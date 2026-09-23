Sokan nem ismerik fel időben ezt a súlyos betegséget – ezek a tünetek figyelmeztethetnek a bajra

A tüdőgyulladás – orvosi nevén pneumónia – a tüdőt érintő gyulladásos megbetegedés, amelyet leggyakrabban baktériumok vagy vírusok, ritkábban gombák okoznak. Bár megfelelő kezeléssel sok esetben jól gyógyítható, bizonyos csoportoknál súlyos, akár életveszélyes állapotot is előidézhet. Különösen veszélyeztetettek a csecsemők, az idősek, valamint a krónikus betegséggel vagy legyengült immunrendszerrel élők.

A tüdőgyulladás bakteriális és vírusos fertőzés következtében egyaránt kialakulhat

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Melyek a tüdőgyulladás leggyakoribb tünetei?

A betegség tünetei és azok erőssége jelentősen eltérhetnek. Bakteriális fertőzésnél gyakori a hirtelen rosszullét, míg egyes atípusos tüdőgyulladások fokozatosabban kezdődhetnek.

A leggyakoribb panaszok közé tartozhat:

magas láz,

hidegrázás,

száraz vagy váladékos köhögés,

gyengeség és kimerültség,

légszomj,

mellkasi fájdalom,

szapora vagy felületes légzés.

Nem mindenkinél jelentkeznek azonban a klasszikus tünetek. Gyermekeknél és időseknél például hasmenés, hasi fájdalom vagy zavartság is előtérbe kerülhet.

Az atípusos tüdőgyulladás ezzel szemben gyakran enyhébb, kevésbé jellegzetes panaszokkal kezdődik. Fej- és izomfájdalom, hőemelkedés és száraz, ingerlő köhögés is jelentkezhet.

Miért lehet veszélyes a tüdőgyulladás?

A betegség során romolhat a tüdőben zajló gázcsere, ezért kevesebb oxigén kerülhet a vérbe. Súlyosabb esetben a szervezet ezt gyorsabb és felületesebb légzéssel próbálja ellensúlyozni.

A FIT BOOK beszámolója szerint komoly oxigénhiányra utalhat az ajkak vagy az ujjvégek kékes elszíneződése. Súlyos esetben légzési elégtelenség alakulhat ki, amely kórházi, akár intenzív osztályos kezelést és mesterséges lélegeztetést is szükségessé tehet.

A tüdőgyulladás egyik legsúlyosabb lehetséges szövődménye a szepszis. Emellett a hosszabb ideig ágyhoz kötött betegeknél növekedhet a trombózis és a tüdőembólia veszélye is. Ritkább esetekben a fertőzés más szerveket is érinthet.

Kiknél magasabb a tüdőgyulladás kockázata?

Különösen veszélyeztetettek azok, akiknek az immunrendszere még nem fejlődött ki teljesen, vagy valamilyen okból meggyengült. Ide tartoznak a csecsemők és kisgyermekek, valamint az idősebb emberek.