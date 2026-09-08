Lábak nélkül állt rajthoz, hogy végre újra éljen – Tomi Rocky a Golden Gate-nél világrekordot úszott: ma új kihívást keres a magyar parasportoló

- Tomi Rocky 23 évesen egy munkahelyi balesetben elveszítette mindkét lábát, majd hosszú évekkel később újra megtalálta a helyét a közösségben és a sportban.
- A magyar nyílt vízi paraúszó 10 kilométert úszott a Golden Gate híd környékén, amellyel Guinness-világrekordot ért el kategóriájában.
- Az 50. életéve körül új sportágba kezdett: ma már a magyar válogatott para sportlövője, és a paralimpiai szereplés lehetőségét sem zárja ki.
Tomi Rocky csupán 23 éves volt, amikor egy munkahelyi balesetben jobb lábát térd fölött, bal lábát pedig térd alatt elveszítette. Felesége, és akkor 8 hónapos kisfia tartotta benne a lelket. Felesége külföldre ment dolgozni, így Tomi elsősorban a gyermeknevelésre koncentrált. Emellett horgászott, volt egy csónakja a Dunán, ezek jelentették számára a kikapcsolódást, de emberek közé, közösségbe nem igazán vágyott. Amikor fia felnőtt, lassan megfogalmazódott benne, hogy neki is vissza kell térnie az életbe.
Korábban zenélt, dobolt egy amatőr zenekarban, ezért először ebbe a közegbe tért vissza. Ekkor még támbottal közlekedett, de már megtette az első lépéseket.
Elkezdtem visszaszivárogni az életbe”
– fogalmazott.
Tomi Rocky, a nyílt vízi paraúszó
Az úszás sem volt teljesen idegen számára. Fiatalon evezett, kajakozott, úszómesterként is dolgozott, és mindig közel állt hozzá a víz. Versenyszerűen azonban soha nem úszott. A balesetet követő rehabilitációs időszakban egyszer már megpróbálkozott vele egy győri uszodában, de akkor a medencéhez vezető lépcső miatt majdnem baleset érte. Még nem volt elég stabil a járása, ezért feladta.
Évekkel később egy amerikai utazás hozta el a fordulópontot. Gyerekkora óta vonzotta San Francisco, a város és a Golden Gate híd, ezért a baleset huszadik évfordulójára elutazott. Ottani barátai megkérdezték tőle, sportol-e. A válasz nemleges volt, de a kérdés nem hagyta nyugodni.
Hazatérve visszament az uszodába. Akkor már lift is segítette a feljutását, ráadásul megismerkedett egy fiatal úszómesterrel, aki felajánlotta, hogy segít neki.
Ez azonban nem volt egyszerű döntés. Sokáig komoly gátlásokkal küzdött, és nem szívesen mutatta meg a testét mások előtt. Egy uszodai élmény aztán mindent felülírt. Egy kisfiú az egyik úszás után odament hozzá, miközben ő törölközővel takarta el a testét. Attól tartott, a gyerek majd azt kérdezi, miért nincsenek lábai.
„Te figyelj, neked még a nyakadon is tetoválás van?” – kérdezte végül a kisfiú.
A kérdés felszabadító volt. A gyerek nem egy végtaghiányos embert, hanem engem látott meg. Ezután egyre kevésbé érdekelt, ki hogyan néz rám."
Egy év felkészülés után következett a Balaton-átúszás. Több mint tízezer ember előtt vetkőzött le és állt rajthoz lábak nélkül. Négy és fél óra alatt teljesítette a távot. Nem verseny volt, hanem kihívás – számára mégis óriási győzelem. Ekkor jött rá arra is, hogy a történetével másoknak is adhat valamit.
Nem az számít, hogy most az ember hogy néz ki. Úgy éreztem, a kitartást, az erőt és az elfogadást képviselhetem, és azt, hogy nem szabad az első akadálynál feladni."
A Balaton-átúszás után külföldi nyíltvízi paraúszás versenyeken mérettette meg magát, mert Magyarországon akkor még kevés lehetőség volt ezen a területen. Egyre több helyre jutott el, és idővel a paraúszás egyik úttörőjévé vált.
