Új nyomokat találtak a torinói leplen: a DNS-vizsgálat új kérdéseket vetett fel

- Modern szekvenálási módszerekkel vizsgálták a torinói lepelről még 1978-ban eltávolított textilszálakat.
- Közel-keleti genetikai kapcsolatot mutató nyomokat is azonosítottak a mintákban.
- Sós környezetet kedvelő mikroorganizmusokat találtak, ami felvetette, hogy a vászon története során magas sótartalmú vízzel is érintkezhetett.
- Rengeteg későbbi szennyeződés került a lepelre, köztük emberi, állati és növényi eredetű biológiai anyag.
- A kutatás nem bizonyította, hogy a lepel Jézus korából származik: eredete továbbra is nyitott kérdés.
Kevés olyan történelmi tárgy létezik, amely körül annyi vita és legenda alakult volna ki, mint a torinói lepel körül. A keresztény hagyomány Jézus halotti leplével hozza kapcsolatba a vásznat, ám ennek történelmi és tudományos igazolása máig nem történt meg.
Újabb titkokat árult el a torinói lepel
A modern genetika azonban új lehetőséget kínált a textília történetének vizsgálatára. A Gianni Barcaccia vezette olasz kutatócsoport tizenkét textilszálat elemzett korszerű szekvenálási eljárással. A mintákat nem a közelmúltban vették: még az 1978-ban végzett vizsgálatok során távolították el őket a lepelről. A kutatók arra voltak kíváncsiak, milyen biológiai nyomokat őriznek a több évtizede eltávolított szálak. Az eredmények pedig több meglepetést is tartogattak.
Közel-keleti genetikai nyomot találtak a katolikus ereklyén
A mintákban sikerült kimutatni a H33 jelű anyai DNS-vonalat. Ez a mitokondriális genetikai vonal napjainkban ritkának számít, és többek között közel-keleti populációkban, különösen a drúz közösségek körében fordul elő. Első pillantásra ez akár rendkívül fontos bizonyítéknak is tűnhetne a lepel eredetével kapcsolatban. A helyzet azonban ennél jóval bonyolultabb − írja a Vatican News.
Egy több évszázadon keresztül mozgatott, kiállított és emberek által megérintett textílián talált DNS ugyanis nem feltétlenül abból az időszakból származik, amikor magát a vásznat elkészítették. A genetikai nyom tehát összeegyeztethető egy közel-keleti kapcsolattal, de önmagában nem bizonyítja, hogy a torinói lepel az 1. századi Júdeából származna.
A Holt-tengerhez is köze lehetett?
A kutatás egy másik érdekes eredménye a lepel szálain talált mikroorganizmusokhoz kapcsolódik. A szakemberek archaeákat azonosítottak, köztük olyanokat, amelyek magas sókoncentrációjú környezetben érzik jól magukat.
Ez több lehetséges magyarázatot is felvet:
- Elképzelhető például, hogy a lenvászon történetének valamely szakaszában sós vízzel érintkezett. A kutatók szerint az sem zárható ki, hogy a len feldolgozásakor használtak ilyen vizet, vagy a textíliát egy időben sós környezetben tárolták.
- A lehetséges magyarázatok között a Holt-tenger térsége is felmerült.
Ez azonban ismét csak egy lehetséges értelmezés. A sókedvelő mikroorganizmusok jelenléte önmagában nem bizonyítja, hogy a vászon valaha a Holt-tenger mellett volt.
Egy kutató saját DNS-e is rákerült a lepelre
A genetikai elemzés egyik legérdekesebb fordulata egyúttal azt is megmutatta, milyen könnyen félrevezethetik a kutatókat az utólagos szennyeződések. Az egyik mintában erősen megjelent egy, az askenázi zsidó populációval kapcsolatba hozható genetikai profil. Ez elsőre rendkívül izgalmas eredmény lehetett.
A további vizsgálatok során azonban kiderült, hogy a genetikai profil megegyezik Pierluigi Baima Bollone professzoréval, aki részt vett az 1978-as mintavételben. Vagyis legalább néhány genetikai nyom nem évszázadokkal, hanem mindössze néhány évtizeddel korábban kerülhetett a vizsgált anyagra.
