A trükk, amivel az egész sor a tiétek lehet a repülőn – de van egy kellemetlen bökkenője

- Két szék, egy üres hely: páros utazásnál az ablak és a folyosó melletti ülés lefoglalásával ingyen plusz helyet nyerhettek, ha a középső ülés üres marad.
- Kockázatos játék: megtelt járaton a rendszer automatikusan kiadja a középső helyet, és a többi utas nem köteles cserélni veletek.
- Mikor működik? A trükk kizárólag alacsony telítettségű, nem csúcsidőszaki járatokon jelent biztosabb extra komfortot.
Ha párosan utazol, a repülőjegyeid kiválasztásakor tudatosan érdemes átgondolnod a helyválasztási stratégiát, hiszen egy jól időzített utazási trükk alkalmazásával akár egy egész üléssort is kibérelhettek magatoknak anélkül, hogy plusz pénzt költenétek.
Hogy működik ez az utazási trükk a gyakorlatban?
A közösségi médiában újra felkapottá vált módszer egyszerű logikán alapul: a háromüléses elrendezésű gépeken az egyikőtök az ablak melletti, a másikótok pedig a folyosó melletti helyet foglalja le, míg a középső ülést üresen hagyjátok. A stratégia mögött az áll, hogy az egyedül utazók vagy a kései foglalók utoljára választják a középső székeket, így jó eséllyel senki nem ül majd közétek.
A módszer sikeressége leginkább a gép telítettségétől függ. Ha a repülőgép nem teljes házzal közlekedik, a foglalási rendszer és a többi utas is elkerüli a középső helyeket. Ebben az esetben a középső ülés üresen marad, így a felszállás után a megspórolt területet szabadon használhatjátok lábtartónak, táskáknak vagy a személyes tér növelésére.
Egy népszerű tartalomkészítő, Lucy-Emma nemrégiben mutatta be a TikTokon, hogyan vált be náluk ez a megoldás. A párjával így foglalták le a jegyeket: a sérült lábát fel tudta tenni az üres középső ülésre, a tálcára pedig elhelyezték a laptopot. Az eredmény egy lényegesen pihentetőbb repülés lett, ingyen megduplázott térrel.
A bökkenő: mi történik, ha mégis megtelik a gép?
Bár a stratégia félig üres járatokon működik, komoly kockázatot hordoz. A legnagyobb bökkenő, hogy ha a gép teljesen megtelik, a rendszer automatikusan kiosztja a középső ülőhelyet egy olyan utasnak, aki nem választott helyet.
Ilyenkor kellemetlen helyzet alakulhat ki. A közétek kerülő utas nem feltétlenül örül majd annak, hogy két összetartozó ember közé szorult, ráadásul nem köteles helyet cserélni veletek. Sokan elvből elutasítják az üléscserét, ha úgy érzik, a párok trükközéssel próbáltak extra előnyhöz jutni. Így ahelyett, hogy egymás mellett ülnétek, az egész utat külön tölthetitek.
Összességében a módszer használható, de csak alacsony telítettségű járatokon érdemes próbálkozni vele. Megtelt repülőgépeken az egymás melletti foglalás a legbiztosabb választás.
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