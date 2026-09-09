5 hatékony vérhígító élelmiszer, ami segíthet megelőzni a trombózist

Megmutatjuk, mely élelmiszerek kerültek fel az ötös listára

Felfedjük, milyen értékes tápanyagok miatt lehetnek érdekesek a keringés szempontjából

Akkor is érdemes rendszeresen fogyasztanod az alábbi szuperélelmiszerektől, ha nincs genetikai hajlamod a vérrögképződésre

Az étrendünkben is találhatunk olyan élelmiszereket, amelyek értékes tápanyagaikkal támogathatják a szív- és érrendszer egészségét. A trombózis megelőzésében ezek mellett számos más tényezőnek is fontos szerepe lehet, ezért érdemes tudni, mely ételek kerülhetnek gyakrabban a tányérunkra. Mutatjuk azt az 5 élelmiszert, amelyet érdemes lehet beilleszteni a kiegyensúlyozott étrendbe.

A trombózis megelőzésében különösen fontos, hogy megőrizzük az ereink jó állapotát

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5 hatékony vérhígító étel, ami segíthet megelőzni a trombózist

Tudtad, hogy a genetikai hajlam az egyik legjelentősebb trombózis-rizikófaktor? Magyarországon minden 10. ember (kb. 1 millió fő) hordozza a genetikai hajlam valamelyik formáját.

1. A zabpehely optimális szinten tartja a koleszterint

A rostban gazdag zabpehely bizonyítottan segít csökkenteni a koleszterinszintet, számos változatban elkészíthető, akár áfonyával vagy eperrel. C-vitaminnal turbózott isteni finom reggeli.

2. A halak olaja aranyat ér

A halak, halfélék omega-3 esszenciáliszsír-tartalma erősíti, támogatja a vérereket, és ismert szívvédő hatása mellett befolyásolja a vérrögök kialakulását is. A legfinomabb verziója a citromos, fokhagymás halszelet, amelyet negyed óra alatt el is tudsz készíteni.

A mediterrán diéta szerint élők jutnak hozzá a legtöbb trombózis-megelőző élelmiszerhez

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3. Mák és mákolaj

A mák és a mákolaj természetes vérhígító, aminosavakban, zsírsavakban, foszforban, kalciumban, káliumban és E-vitaminban gazdag. Ha pedig ennyi nem lenne elég: csillapítja a magas vérnyomást is.

4. Egy késhegynyi fahéj

Kis mennyiségben édes, kiskanálnyi mennyiségben csípős fűszer, mely vérhígító kumarin hatóanyagot tartalmaz. Utóbbi közvetlenül gátolja a K-vitamin hatását a szervezetben, így akadályozza meg a vérrögök kialakulását.

5. Cékla

Nem véletlen, hogy a cékla rendszeresen előkerül a vérkeringéssel kapcsolatos kutatásokban. Természetes módon jelentős mennyiségű nitrátot tartalmaz, ami azért fotos, mert a szervezet a táplálékkal bevitt nitrát egy részét több lépésben nitrogén-monoxiddá alakítja. A nitrogén-monoxid pedig igen jelentős szerepet játszik az erek tónusának szabályozásában.