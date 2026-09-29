3 alvás közben jelentkező tünet, ami aggodalomra adhat okot

Az alvás közbeni szokatlan tünetek néha utalhatnak az egészségi állapotunkra, ezért a szakértők szerint érdemes odafigyelni, ha az éjszakai tüneteink vagy alvási szokásaink észrevehetően megváltoznak.

Tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A sötétedés után jelentkező tüneteket könnyű mindennapi problémaként kezelni, és előfordulhat, hogy már nem is figyelünk rájuk, miután ágyba bújtunk. Ha azonban ezek a tünetek újak, rendszeresen visszatérnek vagy fokozódnak, érdemes orvoshoz fordulni - írja a Mirror.

A Cancer Research UK szerint a tartós vagy szokatlan éjszakai változások időnként annak a jelei lehetnek, hogy valamilyen egészségügyi probléma áll a háttérben. A szervezet ezért azt tanácsolja, hogy forduljunk orvoshoz, ha valami szokatlant észlelünk, vagy úgy érezzük, hogy valami nincs rendben.

Tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni

Éjszakai izzadás vagy láz

Az éjszakai izzadást és a lázat fertőzések, illetve bizonyos gyógyszerek mellékhatásai is okozhatják. A menopauza környékén a nők szintén gyakran tapasztalnak éjszakai izzadást. Ha azonban rendszeresen erős verejtékezésre vagy lázra ébredsz, érdemes orvoshoz fordulni, különösen akkor, ha a tünet tartósan fennáll vagy más panaszokkal együtt jelentkezik. Az erős, tartós éjszakai izzadás és a láz bizonyos daganatos betegségek tünete is lehet, de önmagában egyik sem jelenti azt, hogy rák áll a háttérben.

Fáradtságérzet

A szokásosnál nagyobb mértékű fáradtságnak számos oka lehet, többek között a stressz vagy a nem megfelelő alvás. Ha azonban folyamatosan kimerültnek érzed magad, és nincs egyértelmű magyarázat a fáradtságra, érdemes beszélned az orvosoddal.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

A Cancer Research UK szerint nem nekünk kell eldöntenünk, hogy egy tünet elég súlyos-e ahhoz, hogy orvoshoz forduljunk. A daganatos betegségek tünetei személyenként eltérhetnek, és a korai jelek nem mindig járnak fájdalommal vagy kellemetlenséggel. Ezért érdemes odafigyelni a testünk jelzéseire.

Ha valami nem stimmel, szokatlan változást észlelsz, vagy aggódsz egy tünet miatt, fordulj orvoshoz. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a tünetek nem feltétlenül jelentenek rákot. Sokkal gyakoribb, hogy más, kevésbé súlyos egészségügyi probléma áll a háttérben.