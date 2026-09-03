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Ahogy nagyanyáink csinálták: ettől az egy hozzávalótól lesz tökéletes a szilvás gombóc

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Elkezdődött a szilvaszezon, ez pedig egy dolgot jelenthet csak: hamarosan szinte minden magyar háztartás asztalán megjelenik az egyik legismertebb és legkedveltebb magyar étel. Cikkünkben megmutatjuk, hogyan készül a tökéletes szilvás gombóc!
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  • A szilvás gombóc egy igazi nyár végi klasszikus, amely a szilvaszezon kezdetével egyre gyakoribbá válik az ebédlőasztalon.
  • Ahány ház, annyi szokás, így lehet, hogy apróságokban mindenhol változtatnak az eredeti recepten, de egy dolog biztos: van egy hozzávaló, amelytől sokkal jobb lesz az étel.
  • Ez a titkos hozzávaló a búzadara. Alább megmutatjuk, hogyan készítsd el a finomságot az összetevő felhasználásával.

Bemutatjuk, hogyan készül a tökéletes szilvás gombóc, és mire érdemes figyelni, hogy egyszerű, de nagyszerű legyen.

Tökéletes szilvás gombóc elkészítése
A tökéletes szilvás gombóc elkészítéséhez be kell tartanunk néhány fontos szabályt. Fotó: Montypeter / Shutterstock

A tökéletes szilvás gombóc receptje

Talán mondanunk sem kell, hogy egy egyszerű szilvás gombócot bárki el tud készíteni. Ezúttal azonban nem az a cél, hogy egy hétköznapi portéka kerüljön az asztalra, hanem a tökéletes, nagymama-féle szilvás gombóc. Ehhez fontos, hogy betartsunk néhány fontos szabályt!

A főtt burgonyának például teljesen ki kell hűlnie, mielőtt a lisztet hozzáadjuk. A másik trükk búzadara használata.

Alább a Mindmegette receptjén keresztül bemutatjuk, miért fontos, hogy utóbbi hozzávaló ne hiányozzon a receptből!

Nagymama-féle szilvás gombóc

Hozzávalók

  • 50 dkg főtt burgonya
  • 25 dkg finomliszt
  • 1,5 evőkanál búzadara
  • 1 tojás
  • 1 csipet só
  • 25 szem szilva
  • 15 dkg cukor
  • 2 teáskanál fahéj
  • 15 dkg zsemlemorzsa
  • 2 evőkanál zsír
  • 4 evőkanál porcukor

Elkészítés

A burgonyát héjában puhára főzzük, meghámozzuk, áttörjük, majd teljesen kihűtjük. A szilvákat kimagozzuk, és fahéjas cukorral összeforgatjuk. A zsemlemorzsát a zsíron aranybarnára pirítjuk. A kihűlt burgonyához hozzáadjuk a lisztet, a búzadarát, a tojást és a sót, majd gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. A tésztát kinyújtjuk, négyzetekre vágjuk, mindegyik közepére fahéjas szilvát teszünk, majd gombócokat formázunk. Ezt követően enyhén sós, forrásban lévő vízben kifőzzük azokat. Amikor feljönnek a felszínre, még körülbelül két percig főzzük, majd lecsepegtetjük és a pirított morzsába forgatjuk.

Ettől lesz tökéletes

A nagymama-féle szilvás gombóc legfontosabb trükkje, hogy ne akarjuk túl sok liszttel megmenteni a ragacsos tésztát. A burgonya kihűtése és a megfelelő lisztmennyiség sokkal fontosabb. A szilvaszezonban érdemes friss, érett, de nem túl puha gyümölcsöt választani. Így lesz a végeredmény kívül puha, belül fahéjasan édes, a pirított morzsától pedig kellemesen ropogós. A búzadara segítségével kevésbé lesz ragacsos a tészta, kevesebb lisztet kell hozzáadnunk, mégis könnyebb és puhább marad a gombóc.

Az elkészítés lépéseit az alábbi videóban tudod megtekinteni:

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