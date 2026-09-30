Új nyomokat találtak a torinói leplen: a DNS-vizsgálat új kérdéseket vetett fel

Modern szekvenálási módszerekkel vizsgálták a torinói lepelről még 1978-ban eltávolított textilszálakat.

Közel-keleti genetikai kapcsolatot mutató nyomokat is azonosítottak a mintákban.

Sós környezetet kedvelő mikroorganizmusokat találtak, ami felvetette, hogy a vászon története során magas sótartalmú vízzel is érintkezhetett.

Rengeteg későbbi szennyeződés került a lepelre, köztük emberi, állati és növényi eredetű biológiai anyag.

A kutatás nem bizonyította, hogy a lepel Jézus korából származik: eredete továbbra is nyitott kérdés.

Kevés olyan történelmi tárgy létezik, amely körül annyi vita és legenda alakult volna ki, mint a torinói lepel körül. A keresztény hagyomány Jézus halotti leplével hozza kapcsolatba a vásznat, ám ennek történelmi és tudományos igazolása máig nem történt meg.

A torinói lepel évszázadok óta lázban tartja az embereket.

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Újabb titkokat árult el a torinói lepel

A modern genetika azonban új lehetőséget kínált a textília történetének vizsgálatára. A Gianni Barcaccia vezette olasz kutatócsoport tizenkét textilszálat elemzett korszerű szekvenálási eljárással. A mintákat nem a közelmúltban vették: még az 1978-ban végzett vizsgálatok során távolították el őket a lepelről. A kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen biológiai nyomokat őriznek a több évtizede eltávolított szálak. Az eredmények pedig több meglepetést is tartogattak.

Közel-keleti genetikai nyomot találtak a katolikus ereklyén

A mintákban sikerült kimutatni a H33 jelű anyai DNS-vonalat. Ez a mitokondriális genetikai vonal napjainkban ritkának számít, és többek között közel-keleti populációkban, különösen a drúz közösségek körében fordul elő. Első pillantásra ez akár rendkívül fontos bizonyítéknak is tűnhetne a lepel eredetével kapcsolatban. A helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb − írja a Vatican News.

Egy több évszázadon keresztül mozgatott, kiállított és emberek által megérintett textílián talált DNS ugyanis nem feltétlenül abból az időszakból származik, amikor magát a vásznat elkészítették. A genetikai nyom tehát összeegyeztethető egy közel-keleti kapcsolattal, de önmagában nem bizonyítja, hogy a torinói lepel az 1. századi Júdeából származna.