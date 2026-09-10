Többet nem lesz rémálom a tintafolt eltávolítása: így jön ki egyszerűen a toll nyoma a ruhából

Megmutatjuk, mivel jön ki a tinta a ruhából, és miért lehet hatásos az alkoholos kezelés.

Kiderül, hogyan működhet a beszáradt tintafolt eltávolítása, és mire figyelj, ha a farmer lett tintás.

Azt is eláruljuk, milyen gyakori hibákat szoktak sokan elkövetni, amelyekkel csak még jobban rögzítik a foltokat.

Az iskolakezdés környékén különösen gyakori, hogy a toll nyomot hagy a ruhán. Egy csöpögő golyóstoll miatt azonban nem kell egyből az ecetes ollóért nyúlni! A tintafolt eltávolítása néhány otthoni módszerrel is megoldható. A legfontosabb, hogy minél gyorsabban cselekedjünk, mert a friss tintafolt könnyebben kezelhető, mint a már beszáradt.

Tintafolt eltávolítása házilag? Lehetséges, mutatjuk, hogyan. Fotó: Fecundap stock / Shutterstock

Ha elkezdődik az iskola, akkor óhatatlanul is megnő az apró balesetek száma, ezért az alábbiakban segítünk, hogy minél könnyebben kezelhesd odahaza a tanszerek okozta problémákat.

Tintafolt eltávolítása ruhából: ezt próbáld ki először

A folteltávolítás megkezdése előtt mindig ellenőrizd a ruha kezelési címkéjét, és az alkalmazni kívánt szert először egy kevésbé látható részen próbáld ki! Ez különösen fontos színes vagy érzékeny anyagoknál. Az egyik leggyakrabban javasolt megoldás a tintafoltra az alkohol. Az American Cleaning Institute szerint a foltos ruhadarabot érdemes a koszos felével lefelé tiszta papírtörlőre helyezni, majd alkohollal a folt hátoldalát kezelni. A papírtörlőt közben folyamatosan cserélni kell, ahogy magába szívja a tintát. Ezután a ruhát ki kell öblíteni, majd a címkének megfelelően kimosni.

A tintafolt eltávolítása közben ne dörzsöld erősen az anyagot, mert azzal nagyobb területen szétkenheted a tintát. Inkább óvatosan itasd fel. A hangsúly a türelmen van.

Mivel jön ki a tinta a ruhából, ha már beszáradt?

A beszáradt tintafolt eltávolítása nehezebb, de nem reménytelen. Ilyenkor is megpróbálható az alkoholos kezelés, azonban előfordulhat, hogy többször is meg kell ismételni.

A University of Georgia szakértői azt javasolják, hogy beszáradt tintafolt esetén a kezelést körültekintően, az anyaghoz igazítva végzed. Régi vagy speciális tinták esetében viszont előfordulhat, hogy a folt nem távolítható el teljesen.

A legfontosabb: ne tedd szárítógépbe a ruhát, amíg a folt látható, mert a hő megnehezítheti a későbbi eltávolítást.

Tintafolt eltávolítása farmerből

Itt is hasonló a történet, mint más mosható ruhák esetében. Az alkoholos kezelést itt is érdemes először egy rejtettebb részen kipróbálni, hogy nem változtatja-e meg a farmer színét.