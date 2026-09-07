Ősszel újra nagyobb a vadgázolás veszélye: ezt tedd, ha őz ugrik az autó elé

2025-ben több mint 7700 nagyvadat gázoltak el Magyarországon gépjárművel.

Ha rosszak a látási viszonyok, vagy erdős, bokros szakaszon haladsz át gépjárművel, mindenképpen lassíts.

Mutatjuk, milyen veszélyeket rejt a vadgázolás az autóra nézve és mit tehetsz, ha már megtörtént a baj.

A vadgázolásos balesetek ősszel a leggyakoribbak: a gímszarvasok, őzek és vaddisznók a bőgési időszak miatt ilyenkor a legaktívabbak. A veszélyérzetük csökken, átvágtatnak az úttesten, emiatt gyakori lehet a vadgázolás – autósként főleg a kora reggeli órákban és alkonyatkor találkozhatunk velük. Az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2024/2025-ös hivatalos adatai szerint 2025-ben több mint 7700 nagyvadat gázoltak el Magyarországon gépjárművel.

A 2023. júliusi törvénymódosítás óta a gépjármű üzembentartóját terheli a felelősség vadgázolás esetén. Fotó: Jeanette Fellows / Shutterstock

Növekvő számú vadgázolás

A gímszarvasok 2025 tavaszán becsült 120 ezer 24 példányából a vadászati évben 96 ezer 390-et lőttek ki, ami a papíron létező állomány 80,3 százaléka. A 2026-os tavaszi becslés további 2,96 százalékos állománycsökkenést mutat. A vaddisznók esetében a 43 ezer darabra becsült tavaszi állományból egy év alatt 150 ezer 615 példányt gázoltak el − írja a Világgazdaság.

Milyen sérüléseket okozhatnak a gépkocsikban a vadak?

Amennyiben egy szarvas a kocsi szélvédőjébe csapódik, az autó akár totálkárossá is törhet. A lökhárító, a hűtőrács, a ködlámpák burkolata és a köténylemez darabokra törhet vagy megrepedhet. Mivel a vaddisznó alacsonyan van, az autó gyakran „felakad” rá vagy maga alá gyűri az állatot. Ez elgörbítheti a lengőkarokat, eltörheti a féltengelyt, tönkreteheti a kormányművet, és kiszakíthatja a kerekeket.

Gyorsforgalmi utakon a fenntartó viseli a felelősséget a vad elütésekor, míg a többi útszakaszon az autósnak kell mérsékelnie a sebességet és fokozott óvatossággal közlekednie.

A vadállatok veszélyét jelző tábla után mindig fokozott óvatossággal vezess. Fotó: MKNZ / Shutterstock

Hogyan kerülhetjük el a vadgázolást?

Ősszel az erdei utakon érdemes egy kicsit lassabban haladni, nagyobb követési távolságot tartani, ha pedig észreveszünk egy szarvast, lassítsunk, dudálással, fékezéssel kerüljük el a balesetet.

Hasznos eszköz lehet a járműre rögzíthető vadriasztó síp, amely a menetszél erejét kihasználva figyelmezteti az állatokat a közeledő járműre.

Mit tegyünk, ha már megtörtént a baj?

Ha mégis megtörténik a baj, értesíteni kell a hatóságokat, és megvárni a rendőri intézkedést. Az elpusztult vadállat a helyi vadásztársaság tulajdona, elszállítása lopásnak minősül. Baleset esetén a vadhoz semmiképpen sem szabad hozzányúlni. A 112-es segélyhívót kell értesíteni, és a helyszínen várni a rendőri intézkedést, hogy minden szabályosan és biztonságosan történjen.

A balesetek elkerülése a sofőr felelőssége. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás nem fizet a saját autóban keletkezett vadkárra, azt csak a külön megkötött Casco biztosítás téríti meg.

A vadgázolások hirtelen történnek, és sok sofőr a becsapódás előtt nem is észleli az állatot:

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