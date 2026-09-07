Vashiányos vérszegénység: meglepő tünetek utalhatnak a betegségre

A vashiányos vérszegénységnek vannak jellemző tünetei. A betegség akkor jön létre, amikor a szervezetben nincs elegendő vas, aminek gyakori oka a vérvesztés vagy a terhesség. Mivel azonban a vas nélkülözhetetlen a vörösvérsejtek termelődéséhez, hisz azok oxigént állítanak elő a szervezetben, gyakran vastablettákkal kerülnek pótlásra. A vashiány leggyakoribb tünetei közé tartozik a fáradtság, az energiahiány, a sápadtság, a fejfájás, a szívdobogásérzés és a légszomj. Vannak azonban kevésbé ismert tünetek is, amelyek közül több a szájban vagy annak környékén jelentkezhet. Ilyen például, ha az ételek íze megváltozik vagy furcsának tűnik, ha nyelési nehézség jelentkezik, de ilyen a fájó vagy érzékeny nyelv, illetve a szájzugban kialakuló fájdalmas sebek jelenléte is.

Vashiányos vérszegénység: a szédülés, fejfájás mellett más tünet is utalhat a kórra Fotó: Pexels

A fent említett tüneteken kívül egyéb, kevésbé ismert jele lehet a betegségnek a viszketés, a haj elvékonyodása, a körmök megváltozása, a nyugtalan láb szindróma, a fülzúgás, valamint az olyan nem ehető dolgok utáni sóvárgás, mint a jég vagy a papír.

Vashiányos vérszegénység: irány a háziorvos!

Ha felmerül a vashiányos vérszegénység gyanúja, érdemes felkeresni a háziorvost. Az orvos rákérdez az életmódra és a korábbi betegségekre, majd általában vérvizsgálatot végez annak megállapítására, hogy a vörösvérsejtek száma a normál tartományban van-e.

A vashiányos vérszegénység a vérszegénység leggyakoribb formája. Más típusok is léteznek, például a B12-vitamin- vagy folsavhiány miatt kialakuló vérszegénység, amelyeket szintén kimutathat a vérvizsgálat. Ha a vérvétel utáni eredmény alacsony vörösvérsejtszámot mutat, az orvos vastablettát írhat fel a szervezet vashiányának pótlására. A készítményt általában körülbelül hat hónapig kell szedni.

A tabletta bevétele után elfogyasztott narancslé segíthet a szervezetnek a vas hatékonyabb felszívódásában

- tanácsolja a Mirror.