Tudtad? Naponta egy marék ebből a nasiból 26%-kal csökkentheti a „csendes gyilkos” kockázatát

A magas vérnyomás, avagy, a "csendes gyilkos", nem véletlenül kapta ezt az elnevezést: gyakran nem okoz tüneteket, sok esetben pedig egészen addig nem diagnosztizálják, amíg komoly károkat nem okoz, mialatt növeli a szívroham, a stroke, a veseelégtelenség és a demencia kockázatát is. Amennyiben viszont idejében észlelik, a következmények megelőzhetők. A szakértők leszögezték, a magas vérnyomás kialakulásánál nagy szerepe van a genetikának, akadnak olyan egyszerű lépések, amelyekkel sokat tehetünk a csökkentéséért. A Winchesteri Egyetem tudósai nemrég felfedezték, hogy azok az emberek, akik naponta körülbelül 30 gramm diót – nagyjából egy maréknyit – fogyasztanak, 26 százalékkal csökkentették a magas vérnyomás kockázatát azokhoz képest, akik kihagyták az étrendükből.
Finom és egészséges nasival a magas vérnyomás ellen
A kutatók - akik 20 665 magas vérnyomású ember étrendjét követték figyelemmel -, úgy vélik, ennek oka az, hogy a diófélék káliumban gazdagok, egy olyan ásványi anyagban, amely segít a szervezetnek kiegyensúlyozni a nátrium- (só-) szintet és ellazítani az ereket.
A növényi élelmiszerek rostot is biztosítanak, amely táplálja a bélbaktériumokat, így azok rövid szénláncú zsírsavakat termelhetnek – olyan vegyületeket, amelyek összefüggésben állnak az alacsonyabb vérnyomással
– nyilatkozták a tanulmány szerzői, Shireen Kassam professzor, az egyetem vendégprofesszora és dr. Dagfinn Aune, a londoni Imperial College közegészségügyi kutatója.
Annak ellenére, hogy a diófélék magas kalóriatartalmúak, összefüggésben állnak az alacsonyabb elhízási arányokkal, így segítenek mérsékelni a magas vérnyomás egy másik kockázati tényezőjét
– tették hozzá.
Ezek az átfedő mechanizmusok mind csökkentik a vérnyomást, és segítenek megmagyarázni a növényi alapú étrend és a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázata közötti kapcsolatot
- tették hozzá.
A British Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók azt is elmondták, ezek az eredmények alátámasztják azokat az étrendi irányelveket, amelyek szerint naponta egy adag diót kell fogyasztani - írja a The Sun.
További jó káliumforrás lehet még a banán, a kivi, a burgonya, a bab, a lencse, a leveles zöldségek, a joghurt, az avokádó és a lazac.
Alvás közben derült fény a magas vérnyomás rejtett okára
A szokásos vizsgálatok során gyakran rejtve maradó, éjszakai hormonális ingadozásokat mutattak ki egy testen viselhető készülék segítségével. Ez az új módszer segíthet azonosítani a magas vérnyomás egyik ritkábban felismert, ám sok esetben gyógyítható okát: a mellékvesék túlzott aldoszterontermelését. A részleteket ITT lehet elolvasni!