoglalója szerint Frigyes tetoválásai között tengeri témájú motívumok is szerepeltek, és a király a koppenhágai Nyhavn 17 tetoválóműhelyben varratott mintákat a bőrébe, amely ma is működik, és a világ egyik legrégebben folyamatosan üzemelő tetoválószalonjaként tartják számon.
A TIME 1952-ben szintén „tetovált királyként” írt IX. Frigyesről, ami jól mutatja, hogy tetoválásai korántsem számítottak titkolni való különcségnek.
Horthy Miklós titokzatos sárkánya
A magyar történelem egyik legismertebb tetovált közéleti szereplője Horthy Miklós volt. A kormányzó bal karján egy nagyméretű, színes sárkánytetoválást viselt. A mintáról fényképes bizonyíték is fennmaradt, így annak létezése nem csupán legenda. A sárkány a vállától egészen az alkarja felé húzódott. A tetoválás keletkezésének pontos körülményei azonban nem ismertek.
Turbucz Dávid történész szerint Horthy valószínűleg az 1892 és 1894 közötti világ körüli hajóútja során készíttethette a tetoválást valamelyik távol-keleti kikötőben. Bangkok és Szingapúr is felmerült lehetséges helyszínként, de biztos bizonyíték nincs arra, hogy pontosan hol és mikor került a sárkány Horthy karjára.
A tetoválás mindenesetre jól illeszkedik Horthy fiatalkori tengerésztiszti életéhez. A történész szerint a fiatal Horthy jóval bohémabb életet élt, mint amilyen kép későbbi kormányzói szerepéből kialakult róla.
Sisi és a horgony
Erzsébet királyné, vagyis Sisi körül kialakult mítoszhoz hozzátartozik egy különleges tetoválás is. 1888-ban, 51 éves korában, görögországi tartózkodása idején egy horgonyt tetováltatott a vállára. A motívum a tenger iránti rajongásával állhatott kapcsolatban. A történetet későbbi források és visszaemlékezések is megőrizték.
Sisi döntése mindenesetre rendkívül szokatlan volt a XIX. század végi európai arisztokráciában. Egy császárné tetoválása akkoriban éppúgy különcségnek számított, mint amennyire ma természetesnek tűnhet.
És mi a helyzet Bernadotte-tal?
Az egyik legismertebb uralkodói tetoválástörténet Jean-Baptiste Bernadotte-hoz kapcsolódik, aki Napóleon marsallja volt, majd XIV. Károly János néven Svédország királya lett.
A legenda szerint fiatal katonaként egy „Halál a királyokra!” jelentésű forradalmi jelszót tetováltatott magára. A történet különösen ironikusan hangzik, hiszen Bernadotte később maga is király lett.
Csakhogy ezt nem bizonyított tény. A történet egyik korai, ismert változata egy 1833-ban bemutatott színdarabban, a Le Camarade de lit című műben jelent meg. A darabban többféle republikánus felirat is szerepel, és a történet később önálló életre kelt. A „Halál a királyokra!” feliratú tetoválásról azonban nincs megbízható történeti bizonyíték. Így Bernadotte története inkább a történelmi legendák érdekes példája, mintsem egy biztosan dokumentált királyi tetoválás.
A tetoválás nem volt idegen az európai uralkodóházaktól
A fenti példákból világosan látszik, hogy a tetoválás a XIX. században nem kizárólag a tengerészek és a társadalom alsóbb rétegeinek szokása volt, bizonyos arisztokrata körökben egy ideig kifejezetten divatosnak számított. A Royal Museums Greenwich összefoglalása szerint a XIX. század végén és a XX. század elején az arisztokraták – köztük nők is – jelentős összegeket fizettek különleges tetoválásokért.
Egykor vallási jel, törzsi- vagy gyógyító szimbólum, büntetés vagy társadalmi bélyeg volt. A tengerészeknél az utazások és szolgálat emlékévé vált, az arisztokraták számára pedig egzotikus divattá. A királyi családok tagjainál gyakran egy távoli országban átélt élmény maradandó emlékét jelentette.
A tetoválás története így tulajdonképpen az emberi testhez és az önkifejezéshez való viszonyunk története is. Talán éppen ez teszi olyan különössé ezeket a királyi tetoválásokat: a korona és az uralkodói rang mögött ugyanúgy ott volt az utazó, a katona, a kíváncsi fiatalember vagy éppen a szabályokat feszegető személyiség.
Az alábbi videóból még többet megtudhatsz a tetoválás történetéről a kezdetektől napjainkig:
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