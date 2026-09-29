3 alvás közben jelentkező tünet, ami aggodalomra adhat okot

Az alvás közbeni szokatlan tünetek néha utalhatnak az egészségi állapotunkra, ezért a szakértők szerint érdemes odafigyelni, ha az éjszakai tüneteink vagy alvási szokásaink észrevehetően megváltoznak.
A sötétedés után jelentkező tüneteket könnyű mindennapi problémaként kezelni, és előfordulhat, hogy már nem is figyelünk rájuk, miután ágyba bújtunk. Ha azonban ezek a tünetek újak, rendszeresen visszatérnek vagy fokozódnak, érdemes orvoshoz fordulni - írja a Mirror.
A Cancer Research UK szerint a tartós vagy szokatlan éjszakai változások időnként annak a jelei lehetnek, hogy valamilyen egészségügyi probléma áll a háttérben. A szervezet ezért azt tanácsolja, hogy forduljunk orvoshoz, ha valami szokatlant észlelünk, vagy úgy érezzük, hogy valami nincs rendben.
Tünetek, amelyekre érdemes odafigyelni
- Éjszakai izzadás vagy láz
Az éjszakai izzadást és a lázat fertőzések, illetve bizonyos gyógyszerek mellékhatásai is okozhatják. A menopauza környékén a nők szintén gyakran tapasztalnak éjszakai izzadást. Ha azonban rendszeresen erős verejtékezésre vagy lázra ébredsz, érdemes orvoshoz fordulni, különösen akkor, ha a tünet tartósan fennáll vagy más panaszokkal együtt jelentkezik. Az erős, tartós éjszakai izzadás és a láz bizonyos daganatos betegségek tünete is lehet, de önmagában egyik sem jelenti azt, hogy rák áll a háttérben.
- Fáradtságérzet
A szokásosnál nagyobb mértékű fáradtságnak számos oka lehet, többek között a stressz vagy a nem megfelelő alvás. Ha azonban folyamatosan kimerültnek érzed magad, és nincs egyértelmű magyarázat a fáradtságra, érdemes beszélned az orvosoddal.
Mikor kell orvoshoz fordulni?
A Cancer Research UK szerint nem nekünk kell eldöntenünk, hogy egy tünet elég súlyos-e ahhoz, hogy orvoshoz forduljunk. A daganatos betegségek tünetei személyenként eltérhetnek, és a korai jelek nem mindig járnak fájdalommal vagy kellemetlenséggel. Ezért érdemes odafigyelni a testünk jelzéseire.
Ha valami nem stimmel, szokatlan változást észlelsz, vagy aggódsz egy tünet miatt, fordulj orvoshoz. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezek a tünetek nem feltétlenül jelentenek rákot. Sokkal gyakoribb, hogy más, kevésbé súlyos egészségügyi probléma áll a háttérben.
A fent említett tünetek csupán néhányak a lehetséges figyelmeztető jelek közül, hiszen több mint 200 különböző típusú daganatos betegség létezik. A lehetséges tünetek között szerepelhetnek:
- bőrelváltozások,
- szokatlan hüvelyi vérzés vagy folyás,
- fehér vagy piros foltok a szájban,
- változások a székletben,
- merevedési zavarok,
- seb vagy fekély a szájban, ami nem javul,
- a szemfehérje vagy a bőr sárgás elszíneződése,
- vér felköhögés,
- nyelési problémák,
- új anyajegy megjelenése vagy egy meglévő anyajegy megváltozása,
- légszomj, ami nem javul vagy rosszabbodik,
- tartós rekedtség,
- szokatlan vagy tartós fájdalom a test bármely részén,
- új csomó vagy duzzanat a test bármely részén,
- gyakrabb vagy fájdalmas vizelés,
- gyakori, erősödő vagy fájdalmas gyomorégés, illetve emésztési zavar,
- szokatlan véraláfutások vagy vérzés,
- köhögés, ami nem javul, vagy rosszabbodik,
- vér a spermában,
- hosszú ideig tartó vagy folyamatosan visszatérő magas láz,
- gyakran előforduló vagy sokáig tartó haspuffadás,
- hirtelen fogyás vagy a szokásosnál kisebb éhségérzet.