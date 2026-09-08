Lábak nélkül állt rajthoz, hogy végre újra éljen – Tomi Rocky a Golden Gate-nél világrekordot úszott: ma új kihívást keres a magyar parasportoló

Tomi Rocky 23 évesen egy munkahelyi balesetben elveszítette mindkét lábát, majd hosszú évekkel később újra megtalálta a helyét a közösségben és a sportban.

A magyar nyílt vízi paraúszó 10 kilométert úszott a Golden Gate híd környékén, amellyel Guinness-világrekordot ért el kategóriájában.

Az 50. életéve körül új sportágba kezdett: ma már a magyar válogatott para sportlövője, és a paralimpiai szereplés lehetőségét sem zárja ki.

Tomi Rocky csupán 23 éves volt, amikor egy munkahelyi balesetben jobb lábát térd fölött, bal lábát pedig térd alatt elveszítette. Felesége, és akkor 8 hónapos kisfia tartotta benne a lelket. Felesége külföldre ment dolgozni, így Tomi elsősorban a gyermeknevelésre koncentrált. Emellett horgászott, volt egy csónakja a Dunán, ezek jelentették számára a kikapcsolódást, de emberek közé, közösségbe nem igazán vágyott. Amikor fia felnőtt, lassan megfogalmazódott benne, hogy neki is vissza kell térnie az életbe.

Tomi Rocky hatalmas akaraterejével elképesztő parasportolói karriert futott be

Forrás: Patkás Tamás

Korábban zenélt, dobolt egy amatőr zenekarban, ezért először ebbe a közegbe tért vissza. Ekkor még támbottal közlekedett, de már megtette az első lépéseket.

Elkezdtem visszaszivárogni az életbe”

– fogalmazott.

Tomi Rocky, a nyílt vízi paraúszó

Az úszás sem volt teljesen idegen számára. Fiatalon evezett, kajakozott, úszómesterként is dolgozott, és mindig közel állt hozzá a víz. Versenyszerűen azonban soha nem úszott. A balesetet követő rehabilitációs időszakban egyszer már megpróbálkozott vele egy győri uszodában, de akkor a medencéhez vezető lépcső miatt majdnem baleset érte. Még nem volt elég stabil a járása, ezért feladta.

Évekkel később egy amerikai utazás hozta el a fordulópontot. Gyerekkora óta vonzotta San Francisco, a város és a Golden Gate híd, ezért a baleset huszadik évfordulójára elutazott. Ottani barátai megkérdezték tőle, sportol-e. A válasz nemleges volt, de a kérdés nem hagyta nyugodni.

Hazatérve visszament az uszodába. Akkor már lift is segítette a feljutását, ráadásul megismerkedett egy fiatal úszómesterrel, aki felajánlotta, hogy segít neki.