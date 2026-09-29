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történelem kvízek

A világháborúktól a hidegháborúig: csak a legtájékozottabbak érik el a 10 pontot ezen a történelmi kvízen

1 perce
Olvasási idő: 4 perc
Történelmi kvíz a XX. század nagy háborúiról és fegyveres konfliktusairól.
Törtnelmi kvíz a XX. század nagy háborúiról és fegyveres konfliktusairól.
Fotó: Picasa
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Teszteld a tudásodat a XX. század legmeghatározóbb, legsúlyosabb fegyveres konfliktusairól és politikai kríziseiről. Vajon mennyire ismered a világot átformáló háborúk hátterét? Derítsd ki ennek az izgalmas történelmi kvíz kérdéssorának a segítségével!
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történelem kvízekháborúhadtörténet
  • 10 izgalmas kérdés a XX. század legfontosabb fegyveres konfliktusairól
  • A világháborúktól a hidegháborús válságokig és a délszláv háborúig
  • Teszteld a tudásodat történelmi kvízünkkel, és derítsd ki, mennyire ismered a múltat!

Ez a történelmi kvíz a XX. század legmeghatározóbb, legsúlyosabb fegyveres összecsapásait és politikai kríziseit idézi fel. Az elmúlt évszázadot végigkísérték a globális világégések, az ideológiai alapú polgárháborúk, valamint a hidegháborús feszültségekből fakadó közvetett összecsapások.

Történelmi kvíz a XX. század háborúiról.
Ez a történelmi kvíz fellebbenti a fátylat arról, hogy mennyit tudsz a XX. század hadtörténeti eseményeiről. 
Fotó: Wikipedia

Felismered a legfontosabb fordulópontokat? Teszteld a tudásodat e történelmi kvíz segítségével

A világrend formálódásában kiemelt szerepet játszottak a nagyhatalmi konfliktusokat lezáró békeszerződések, illetve a nemzeti függetlenségért indított mozgalmak. A korabeli diplomácia és a titkosszolgálati műveletek gyakran a legélesebb szituációkban alakítottak át egész régiókat. Egyes forradalmak és ellenállási hullámok a szocialista tömb belső szabadságvágyát fejezték ki, míg más válsághelyzetek a nukleáris katasztrófa szélére sodorták a világot.

A század második felében folyó helyi háborúk és a széteső államok területi konfliktusai végérvényesen átrajzolták a térképeket. A korszak tanulságainak megértése ma is elengedhetetlen a modern nemzetközi kapcsolatok átlátásához. Tedd próbára a tudásodat és mélyítsd el a részleteket e tematikus történelmi kvíz segítségével! 

Kvíz
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 10
Melyik békeszerződés zárta le hivatalosan az első világháborút Németországgal 1919-ben?

Nézd meg a videót is a témában:

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