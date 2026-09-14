Tudtad? Naponta egy marék ebből a nasiból 26%-kal csökkentheti a „csendes gyilkos” kockázatát

A magas vérnyomás, avagy, a "csendes gyilkos", nem véletlenül kapta ezt az elnevezést: gyakran nem okoz tüneteket, sok esetben pedig egészen addig nem diagnosztizálják, amíg komoly károkat nem okoz, mialatt növeli a szívroham, a stroke, a veseelégtelenség és a demencia kockázatát is. Amennyiben viszont idejében észlelik, a következmények megelőzhetők. A szakértők leszögezték, a magas vérnyomás kialakulásánál nagy szerepe van a genetikának, akadnak olyan egyszerű lépések, amelyekkel sokat tehetünk a csökkentéséért. A Winchesteri Egyetem tudósai nemrég felfedezték, hogy azok az emberek, akik naponta körülbelül 30 gramm diót – nagyjából egy maréknyit – fogyasztanak, 26 százalékkal csökkentették a magas vérnyomás kockázatát azokhoz képest, akik kihagyták az étrendükből.

Ez a nasi garantáltan csökkenti a magas vérnyomást / Fotó: Shutterstock (Képünk illusztráció)

Finom és egészséges nasival a magas vérnyomás ellen

A kutatók - akik 20 665 magas vérnyomású ember étrendjét követték figyelemmel -, úgy vélik, ennek oka az, hogy a diófélék káliumban gazdagok, egy olyan ásványi anyagban, amely segít a szervezetnek kiegyensúlyozni a nátrium- (só-) szintet és ellazítani az ereket.

A növényi élelmiszerek rostot is biztosítanak, amely táplálja a bélbaktériumokat, így azok rövid szénláncú zsírsavakat termelhetnek – olyan vegyületeket, amelyek összefüggésben állnak az alacsonyabb vérnyomással

– nyilatkozták a tanulmány szerzői, Shireen Kassam professzor, az egyetem vendégprofesszora és dr. Dagfinn Aune, a londoni Imperial College közegészségügyi kutatója.

Annak ellenére, hogy a diófélék magas kalóriatartalmúak, összefüggésben állnak az alacsonyabb elhízási arányokkal, így segítenek mérsékelni a magas vérnyomás egy másik kockázati tényezőjét

– tették hozzá.

Ezek az átfedő mechanizmusok mind csökkentik a vérnyomást, és segítenek megmagyarázni a növényi alapú étrend és a szív- és érrendszeri betegségek alacsonyabb kockázata közötti kapcsolatot

- tették hozzá.

A British Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmányban a kutatók azt is elmondták, ezek az eredmények alátámasztják azokat az étrendi irányelveket, amelyek szerint naponta egy adag diót kell fogyasztani - írja a The Sun.

További jó káliumforrás lehet még a banán, a kivi, a burgonya, a bab, a lencse, a leveles zöldségek, a joghurt, az avokádó és a lazac.