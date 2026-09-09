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vérkeringés

5 hatékony vérhígító élelmiszer, ami segíthet megelőzni a trombózist

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Feszülő, bedagadt lábak, lila elszíneződés a vádlin, magas koleszterinszint − ugye nem szeretnél eljutni idáig? A trombózis kockázatának csökkentésében szerencsére léteznek olyan tápanyagokat és növényi vegyületeket tartalmazó élelmiszerek, amelyek bizonyítottan hozzájárulnak a szív- és érrendszer egészségéhez. Eláruljuk, melyik az az 5 alapvető élelmiszer, amelyekkel – vérhígító hatásuk miatt – páncélt vonhatsz az egészséged köré.
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vérkeringésvérrögképződéstrombózis
  • Megmutatjuk, mely élelmiszerek kerültek fel az ötös listára
  • Felfedjük, milyen értékes tápanyagok miatt lehetnek érdekesek a keringés szempontjából
  • Akkor is érdemes rendszeresen fogyasztanod az alábbi szuperélelmiszerektől, ha nincs genetikai hajlamod a vérrögképződésre

Az étrendünkben is találhatunk olyan élelmiszereket, amelyek értékes tápanyagaikkal támogathatják a szív- és érrendszer egészségét. A trombózis megelőzésében ezek mellett számos más tényezőnek is fontos szerepe lehet, ezért érdemes tudni, mely ételek kerülhetnek gyakrabban a tányérunkra. Mutatjuk azt az 5 élelmiszert, amelyet érdemes lehet beilleszteni a kiegyensúlyozott étrendbe.

Visszeres láb, trombózis előtti állapot
A trombózis megelőzésében különösen fontos, hogy megőrizzük az ereink jó állapotát
Fotó: New Africa / Shutterstock

 

5 hatékony vérhígító étel, ami segíthet megelőzni a trombózist 

Tudtad, hogy a genetikai hajlam  az egyik legjelentősebb trombózis-rizikófaktor? Magyarországon minden 10. ember (kb. 1 millió fő) hordozza a genetikai hajlam valamelyik formáját.

1. A zabpehely optimális szinten tartja a koleszterint

A rostban gazdag zabpehely bizonyítottan segít csökkenteni a koleszterinszintet, számos változatban elkészíthető, akár áfonyával vagy  eperrel. C-vitaminnal turbózott isteni finom reggeli.

2. A halak olaja aranyat ér

A halak, halfélék omega-3 esszenciáliszsír-tartalma erősíti, támogatja a vérereket, és ismert szívvédő hatása mellett befolyásolja a vérrögök kialakulását is. A legfinomabb verziója a citromos, fokhagymás halszelet, amelyet negyed óra alatt el is tudsz készíteni.

Nő lazacot készít, zöldségeket aprít.
A mediterrán diéta szerint élők jutnak hozzá a legtöbb trombózis-megelőző élelmiszerhez
Fotó: LipeBorges_Foto / Shutterstock

3. Mák és mákolaj

A mák és a mákolaj természetes vérhígító, aminosavakban, zsírsavakban, foszforban, kalciumban, káliumban és E-vitaminban gazdag. Ha pedig ennyi nem lenne elég: csillapítja a magas vérnyomást is.

4. Egy késhegynyi fahéj 

Kis mennyiségben édes, kiskanálnyi mennyiségben csípős fűszer, mely vérhígító kumarin hatóanyagot tartalmaz. Utóbbi közvetlenül gátolja a K-vitamin hatását a szervezetben, így akadályozza meg a vérrögök kialakulását.

5. Cékla

Nem véletlen, hogy a cékla rendszeresen előkerül a vérkeringéssel kapcsolatos kutatásokban. Természetes módon jelentős mennyiségű nitrátot tartalmaz, ami azért fotos, mert a szervezet a táplálékkal bevitt nitrát egy részét több lépésben nitrogén-monoxiddá alakítja. A nitrogén-monoxid pedig igen jelentős  szerepet játszik az erek tónusának szabályozásában. 

Céklalevet tartó nő
Minden nap egy cékla az orvost távol tartja... vagy valami hasonló
Fotó: Siti-Fatonah / Shutterstock

Lehet még fokozni! Készíts egészséges máktejet házilag:

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