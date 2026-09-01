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katasztrófa

41 éve ezen a napon találtak rá a Titanic roncsaira – Galéria

1 órája
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Kevesen tudják, de 73 év kellett hozzá, hogy megtalálják a világ legismertebb hajójának maradványait. A Titanic roncsaira 1985-ben bukkantak rá a mélyben, miközben a luxus óceánjáró 1912-ben süllyedt el. Galériánkból további érdekességeket is megtudhatsz a szerencsétlenül járt hajóról.
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katasztrófaéletmódgalériatragédiahajóbalesetTitanic
  • A Titanic 1912 áprilisában jéghegynek ütközött és elsüllyedt. A tragédia során mintegy 1500 ember vesztette életét.
  • A roncsokat 1985-ben találták meg az Atlanti-óceán mélyén – akkor is csak véletlenül.
  • A hajó titkait a mai napig nem sikerült teljesen megfejteni, azonban az idő vészesen fogy: a vízben lévő baktériumok folyamatosan pusztítják a szerkezetet, így hamarosan végleg eltűnhet a szebb napokat élt hajó a tenger fenekén.

Kevés óceánjáró nevét ismeri annyi ember a világon, mint a Titanicét. Az elsüllyeszthetetlennek tartott óceánjáró első útja tragédiába torkollott, a roncsai pedig több mint hét évtizeden át rejtve maradtak az Atlanti-óceán fenekén. Miért süllyedt el, és hogyan tűnhetett el ennyi időre a modern kor egyik legismertebb hajója? A Titanic roncsait bemutató galériánkból megtudhatod!

A Titanic roncsai: a képen a hajó első fekete-fehér fotója
1912-ben indult első és egyben utolsó útjára a világ legismertebb hajója. A Titanic roncsainak megtalálására 73 évet kellett várni. Fotó: Ann Ronan Picture Library

Évtizedekig rejtély övezte, hol lehetnek a Titanic roncsai

A luxus óceánjáró 1912. április 10-én futott ki Southampton kikötőjéből New York felé. Négy nappal később, április 14-én késő este egy jéghegynek ütközött az Atlanti-óceán északi részén. Habár a hajót korszerű biztonsági megoldásokkal látták el, az ütközés több vízzáró rekeszt is felszakított, így a beömlő víz ellen már nem volt esélye a legénységnek. A Titanic 1912. április 15-én hajnalban elsüllyedt, a fedélzeten tartózkodó több mint 2200 ember közül pedig több mint 1500-an életüket vesztették. A katasztrófa minden részlete máig nem ismert.

Sokan azt gondolhatnák, hogy egy ekkora hajót könnyű lett volna megtalálni az óceánban, a valóság azonban egészen más volt. A Titanic több mint 3800 méteres mélységben fekszik, akkoriban pedig még nem léteztek olyan technológiák, amelyekkel hatékonyan lehetett volna kutatni a tengerfeneket. Ráadásul a kutatók évekig nem ismerték pontosan a roncs helyét. Nem véletlen, hogy 73 év, és néhány atomtengeralattjáró kellett hozzá, hogy megtalálják.

Ha kíváncsi vagy a Titanic elsüllyedésének részleteire, és arra, hogy milyen út vezetett a roncsok megtalálásához, akkor nézd végig a témában készített galériánkat:

A Titanic elsüllyedése
A Titanic roncsai az óceán mélyén
A Titanic egy lapátos propellere
A Titanic első felének roncsa
Törmelékmező a Titanic körül
Titanic roncsok
A Titanic roncsai
A Titanic roncsai hátulról
Galéria: 73 évig rejtőztek a mélyben: Így néznek ki ma a Titanic roncsai – Galéria
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A Titanic korának legnagyobb személyszállító hajója volt: 269 méter hosszú és közel 46 ezer tonna. Sokan a modern technológia csúcsának, és elsüllyeszthetetlennek tartották.

Ha további érdekességekre is kíváncsi vagy, nézd meg ezt a videót a Titanicról:

@origo_hu

41 éve ezen a napon találtak rá a Titanic roncsára A luxushajó a víz felszínén és a tenger fenekén is emberek millióinak izgatja a fantáziáját. Hamarosan azonban örökre eltűnhet a szemünk elől. #origo #Titanic #TitanicRoncsai

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