Sokan nem ismerik fel időben ezt a súlyos betegséget – ezek a tünetek figyelmeztethetnek a bajra

A tüdőgyulladás – orvosi nevén pneumónia – a tüdőt érintő gyulladásos megbetegedés, amelyet leggyakrabban baktériumok vagy vírusok, ritkábban gombák okoznak. Bár megfelelő kezeléssel sok esetben jól gyógyítható, bizonyos csoportoknál súlyos, akár életveszélyes állapotot is előidézhet. Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, az idősek, valamint a krónikus betegséggel vagy legyengült immunrendszerrel élők.
Melyek a tüdőgyulladás leggyakoribb tünetei?
A betegség tünetei és azok erőssége jelentősen eltérhetnek. Bakteriális fertőzésnél gyakori a hirtelen rosszullét, míg egyes atípusos tüdőgyulladások fokozatosabban kezdődhetnek.
A leggyakoribb panaszok közé tartozhat:
- magas láz,
- hidegrázás,
- száraz vagy váladékos köhögés,
- gyengeség és kimerültség,
- légszomj,
- mellkasi fájdalom,
- szapora vagy felületes légzés.
Nem mindenkinél jelentkeznek azonban a klasszikus tünetek. Gyermekeknél és időseknél például hasmenés, hasi fájdalom vagy zavartság is előtérbe kerülhet.
Az atípusos tüdőgyulladás ezzel szemben gyakran enyhébb, kevésbé jellegzetes panaszokkal kezdődik. Fej- és izomfájdalom, hőemelkedés és száraz, ingerlő köhögés is jelentkezhet.
Miért lehet veszélyes a tüdőgyulladás?
A betegség során romolhat a tüdőben zajló gázcsere, ezért kevesebb oxigén kerülhet a vérbe. Súlyosabb esetben a szervezet ezt gyorsabb és felületesebb légzéssel próbálja ellensúlyozni.
A FIT BOOK beszámolója szerint komoly oxigénhiányra utalhat az ajkak vagy az ujjvégek kékes elszíneződése. Súlyos esetben légzési elégtelenség alakulhat ki, amely kórházi, akár intenzív osztályos kezelést és mesterséges lélegeztetést is szükségessé tehet.
A tüdőgyulladás egyik legsúlyosabb lehetséges szövődménye a szepszis. Emellett a hosszabb ideig ágyhoz kötött betegeknél növekedhet a trombózis és a tüdőembólia veszélye is. Ritkább esetekben a fertőzés más szerveket is érinthet.
Kiknél magasabb a tüdőgyulladás kockázata?
Különösen veszélyeztetettek azok, akiknek az immunrendszere még nem fejlődött ki teljesen, vagy valamilyen okból meggyengült. Ide tartoznak a csecsemők és kisgyermekek, valamint az idősebb emberek.
A kockázatot bizonyos betegségek és életmódbeli tényezők is növelhetik, például:
- krónikus tüdőbetegségek és COPD,
- asztma,
- szívbetegségek,
- cukorbetegség,
- daganatos betegségek,
- dohányzás,
- legyengült immunrendszer,
- kemoterápiás vagy sugárkezelés.
A tüdőgyulladás más fertőző betegségek, például influenza szövődményeként is kialakulhat.
Mi okozhat tüdőgyulladást?
Felnőtteknél a bakteriális tüdőgyulladás egyik gyakori kiváltója a pneumococcus. Emellett mikoplazmák, legionellák és más baktériumok is okozhatják a betegséget. Vírusok, ritkábban pedig gombák vagy paraziták szintén állhatnak a háttérben.
A kórokozók a beteg saját orr- és garatüregéből is a tüdőbe kerülhetnek, de fertőzött emberektől származó légúti váladék útján is terjedhetnek.
Külön kategóriát jelentenek a kórházban szerzett tüdőgyulladások. Ezek kezelését megnehezítheti, hogy egyes kórházi baktériumok ellenállóak lehetnek bizonyos antibiotikumokkal szemben.
Hogyan állapítják meg, hogy tüdőgyulladásról van szó?
Az orvos a tünetek mellett meghallgatja a tüdőt, valamint ellenőrizheti a pulzust, a vérnyomást és a vér oxigénszintjét. Mellkasröntgennel megállapítható, hogy a tüdőszövet mekkora területe érintett. Szükség esetén CT- vagy ultrahangvizsgálatot is végezhetnek. Vérvizsgálattal a gyulladásos értékek ellenőrizhetők, míg vérből, vizeletből vagy felköhögött váladékból a kórokozó azonosítására is lehetőség nyílhat.
Hogyan kezelhető a tüdőgyulladás?
A kezelés a kiváltó októl és a betegség súlyosságától függ. Bakteriális eredet esetén antibiotikumra lehet szükség, a kizárólag vírusok okozta tüdőgyulladás ellen azonban az antibiotikum nem hatásos.
Súlyos esetben kórházi kezelésre és oxigénpótlásra lehet szükség. Ha a beteg önálló légzése már nem biztosít elegendő oxigént, intenzív osztályos ellátás és mesterséges lélegeztetés is szükségessé válhat.
A gyógyulás után a köhögés, a gyengeség és a fáradtság még egy ideig fennmaradhat. Fontos a megfelelő pihenés, mert a túl korai fizikai megterhelés növelheti a visszaesés és egyéb szövődmények kockázatát.
Megelőzhető a tüdőgyulladás?
A betegség kockázata bizonyos intézkedésekkel csökkenthető. Ebben szerepet játszhatnak a pneumococcus elleni védőoltások, különösen a veszélyeztetett csoportoknál. Az oltási ajánlások életkortól, egészségi állapottól és országtól függően eltérhetnek.
A rendszeres kézmosás és a légúti fertőzések terjedését csökkentő higiéniai szabályok betartása ugyancsak segíthet a megelőzésben.
Tüdőgyulladás nem kizárólag fertőzés következtében alakulhat ki. Idegen anyag vagy váladék légutakba kerülése például aspirációs pneumóniát idézhet elő.