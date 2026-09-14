Ezeket tartják a világ legbarátságtalanabb úti céljainak – vajon Budapest köztük van?

Az összeállítás nem reprezentatív világranglista, hanem turista beszámolókon és szakértői véleményeken alapul. Ami az egyik kultúrában természetes közvetlenség vagy hatékonyság, azt egy másikból érkező látogató könnyen sértésként élheti meg.
Párizs vezeti a turisták szerint legudvariatlanabb úti célok listáját
A francia főváros került az összeállítás élére. A turisták elsősorban arra panaszkodnak, hogy a párizsiak türelmetlenek lehetnek azokkal, akik nem beszélnek franciául. Jo Hayes illemtanszakértő szerint ugyanakkor ez inkább helyi sajátosság, Franciaország más vidékein jóval barátságosabb fogadtatásban lehet részük az utazóknak.
Olaszország
A második helyen Olaszország szerepel. Egyes látogatók rövid, türelmetlen válaszokról és rosszalló pillantásokról számoltak be. Mások szerint a világ leglátogatottabb olasz városaiban élők egyszerűen belefáradtak a tömegbe, az utcákat eltorlaszoló fotózkodókba és a turisták szabályszegéseibe.
Németország
Németországgal kapcsolatban főként az ügyintézők és bolti alkalmazottak távolságtartó modorát említették. A helyiek védelmezői szerint azonban a németek nem feltétlenül ellenségesek: egyszerűen kevésbé kedvelik a felszínes társalgást, amit az amerikai turisták könnyen udvariatlanságnak értelmezhetnek.
Dél-Korea
Néhány utazó arról számolt be, hogy a zsúfolt tömegközlekedési eszközökön lökdösődést, az éttermekben pedig türelmetlenséget tapasztalt. Más turisták viszont kifejezetten segítőkész és kedves helyiekkel találkoztak. Egy régóta ott élő külföldi szerint sok múlik azon is, hogy a látogatók ismerik-e és betartják-e a helyi szokásokat.
New York
Egy korábbi felmérésben a válaszadók 34,3 százaléka tartotta barátságtalannak a New York-iakat. A város lakói szerint azonban nem boldogtalanok vagy ellenségesek, csak állandóan sietnek. Számukra az udvariasság azt jelenti, hogy senki nem tartja fel a másikat és tiszteletben tartja annak személyes terét.
Montenegró
A gyorsan népszerűvé váló balkáni országban egyes turisták rideg, elutasító fogadtatásról panaszkodtak. Mások szerint a helyiek külföldiekkel szembeni távolságtartását részben Montenegró történelme és a külső uralommal szembeni ellenállás hagyománya magyarázhatja.