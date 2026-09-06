Ősszel sem kell búcsút intenünk a nyári ragyogásunknak! A pirítós aranyló, barnás tónusai ihlette toasted makeup természetes hatást kölcsönöz az arcnak, ráadásul olyan könnyed, mintha csak beleharapnánk egy ropogós falatba. Mutatjuk hogyan tudod alkalmazni az egyik legjobb 2026-os smink trendet!

Toasted makeup – 2026 smink trendje ősszel is hódít Fotó: unsplash.com

Ahogyan a divat, úgy a smink trendek is folyamatosan változnak. Elmondható, hogy 2026 smink trendjei között egyre inkább a természetes vonalak jelenek meg, amibe tökéletesen belepasszol az úgynevezett toasted makeup.

A TikTokot meghódító trend őszi sminknek is ideális, ugyanis az évszakhoz tökéletesen passzoló terakotts, karamelles, fahéjas árnyalatokat ötvözi.

Hétköznapi viseletnek is tökéletes, mutatunk szuper smink tippeket az elkészítéshez.

A toasted makeup elkészítése lépésről lépésre

1. lépés: Adjuk meg a toasted makeup alapját

Ahhoz, hogy bőrünk friss és természetes hatást keltsen, arcunk előkészítése után kezdjük a sminket egy könnyed, színezett alapozóval vagy BB krémmel. Az egyenetlenségeket és a szem alatti karikákat fedjük el egy kevés korrektorral, végül fixáljuk az egészet púderrel.

2. lépés: Keretezzük be

Alapozás után a bronzosítással adjuk meg a smink napcsókolta hatását, az úgynevezett pirítós sminkhatást. Krémes vagy púderes változatát vigyük fel az arccsontokra, a homlok felső részére és a hajvonal mentén, majd dolgozzuk el alaposan, hogy lágy, természetes átmenetet kapjunk - írja a Fanny magazin.

3. lépés: Pirítsunk rá az igazi toasted makeuphoz!

A toasted makeup igazi lelkét a meleg tónusú, terrakotta vagy barackos pirosító adja. Vigyük fel magasan az arccsontokra, majd egy leheletnyit az orrnyergünkre is, hogy természetes, látványos pírt kapjunk.

4. lépés: Jöhet a ragyogás

A belső szemzugba, az orrhegyre és az arccsontok legmagasabb pontjára kerüljön egy kevés highlighter, hogy frissebbé tegye a sminket. Még a szemhéjunkra is vigyünk fel belőle, hogy az egész egységes és harmonikus hatást keltsen.

5. lépés: Utolsó simítás

Végül fésüljük át a szemöldökünket egy színezett vagy átlátszó géllel, hogy megmaradjon a természetes, dús és szálas hatása. Ezután emeljük ki a pillákat barna vagy fekete szempillaspirállal, a vízvonalunkat pedig hasonló árnyalatú szemceruzával tegyük hangsúlyosabbá, majd fixáljuk le az elkészült sminket.