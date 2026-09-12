Salgótarján lett az UFO-k városa? Különös objektum lebegett az éjszakai égbolton

Salgótarjában az egyik UFO-észlelés még 1995 szilveszteréhez kötődik. Egy helyi férfi a családjával Pálfalván tartózkodott, amikor este fél hét körül egy különös, csillagszerű fényt vettek észre az égbolton. A beszámoló szerint a jelenség cikcakkos mozgással tűnt fel a ház felett. Amikor a fény közeledni kezdett feléjük, fokozatosan lelassult, majd szinte teljesen egy helyben megállt. A család legalább fél percig tudta megfigyelni az objektumot. A szemtanúk úgy írták le, hogy a tárgy nagyjából négyszer akkora lehetett, mint egy átlagos csillag, és vöröses-narancssárga színben világított. Éles körvonalai nem voltak, inkább úgy tűnt, mintha egyfajta gázfelhő venné körül. A különös objektum ezt követően hirtelen felgyorsult. A beszámoló szerint egy csóvaszerű képződmény tört elő belőle, majd a fény északkeleti irányban eltűnt az égbolton.

Salgótarján az UFO-k városa? Fotó: Unsplash

A teljes jelenség mintegy két percig tartott, és a család minden tagját meglepte, hiszen korábban egyikük sem találkozott hasonlóval.

A történet különlegessége, hogy nemcsak Salgótarján környékén figyeltek fel akkor ara az égi jelenségre. Az Ufó magazin következő évben megjelent, „Szilveszteri látogató” című írása szerint Miskolc és Debrecen térségében is voltak szemtanúk, akik ugyanazon az éjszakán egy hasonlóan különös objektumról számoltak be. 2017-ben azonban már csak Salgótarjánban látták a különleges égi objektumot a kórház felett lebegve.

Salgótarján az UFo-k városa?

Egy kazári asszony a salgótarjáni kórházban feküdt, amikor egy késő esti órán egy fényes objektumra lett figyelmes. Egyik szobatársával együtt az ablakhoz mentek, hogy közelebbről is megfigyeljék a jelenséget. Az ablak a szemközti utcára nézett, ahol néhány ház mögött fák, majd az erdő húzódott. A fényes tárgy az egyik fa fölött lebegett. A két nő először arra gondolt, hogy talán a Holdat, egy utcai lámpát, repülőt vagy műholdat látnak, de egyik magyarázat sem tűnt megfelelőnek.

Az objektum egy helyben lebegett, alakja pedig leginkább egy diszkoszra hasonlított. Közepén egy elválasztó vonal húzódott, felső részén hat-nyolc, alsó peremén pedig legalább négy fénypont volt látható. A tárgy közepének alsó részén szintén feltűnt egy fény, amelyet két oldalról füst- vagy felhőszerű képződmény vett körül. A fehéres-szürke objektum a nő szerint legalább akkorának tűnt, mint a Hold.