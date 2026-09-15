Van egy különleges sziget, ahol a turisták vaddisznókkal strandolnak: te elmennél ide? Galéria

Elsőre nehéz elhinni, de Görögországban tényleg létezik egy sziget, ahol a turisták nemcsak egymással, hanem malacokkal is együtt fürdenek a tengerben. Atokos egy apró, lakatlan, magántulajdonban lévő sziget a Jón-tengeren. Hírnevét azonban nem a strandjai vagy a luxusszállodái hozták meg, hanem néhány fekete malac, amelyek úgy viselkednek, mintha teljesen természetes lenne számukra a turisták társasága.

A Malacok szigetén teljesen hétköznapi látvány az, ami máshol akár riadalmat is okozhatna

Fotó: ARIS MESSINIS / AFP

A malacok eredetét máig homály fedi. Az egyik történet szerint valaha élelmiszer-tartaléknak vitték őket a szigetre, majd egyszerűen ott maradtak és elszaporodtak. Mások úgy tudják, hogy később hagyták magukra őket, és idővel teljesen alkalmazkodtak a szigethez.

Egy biztos: az emberektől egyáltalán nem félnek.

Sőt, már azt is pontosan tudják, mit jelent egy közeledő hajó. Amint feltűnik egy csónak vagy turistahajó, a malacok gyakran megindulnak a part felé, majd gondolkodás nélkül beúsznak az érkezők elé. Ennek oka egyszerű: megtanulták, hogy a turisták körül gyakran akad valami finom falat. Emiatt kíváncsian követik az embereket, a parton körülöttük sündörögnek, és szinte pitiznek a csemegéért.

A legmeglepőbb látvány azonban akkor jön, amikor a turisták bemennek a vízbe. A malacok sokszor utánuk indulnak, beúsznak melléjük, és békésen pancsolnak velük a sekély tengerben. Nem csoda, hogy az erről készült videók és fotók pillanatok alatt felrobbantották a közösségi médiát. Az úszó fekete malacokból igazi internetes sztárok lettek, Atokos pedig rövid idő alatt kiérdemelte a „Malacok szigete” becenevet.

Ma már sokan kifejezetten miattuk érkeznek ide hajóval. A turisták fotóznak, videóznak, fürdenek, a malacok pedig szemmel láthatóan élvezik a figyelmet. És persze azt is, ha a látogatók nem érkeznek üres kézzel.

Galériánk a Malacok szigetéről az alábbi fotóra kattintva lapozható végig: