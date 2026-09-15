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vércukorszint

Három vacsora, ami jobban megemeli a vércukorszintet, mint a desszert

12 perce
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Sokan talán nem is sejtik, de egyes népszerű, vacsorára fogyasztott élelmiszerek jobban megemelhetik a vércukorszintet, mint az édes nasik. A fehér kenyér, a finomított tészta és a cukros italok egyaránt jelentős vércukorszint-emelkedést okozhatnak, így érdemes lehet elhagyni őket az étrendedből.
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Talán meglepően hangozhat, de igaz: egyes vacsorára fogyasztott élelmiszerek jobban megemelhetik a vércukorszintedet, mint egy édes nassolnivaló. Amennyiben szeretnéd kézben tartani a vércukorszintedet, akkor az alábbi ételeket, italokat érdemes lehet száműzni az étrendedből.

Az egészséges étrend követése, és a vércukorszint stabilan tartása nemcsak a cukorbetegek számára fontos.
Ha szeretnéd kézben tartani a vércukorszintedet, nem mindegy, mit eszel / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

1. Fehér kenyér

A fehér kenyér és más finomított pékáruk, mint amilyen a bagel és a zsemle, könnyen megdobhatják a vércukorszintet. Dolores Woods, a UTHealth Houston Nourish programjának táplálkozási felügyelője szerint ezek az élelmiszerek finomított gabonákból készülnek, amelyek gyorsan glükózzá bomlanak, ez pedig gyors és jelentős vércukorszint-emelkedéshez vezet.

A teljes kiőrlésű gabonákkal ellentétben a finomított gabonákat megfosztották a tápértékük nagy részétől. Ennek eredményeként a finomított kenyértermékekből hiányoznak olyan tápanyagok, mint a rost, amelyek fontosak a vércukorszint és a bélrendszer egészsége szempontjából. Így a fehér kenyér helyett érdemes inkább a 100%-ban teljes kiőrlésű gabonából készült opciókat választani.

Ezek a termékek több rostot tartalmaznak, ami lelassítja a szénhidrátok emésztését és a glükóz felszívódását, ami fokozatosabb és alacsonyabb vércukorszint-emelkedéshez vezet

– mondta el Woods a VeryWell Health-nek.

2. Finomított tészta

A tészta sokak számára egy gyors és finom vacsora lehet, azonban, ha finomított tésztával szedjük tele a tányérunkat, az jelentősen megemelheti a vércukorszintünket étkezés közben.

A fehér kenyérhez hasonlóan ezek a finomított szénhidrátok gyorsan emésztődnek, gyorsan felszabadítják a glükózt a szervezetben és megemelik a vércukorszintet

– magyarázta el Woods, hozzátéve, a teljes kiőrlésű gabonákból, például barna rizsből vagy quinoából készült tészta viszont rostot és összetett szénhidrátokat is tartalmaz: ezek a tápanyagok lelassítják az emésztést, így a vércukorszintre gyakorolt ​​hatásuk kevésbé drámai. 

Ha pedig szeretnéd felturbózni a tészta vércukorszintre gyakorolt ​​jótékony hatását, turmixolj lencsét vagy fehér babot a tésztaszószba. A hüvelyesek összetett szénhidrátok, ezért a szervezet lassabban bontja le őket, ami jobb vércukorszinthez vezet.

3. Cukros italok

Talán nem mondunk újat azzal, hogy a cukros italok megemelhetik a vércukorszintet, de mellettük a sportitalokkal és a gyümölcslevekkel is jobb csínján bánni.

Ezek az italok nagy koncentrációban tartalmaznak egyszerű cukrokat, amelyek szinte azonnal felszívódnak a véráramba, ami gyakran nagyon hamar magas vércukorszint-emelkedést okoz

 – mondta el Woods.

Bár a mértékkel fogyasztott üdítő vagy gyümölcslé nem jelent problémát, a kutatások azt bizonyítják, hogy a cukros italok gyakori fogyasztása növelheti az inzulinrezisztencia és a prediabétesz kockázatát. Így ha olyan italt keresel, amely segít stabilizálni a vércukorszintet, a citrommal ízesített víz vagy a cukrozatlan tea nagyszerű választás lehet.

 

Így hat az almaecet a vércukorszintre

Az almaecet kétségtelenül sokoldalú: mindamellett, hogy remek kiegészítője a salátáknak, számos jótékony hatással bír. Többek közt a vércukorszint emelkedését is képes meggátolni. A szakértők azonban arra is felhívják figyelmet, az almaecet nem helyettesíti a cukorbetegségre felírt gyógyszereket, illetve a túlzott fogyasztástól is óva intenek. A részleteket ITT lehet elolvasni!

 

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