Ez jól szemlélteti a torinói lepel vizsgálatának egyik legnagyobb problémáját: rendkívül nehéz megállapítani, melyik biológiai maradvány mikor került a vászonra.
Rengeteg ember érinthette meg
A kutatók nagy mennyiségben találtak olyan baktériumokat is, amelyek az emberi bőrhöz kapcsolódnak. Ez nem különösebben meglepő egy olyan tárgynál, amelyet hosszú története során sokszor mozgattak, bemutattak és feltehetően számtalan alkalommal megérintettek. A vászon így az évszázadok során valóságos biológiai archívummá válhatott. Az emberi eredetű anyagok mellett állatokhoz és növényekhez köthető genetikai maradványok is felhalmozódtak rajta. Utóbbiak között pedig akadt néhány igazán beszédes nyom.
Paradicsom és kukorica DNS-e is megjelent
A növényi DNS vizsgálata azt mutatta, hogy a torinói lepel biológiai szennyeződéseinek jelentős része biztosan jóval későbbi lehet a feltételezett ókori eredetnél. A mintákban olyan sárgarépaváltozatokhoz kapcsolódó genetikai nyomokat találtak, amelyeket Európában a 15–16. század környékén nemesítettek. Még érdekesebb, hogy kukorica és paradicsom genetikai maradványait is azonosították − írja a Live Science.
Mindkét növény az amerikai kontinensről származik, így ezek a nyomok nem kerülhettek a vászonra az 1. századi Júdeában. Ez természetesen nem bizonyítja, hogy maga a lepel is késői eredetű. Sokkal inkább azt mutatja meg, mennyi különböző helyről és korszakból származó szennyeződés halmozódhatott fel rajta.
A kutatók olyan növényfajt sem tudtak azonosítani, amely kizárólag a levantei térséghez lenne köthető. A fehérjék elemzése sem szolgáltatott egyértelműen az ókorból származó biológiai bizonyítékot.
Hamisítvány a torinói lepel? A középkorban bukkan fel először biztosan
A leplet jelenleg az olaszországi Torinóban, a Keresztelő Szent János-székesegyházban őrzik. A vászonhoz kapcsolódó vallási hagyomány jóval korábbra vezeti vissza annak történetét, dokumentálható múltja azonban csak a középkorban válik biztosabbá.
A lepel első széles körben elfogadott történelmi megjelenését a 14. század közepére teszik. Ekkor Geoffroi de Charny francia lovag birtokában bukkant fel, és a franciaországi Lirey-ben állították ki.
Az eredetével kapcsolatos tudományos vita egyik legfontosabb pillanata 1988-ban következett. Ekkor radiokarbonos kormeghatározást végeztek a textílián. A vizsgálat eredménye alapján a vásznat középkori eredetűnek minősítették. Azóta azonban újabb és újabb kutatások próbálják rekonstruálni a lepel történetét, és az eredmények értelmezése továbbra is viták tárgya.
Megoldotta a DNS a torinói lepel rejtélyét?
Nem. Az új genetikai vizsgálatok kétségtelenül érdekes részletekkel egészítik ki mindazt, amit a lepel történetéről tudunk, de éppen a kutatás eredményei mutatják meg, miért olyan nehéz végleges választ adni.
A vásznon közel-keleti kapcsolatot mutató genetikai nyomok mellett modern emberi DNS, európai növények és Amerikából származó fajok maradványai is megtalálhatók. A sókedvelő mikroorganizmusok pedig felvetik annak lehetőségét, hogy a textília történetének valamely pontján sós környezettel került kapcsolatba, de ebből sem lehet pontos helyet vagy időpontot meghatározni.
A kutatás szerzői ezért maguk is óvatosságra intenek. A jelenlegi eredmények alapján továbbra sem lehet eldönteni, hogy a torinói lepel története az 1. századi Júdeában kezdődött-e és Jézus Krisztus arcvonásai rajzolódnak ki rajta vagy egy középkori európai eredetű textíliáról van szó. A modern DNS-vizsgálat tehát nem oldotta meg a több évszázados rejtélyt – viszont újabb fejezettel gazdagította.
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