Amerikai álom – A magyar nyílt vízi paraúszó Guinness-világrekorder lett
A legnagyobb kihívás azonban 2024. június 4-én következett. Másfél évvel korábban kapta meg az egyetlen lehetséges időablakot a Golden Gate híd környéki nyíltvízi úszásra. A ködös, szeles idő miatt még az utolsó pillanatig kérdéses volt, hogy egyáltalán vízbe szállhat-e.
Végül csodával határos módon minden körülmény adott volt a rekordhoz. A tíz kilométeres távot dagály idején, a Golden Gate híd környékéről indulva teljesítette.
Hihetetlen érzés volt, hogy megcsináltam, és én voltam az egyetlen ember a világon, aki ezt akkor és ott véghezvitte”
– emlékszik vissza az úszás utáni mámoros pillanatokra.
Az ideje 1 óra 49 perc 26 másodperc lett, és elmondása szerint ez azóta is Guinness-világrekord a kategóriájában. A rekord után akár tovább is építhette volna Guinness-rekorderként a karrierjét, de úgy döntött, kiszáll a nyíltvízi úszásból. Rájött, hogy a teste már nem regenerálódik úgy, mint húszévesen. Úgy érzi, az a bizonyos Golden Gate-i nap annyira különleges körülmények között jött össze, hogy nem biztos, hogy még egyszer sikerülne. Nem akarta pusztán a rekorddal tovább építeni a történetét, majd egy újabb úszásba belefáradni. Ezért új kihívást keresett.
Sportlövészeti sikerek 50 felett
Néhány évvel korábban egy győri sportlövőedző, Laczik Zsolt vetette fel neki, hogy próbálja ki a lövészetet. A párizsi paralimpiát nézve Tomi felfigyelt egy paraúszóból lett sportlövőre, aki kellő inspirációt adott neki, és végül Boros László, korábbi világbajnok sportlövő lett a mestere.
Ötvenéves kora körül kezdőként került a fiatalok közé, de gyorsan fejlődött. Egy év után már olyan eredményeket ért el, hogy a szövetség felfigyelt rá, és bekerült a magyar válogatottba. Légpisztollyal és sportpisztollyal is versenyez, nemzetközi klasszifikációt szerzett, világkupán is indult, és hosszabb távú célként a paralimpiai szereplést sem zárja ki.
Egy héten négy-öt lövészeti edzése is van, emellett erősít és úszik. Viszont elismeri, hogy parasportolóként már a versenyekre való eljutás is komoly kihívás, de nem panaszkodik.
Csinálom, mert szeretem csinálni.”
Most a sportlövészetben keresi az új célokat. A következő versenye az országos bajnokság lesz, később pedig újabb világversenyekre készülhet.
Sérült emberként is meg kell élni az élet szépségeit
Amikor arról kérdezem, hogy mit üzenne azoknak a sérült embereknek, akik lelkileg összetörve bezárkóznak a lakásukba, nem rekordokról beszél.
Azt mondja, nem kell rögtön egy Balaton-átúszással kezdeni. Elég lehet egy apró cél: lemenni egyedül a boltba, kimenni a parkba, megtenni valamit, amit addig nem mertek. Saját történetéből tudja, hogy ezek a kis lépések később egészen messzire vezethetnek.
Kicsi célokat tűzzünk magunk elé, amelyek megvalósítása segít önmagunk elfogadásában és sikerélményt ad.”
Tomi itthon és külföldön is rengeteg embernek ad reményt kitartásával. Egy alkalommal egy idős asszony félrehívta, és elmondta neki: a férje példaképként tekint rá. A férfi elvesztette az egyik lábát, és sokáig ki sem akart mozdulni otthonról. Miután látta Tomit a televízióban, mégis elindultak együtt a parkba.
Talán ez Tomi Rocky történetének legfontosabb eredménye. Nem az aranyérmek, nem a rekord és nem is az, hogy valaki lábak nélkül úszik le 10 kilométert a Golden Gate és az Alcatraz környéki jéghideg, felkorbácsolt vizeiben. Hanem hogy egy ember története elég lehet ahhoz, hogy valaki más is felálljon, kinyissa az ajtót, és megtegye az első lépést.
Nézd meg Tomi Guinness-rekordját videón:
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