Három vacsora, ami jobban megemeli a vércukorszintet, mint a desszert

Talán meglepően hangozhat, de igaz: egyes vacsorára fogyasztott élelmiszerek jobban megemelhetik a vércukorszintedet, mint egy édes nassolnivaló. Amennyiben szeretnéd kézben tartani a vércukorszintedet, akkor az alábbi ételeket, italokat érdemes lehet száműzni az étrendedből.
1. Fehér kenyér
A fehér kenyér és más finomított pékáruk, mint amilyen a bagel és a zsemle, könnyen megdobhatják a vércukorszintet. Dolores Woods, a UTHealth Houston Nourish programjának táplálkozási felügyelője szerint ezek az élelmiszerek finomított gabonákból készülnek, amelyek gyorsan glükózzá bomlanak, ez pedig gyors és jelentős vércukorszint-emelkedéshez vezet.
A teljes kiőrlésű gabonákkal ellentétben a finomított gabonákat megfosztották a tápértékük nagy részétől. Ennek eredményeként a finomított kenyértermékekből hiányoznak olyan tápanyagok, mint a rost, amelyek fontosak a vércukorszint és a bélrendszer egészsége szempontjából. Így a fehér kenyér helyett érdemes inkább a 100%-ban teljes kiőrlésű gabonából készült opciókat választani.
Ezek a termékek több rostot tartalmaznak, ami lelassítja a szénhidrátok emésztését és a glükóz felszívódását, ami fokozatosabb és alacsonyabb vércukorszint-emelkedéshez vezet
– mondta el Woods a VeryWell Health-nek.
2. Finomított tészta
A tészta sokak számára egy gyors és finom vacsora lehet, azonban, ha finomított tésztával szedjük tele a tányérunkat, az jelentősen megemelheti a vércukorszintünket étkezés közben.
A fehér kenyérhez hasonlóan ezek a finomított szénhidrátok gyorsan emésztődnek, gyorsan felszabadítják a glükózt a szervezetben és megemelik a vércukorszintet
– magyarázta el Woods, hozzátéve, a teljes kiőrlésű gabonákból, például barna rizsből vagy quinoából készült tészta viszont rostot és összetett szénhidrátokat is tartalmaz: ezek a tápanyagok lelassítják az emésztést, így a vércukorszintre gyakorolt hatásuk kevésbé drámai.
Ha pedig szeretnéd felturbózni a tészta vércukorszintre gyakorolt jótékony hatását, turmixolj lencsét vagy fehér babot a tésztaszószba. A hüvelyesek összetett szénhidrátok, ezért a szervezet lassabban bontja le őket, ami jobb vércukorszinthez vezet.
3. Cukros italok
Talán nem mondunk újat azzal, hogy a cukros italok megemelhetik a vércukorszintet, de mellettük a sportitalokkal és a gyümölcslevekkel is jobb csínján bánni.
Ezek az italok nagy koncentrációban tartalmaznak egyszerű cukrokat, amelyek szinte azonnal felszívódnak a véráramba, ami gyakran nagyon hamar magas vércukorszint-emelkedést okoz
– mondta el Woods.
Bár a mértékkel fogyasztott üdítő vagy gyümölcslé nem jelent problémát, a kutatások azt bizonyítják, hogy a cukros italok gyakori fogyasztása növelheti az inzulinrezisztencia és a prediabétesz kockázatát. Így ha olyan italt keresel, amely segít stabilizálni a vércukorszintet, a citrommal ízesített víz vagy a cukrozatlan tea nagyszerű választás lehet.
Így hat az almaecet a vércukorszintre
Az almaecet kétségtelenül sokoldalú: mindamellett, hogy remek kiegészítője a salátáknak, számos jótékony hatással bír. Többek közt a vércukorszint emelkedését is képes meggátolni. A szakértők azonban arra is felhívják figyelmet, az almaecet nem helyettesíti a cukorbetegségre felírt gyógyszereket, illetve a túlzott fogyasztástól is óva intenek. A részleteket ITT lehet elolvasni!