Minden egyes üléssel töltött óra növeli a halálozás esélyét – így tehetsz ellene

A rendszeres sportolás sem képes teljesen ellensúlyozni az egész napos irodai görnyedést.

A tartós ülés az immunrendszert és az idegrendszer működését is jelentősen lassítja.

Szakértők szerint a mozgásszegény életmód ma már ugyanolyan kockázati tényező, mint a cigaretta.

Az emberi test mozgásra született, nem pedig arra, hogy napi 8-10 órát egy helyben töltsön. Nem is csoda, hogy egy új kutatás szerint az ülőmunka hatásai legalább olyan veszélyesek, mint a dohányzás, és még sporttal sem lehet teljesen ellensúlyozni. Ha napi harminc percnél több időt töltünk a székhez ragadva, az szó szerint az életünkbe kerülhet.

Az ülőmunka hatásai katasztrofálisak Fotó: fizkes / Shutterstock

A Columbia Egyetem legfrissebb kutatása alapján a szívet, az idegrendszert, és a mentális egészséget is veszélyezteti a hosszan tartó ülés. Ha nem mozgunk eleget, a szervezetünk veszély üzemmódba kapcsol.

Ellensúlyozd az ülőmunka hatásait

Sokan abba a hibába esnek, hogy esti edzéssel próbálják ellensúlyozni az egész napos tespedést, ez azonban nem sikerülhet egy tanulmány szerint. Mint azt a tudósok kifejtik, nyolc óra ülés után az anyagcsere olyannyira lelassul, hogy azt napi egy óra mozgással nem lehet helyrebillenteni. A legjobb tehát, ha napközben is próbálunk tenni az anyagcserénk lassulása ellen.

A harminc perces bűvös határ

A hosszan tartó ülés agyi ködöt, anyagcsere betegségeket, ödémát, magas vérnyomást, demenciát és cukorbetegséget okozhat. A kutatás szerint már fél óra inaktivitás is elég, hogy a testi folyamatok drasztikusan lelassuljanak. A Columbia kutatói szerint ez az a kritikus határ, amikor muszáj beiktatni egy kis mozgást. Nem kell rögtön maratont futni az iroda körül, bőven elég felállni egy gyors nyújtózás erejéig, de egy pohár vízért való séta is sokat segíthet, hogy felpörgessük a vérkeringésünk.

Egyszerű trükkök a hétköznapok túléléséhez

Molnár Zsolt személyi edző szerint a legnagyobb probléma a hosszan tartó üléssel, hogy egyenlőtlen terhelést ró az ízületekre.

„A csípő és a hát alsó szakasza folyamatos terhelés alatt van, miközben a farizom és a törzsizmok „inaktívvá” válnak, ami derékfájáshoz, nyaki feszüléshez és mozgásbeszűküléshez vezethet. Ezt elkerülendő minden irodai dolgozónak érdemes lenne napközben rendszeresen felállni, sétálni pár percet, váll- és csípőkörzéseket végezni, illetve rövid törzs- és hátmobilizáló gyakorlatokat beiktatni. A legegyszerűbb mozgások is sokat számítanak, ha rendszeresen végezzük azokat. A test nem ülésre, hanem mozgásra lett tervezve” – fogalmazott Molnár Zsolt.