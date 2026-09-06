Toasted makeup – 2026 smink trendje ősszel is hódít

Ősszel sem kell búcsút intenünk a nyári ragyogásunknak! A pirítós aranyló, barnás tónusai ihlette toasted makeup természetes hatást kölcsönöz az arcnak, ráadásul olyan könnyed, mintha csak beleharapnánk egy ropogós falatba. Mutatjuk hogyan tudod alkalmazni az egyik legjobb 2026-os smink trendet!
- Ahogyan a divat, úgy a smink trendek is folyamatosan változnak. Elmondható, hogy 2026 smink trendjei között egyre inkább a természetes vonalak jelenek meg, amibe tökéletesen belepasszol az úgynevezett toasted makeup.
- A TikTokot meghódító trend őszi sminknek is ideális, ugyanis az évszakhoz tökéletesen passzoló terakotts, karamelles, fahéjas árnyalatokat ötvözi.
- Hétköznapi viseletnek is tökéletes, mutatunk szuper smink tippeket az elkészítéshez.
A toasted makeup elkészítése lépésről lépésre
1. lépés: Adjuk meg a toasted makeup alapját
Ahhoz, hogy bőrünk friss és természetes hatást keltsen, arcunk előkészítése után kezdjük a sminket egy könnyed, színezett alapozóval vagy BB krémmel. Az egyenetlenségeket és a szem alatti karikákat fedjük el egy kevés korrektorral, végül fixáljuk az egészet púderrel.
2. lépés: Keretezzük be
Alapozás után a bronzosítással adjuk meg a smink napcsókolta hatását, az úgynevezett pirítós sminkhatást. Krémes vagy púderes változatát vigyük fel az arccsontokra, a homlok felső részére és a hajvonal mentén, majd dolgozzuk el alaposan, hogy lágy, természetes átmenetet kapjunk - írja a Fanny magazin.
3. lépés: Pirítsunk rá az igazi toasted makeuphoz!
A toasted makeup igazi lelkét a meleg tónusú, terrakotta vagy barackos pirosító adja. Vigyük fel magasan az arccsontokra, majd egy leheletnyit az orrnyergünkre is, hogy természetes, látványos pírt kapjunk.
4. lépés: Jöhet a ragyogás
A belső szemzugba, az orrhegyre és az arccsontok legmagasabb pontjára kerüljön egy kevés highlighter, hogy frissebbé tegye a sminket. Még a szemhéjunkra is vigyünk fel belőle, hogy az egész egységes és harmonikus hatást keltsen.
5. lépés: Utolsó simítás
Végül fésüljük át a szemöldökünket egy színezett vagy átlátszó géllel, hogy megmaradjon a természetes, dús és szálas hatása. Ezután emeljük ki a pillákat barna vagy fekete szempillaspirállal, a vízvonalunkat pedig hasonló árnyalatú szemceruzával tegyük hangsúlyosabbá, majd fixáljuk le az elkészült sminket.
6. lépés: Tökéletes összhatás
A sminkünk akkor lesz igazán teljes, ha az ajkak színe is harmonizál. Egy fahéj barna szájkontúr, és a tejeskávé színű rúzs természetes, napcsókolta hatást kelt, amit egy fényes nude ápolóval még roppanósabbá tehetünk. A Life.hu rúzskisokosban megnézheted, melyik a hozzád legjobban illő rúzs.
Legjobb termékeke a toasted makeup elkészítéséhez
Fényesítő hatású alapozó Bourjois, 4400 Ft
Folyékony bőrélénkítő arcra és testre KIKO Milano, 7790 Ft
Világosító tonizáló NYX, 3350 Ft
Fényesítő korrektor Morphe, 6290 Ft
Bronzosító M.A.C. Cosmetics, 15 600 Ft
Bronzosító stift NYX 4690 Ft
Élénkítő sminkfixáló Revolution, 6390 Ft
Pirosító stift Catrice, 2099 Ft
Szemöldöklamináló gél Rimmel London, 6270 Ft
Szálas szemöldökceruza Revuele, 740 Ft
Műszempilla hatású szempillaspirál Max Factor, 3900 Ft
2 az 1-ben szemceruza Estée Lauder, 14 500 Ft
Szemhéjfesték paletta KIKO Milano, 8200 Ft
Fixáló púder Huda Beauty, 16 790 Ft
Szem–és arcpaletta Catrice, 3749 Ft
Highlighter Revolution, 2050 Ft
A pirítós sminkben az ajkak is nagy szerepet kapnak
Az ajkakról se feledkezzünk meg!
A szájsmink-kombináció a toasted makeup egyik kulcseleme, ami a különböző árnyalatoknak képes természetes összhangot adni. Egy jól megválasztott ceruza, rúzs vagy szájfény segítségével teltebb, fényesebb hatást érhetünk el, különösen, ha meleg, barnás-nude tónusokat választunk, hisz ezek tökéletes harmóniát teremtenek.
Termékek:
Szájkontúrceruza (Silky Hazelnut) essence 749 Ft
Ajakfény NYX (Madeleine), 3350 Ft
Ajakkontúr-ceruza Catrice (Princess Charming), 1049 Ft
Ajakfény L’Oreal Paris (Soar), 5000 Ft
Szájkontúrceruza Rimmel London (Cappucino), 2499 Ft
Rúzs L’Oreal Paris (Beige Eden), 5599 Ft
Kontúrceruza Maybelline (Line Leader), 3050 Ft
Ajakfény Maybelline New York (Gummybear), 3699 Ft
Szájceruza Max Factor (Brown n Nude), 2800 Ft
Ajakfény Rimmel London (Crystal Clear), 2390 Ft
Üzletlista:
Bourjois, Max Factor Maybelline New York – dm.hu; Catrice – catrice.eu/hu; essence – essence.eu/hu; Estée Lauder – esteelauder.hu; Huda Beauty, Morphe– douglas.hu; KIKO Milano, NYX, Revolution, Revuele, Rimmel London – notino.hu; L’Oréal Paris – lorealparis.hu; M.A.C Cosmetics – maccosmetics.hu.